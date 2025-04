Terzo anno di attività per Aria Gelateria e un nuovissimo punto vendita appena inaugurato

Un traguardo importante per Davide Ferrero e Roberto Speranza, i due giovani professionisti del gelato artigianale torinese che, dopo aver aperto nel maggio 2022 la loro prima gelateria in Via Santa Giulia 32/F – diventata in breve tempo una delle gelaterie artigianali di riferimento per Torino e non solo – hanno deciso di raddoppiare con un altro punto vendita in Santa Rita, un quartiere molto importante per la città di Torino.

Nei primi dieci giorni di apertura il riscontro è stato più che positivo, con lunghe code fuori dal negozio in trepida attesa di acquistare uno dei gelati più buoni della città.

“Aria è il progetto di gelateria che ho voluto realizzare con il mio carissimo amico e collega, Roberto Speranza” – racconta Davide Ferrero – “Roberto, dopo aver lavorato per Amorino a Parigi e poi da Mara dei Boschi, ha collaborato con Alberto Marchetti come responsabile di laboratorio e ricerca. Un progetto che fino al 6 Maggio 2022 è rimasto un po’ il nostro sogno nel cassetto, quando finalmente abbiamo aperto nel quartiere Vanchiglia”.

Per il nuovo punto vendita di Via Tripoli 33/B il progetto architettonico è stato nuovamente affidato a Nicoletta Carbotti, stimata professionista torinese.

Anche in questo caso la necessità era creare uno spazio divertente e pieno di colore, che stimolasse le persone a soffermarsi davanti alla vetrina con un misto di stupore e curiosità.

Un luogo irresistibile. E Nicoletta Carbotti non ha disatteso le aspettative.

Due nuovi gusti di gelato per la Primavera 2025 accompagnano l’apertura di Aria Via Tripoli e danno inizio a due nuove collaborazioni per la coppia Ferrero-Speranza.

Il primo gusto è realizzato con Olio d’oliva Monocultivar Taggiasca, vaniglia del Madagascar e sale. Un olio extravergine d‘oliva di altissima qualità, dolce e dai profumi delicati, denso e persistente, che si fonde con la dolcezza della vaniglia e la nota sapida del sale.

La creazione di questo gusto nuovo e inedito è frutto di un bel progetto in collaborazione con OLIO ROI, storica azienda ligure.

La storia della famiglia Boeri – “Roi” è il soprannome – inizia nel 1900 quando Giuseppe, il bisnonno “Pepin u Roi”, costruisce il primo frantoio utilizzando il legno e le pietre della valle Argentina. È l’inizio di un lungo cammino che arriva ai giorni nostri, fino a Paolo, bis nipote di Giuseppe, che con il padre impegna tutto il suo tempo e la sua passione nel frantoio di famiglia.

Il secondo gusto è quasi un classico: Ovetto sbattuto al Vermouth Les Guardes Enfants, il Vermouth che racconta Torino. Davide e Roberto si sono innamorati del Vermouth de Les Guardes Enfantes, perché è più di un semplice Vermouth: è un viaggio nel tempo e nello spazio, un ponte tra la tradizione artigianale torinese e la raffinata ricerca di equilibrio e complessità aromatica. L’eccellenza di questo Vermouth nasce dalla scelta di ingredienti di altissima qualità e da un processo produttivo meticoloso, dove ogni dettaglio viene curato con la massima attenzione.

“La sua base è un Cortese DOC, vitigno nobile del Piemonte, arricchito da un taglio di Barbera che dona struttura, un colore rosso rubino intenso e un’acidità delicata, perfetta per bilanciare la dolcezza delle botaniche” – spiega Roberto Speranza – “Il primo impatto al palato regala suggestioni di ciliegia, amarena e ramassin, le celebri piccole prugne piemontesi. Man mano che evolve, emergono le note agrumate e una punta di vaniglia, inconfondibile firma del Vermouth sabaudo. Il finale è lungo, persistente, con un’elegante nota amaricante che ne prolunga il piacere e invita al sorso successivo”.

Questo Vermouth così particolare, nasce da un gruppo di amici che vive nella Contrada dei Guardinfanti, un luogo affascinante e ricco di suggestioni nel cuore della città. Qui, tra le sue vie lastricate, un tempo le nobildonne torinesi acquistavano le ampie intelaiature a campana dei loro abiti ottocenteschi. Ancora oggi, questa contrada custodisce il fascino di una Torino segreta, fatta di storie dimenticate e atmosfere senza tempo.

Quale ispirazione migliore per creare un nuovo gusto di gelato? L’Ovetto sbattuto di Aria si veste a festa con il Vermouth Les Guardes Enfants.

Aria Gelateria è il frutto di anni di esperienza e collaborazioni nel settore del gelato e si basa sulla qualità delle proposte e su una attenta selezione delle materie prime per offrire solo prodotti di alto livello.

I gusti, scritti su pannelli di lamiera posti in bella evidenza sopra il bancone, si dividono in Classiconi, Sperimentali e Vegani, la proposta e lo studio dei quali nasce dalla volontà di offrire non solo accostamenti particolari, ma anche sapori curiosi, innovativi, sorprendenti e golosi.

L’aria è uno degli ingredienti primari del gelato e per Davide e Roberto questa parola vuole significare, a maggior ragione, “aria nuova in gelateria” ossia l’inizio di un delizioso percorso in un ambiente divertente con proposte fresche, originali e soprattutto buone…e se i gelati non sono sufficienti, i golosi più irriducibili troveranno anche le crêpes.

Aria Gelateria è stata giudicata tra le 70 migliori gelaterie d’Italia e premiata con i Tre Coni del Gambero Rosso 2024-2025.

DAVIDE FERRERO

Nato a Torino il 21/6/1990

“Imparo l’arte del gelato dal tecnico gelatiere Elio Gaydou dopo aver aperto insieme al caro amico Nicolò Arietti ‘Gelati d’Antan’ nel 2008. Dopo 3 anni (dal 2012 al 2014) viaggio tra Lisbona e Londra con diverse esperienze nel mondo della ristorazione. Rientro in Italia nel 2014 e seguo un percorso di studio formativo avanzato in Cast Alimenti di Brescia, dedicato al mondo del gelato. Trascorro un anno di formazione da Mara dei Boschi come responsabile di laboratorio, formazione, gestione fornitori e apertura negozi, studio e bilanciamento di nuove ricette”.

ROBERTO SPERANZA

Nato a Bordighera il 16/03/88

“Formazione professionale presso Cast Alimenti di Brescia nel 2011. La mia prima esperienza in gelateria a Sanremo; successivamente mi trasferisco a Parigi, prima nel laboratorio di Pedone Glacier e poi in quello di Amorino. Ritorno a Torino per studiare pasticceria alla Genius Food Lab. Dopo una breve esperienza in pasticceria con Andrea Monti, arrivo da Mara dei Boschi dove conosco Davide, successivamente inizio a lavorare con Alberto Marchetti per seguire ricerca, sviluppo e i progetti Zabá e Tiramisù”.

Aria Gelateria

Via Santa Giulia 32/F – Torino

Via Tripoli 33/B – Torino

Telefono 011 19039749

