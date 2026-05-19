Tenute Tomasella: Cantine Aperte 2026 tra vino e natura

Domenica 31 maggio una giornata di degustazioni, esperienze outdoor e attività per tutte le età tra vigneti e cantina

Tenute Tomasella rinnova anche quest’anno l’appuntamento con Cantine Aperte, l’evento nazionale, promosso dal Movimento Turismo del Vino che dal 1993 accompagna enoturisti e wine lover alla scoperta dei territori e dei vini che rendono unica l’Italia, celebrando il vino come esperienza di cultura, convivialità e scoperta.

L’edizione 2026 si terrà domenica 31 maggio, dalle ore 10:00 alle 18:00, accogliendo appassionati e famiglie in una giornata ricca di attività tra vigneti, cantina e parco.

Per l’occasione, la tenuta si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico del gusto, dove sarà possibile vivere un’esperienza immersiva nel mondo Tenute Tomasella attraverso un programma pensato per coinvolgere adulti e bambini.

Un’intera giornata immersi nella bellezza dei vigneti, alla scoperta dei sapori e delle eccellenze del territorio. Situata a Mansué, in provincia di Treviso, Tenute Tomasella si estende su 50 ettari vitati, 10 in Friuli e 40 in Veneto, tra la DOC Friuli e il Prosecco DOC Treviso, esprimendo un perfetto equilibrio tra due territori di confine.

Tenute Tomasella è un luogo da vivere. La villa, affiancata dalla cantina, è circondata da un ampio parco che, in occasione di Cantine Aperte, ospiterà attività e giochi dedicati anche ai più piccoli. Il programma include visite in cantina pensate per diverse esigenze ed età.

I visitatori potranno partecipare a visite guidate della cantina e a degustazioni dei vini della tenuta accompagnate da sommelier, per un percorso sensoriale alla scoperta delle eccellenze enologiche aziendali.

Grande attenzione sarà dedicata anche al territorio che circonda la tenuta, con tour guidati tra i vigneti in Ape Car e percorsi in bicicletta, per vivere da vicino il paesaggio e i valori che caratterizzano la produzione dell’azienda.

Per chi desidera rilassarsi all’aria aperta, sarà inoltre possibile organizzare un suggestivo pic-nic nel parco (con cauzione di €20).

Ad accompagnare i vini Tomasella, una selezione di eccellenze del territorio e partner d’eccezione con un’offerta gastronomica pensata per valorizzare i prodotti locali: Bar Popular, Latteria di Aviano, Pasticceria Nuova Gianduia e Gelateria Amore Bio di Pordenone.

La giornata sarà arricchita da numerose proposte di intrattenimento pensate per tutte le età: dalle attività ludiche de L’arte del Gioco, ai momenti dedicati ai più piccoli con il servizio di truccabimbi, fino alle iniziative sportive e ricreative curate da A.S.D. Palù Park. A fare da colonna sonora all’evento, il dj set accompagnato dal sax live di Bruno Del Ben, per creare un’atmosfera coinvolgente e raffinata durante tutto l’arco della giornata.

All’ingresso sarà possibile acquistare il calice per le degustazioni al costo di 10 €.

La prenotazione è gradita.

Per informazioni: tel.+39 0422 850043; WhatsApp +39 338 6618051, mail cantina@tomasella.it