Terre d’Aenòr, la Franciacorta come identità ed eleganza

– Redazione Centrale TdG –

Un mosaico di vigneti, conoscenza e visione imprenditoriale: Terre d’Aenòr trasforma la ricchezza della Franciacorta in un’espressione autentica di stile, territorio e innovazione.

Tra i paesaggi scolpiti dai vigneti della Franciacorta, Terre d’Aenòr interpreta il territorio come un patrimonio da custodire, studiare e valorizzare. La cantina fondata dalla famiglia Bianchi nel 2018 nasce infatti da una visione precisa: trasformare la straordinaria ricchezza pedoclimatica franciacortina in vini capaci di raccontare con autenticità l’essenza di ogni luogo da cui prendono origine. Con 46 ettari di vigneti interamente di proprietà distribuiti in sette dei diciannove comuni della Franciacorta e suddivisi in 33 differenti appezzamenti, Terre d’Aenòr ha costruito la propria identità su un approccio che mette al centro l’osservazione e la conoscenza del territorio. Ogni parcella viene gestita e vinificata separatamente, consentendo di preservarne le peculiarità e di valorizzare le sfumature che ogni terreno è in grado di esprimere.

«Come un pittore che lavora con una tavolozza ricca di colori, anche il vignaiolo dispone di una molteplicità di sfumature rappresentate dai diversi appezzamenti di terra. Più è ampia questa varietà, maggiore sarà la complessità del vino finale», spiega Eleonora Bianchi, CEO e Sales-Marketing Director dell’azienda.

La ricerca territoriale rappresenta uno dei pilastri della filosofia produttiva di Terre d’Aenòr. Un percorso che si sviluppa attraverso una viticoltura biologica certificata, avviata già nel 2014 con la conversione dei vigneti e culminata nella prima vendemmia certificata nel 2018. Un approccio che privilegia l’osservazione della natura, il rispetto degli equilibri ambientali e interventi agronomici ridotti al minimo, con l’obiettivo di trasferire nel bicchiere l’identità autentica della Franciacorta. In questa visione, il territorio diventa non solo origine geografica, ma anche fonte continua di ispirazione e conoscenza. Terre d’Aenòr interpreta infatti la Franciacorta come un luogo di ricerca permanente, dove ogni vigneto, ogni vendemmia e ogni scelta produttiva contribuiscono alla costruzione di uno stile distintivo. Uno stile che trova espressione anche nell’identità del marchio. Il payoff “Gradi di Stile” sintetizza una filosofia che guarda oltre il vino, intrecciando i linguaggi dell’arte, della moda e del design. Eleganza, autenticità e innovazione diventano così valori condivisi che accompagnano ogni progetto dell’azienda.

Le etichette Terre d’Aenòr nascono dall’incontro tra la tradizione vitivinicola franciacortina e una sensibilità contemporanea, capace di dialogare con nuove generazioni di consumatori senza rinunciare alla profondità delle proprie radici. Franciacorta Brut, Extra Brut Millesimato, Rosé Extra Brut Millesimato, Pas Dosé Millesimato, Satèn Ricciolina e Demi Sec; ogni vino rappresenta un’interpretazione originale di un territorio unico.

Per Terre d’Aenòr, la Franciacorta non è soltanto un luogo di produzione: è un paesaggio culturale, un laboratorio di sperimentazione e una continua ricerca dell’eleganza. Un territorio da vivere, comprendere e raccontare attraverso vini che ne custodiscono l’identità più autentica.