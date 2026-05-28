Tenute Lunelli rende omaggio ad Arnaldo Pomodoro

Redazione Centrale TdG –

Una speciale edizione di Carapace Montefalco Sagrantino in formato jeroboam celebra i 100 anni dalla nascita del Maestro, autore della cantina-scultura del Gruppo Lunelli in Umbria

In occasione del centenario della nascita di Arnaldo Pomodoro, Tenute Lunelli presenta “Carapace Centenario” una speciale edizione da collezione, realizzata in soli 100 esemplari da tre litri, del Montefalco Sagrantino che nasce nella cantina-scultura progettata dal Maestro.

L’iniziativa si inserisce nel programma delle celebrazioni promosse dalla Fondazione Arnaldo Pomodoro, che si aprono oggi, 28 maggio, con la grande esposizione “Arnaldo Pomodoro. Una Vita”, alle Gallerie d’Italia di Milano. Proprio in questa occasione sarà presentata la speciale bottiglia, tributo al Maestro, scomparso lo scorso anno alla vigilia del suo novantanovesimo compleanno, e alla sua visione artistica.

Il vino scelto per questa edizione è il Carapace Montefalco Sagrantino DOCG 2016, espressione in purezza del vitigno simbolo dell’Umbria e interprete dell’eleganza e della longevità che caratterizzano i vini di Tenute Lunelli.

La veste grafica richiama gli elementi distintivi della cantina in cui il vino nasce. L’etichetta è realizzata in rame, il materiale che riveste la cupola del Carapace, e riproduce il segno grafico ad essa ispirato, creato dallo stesso Arnaldo Pomodoro per i vini della tenuta. Sulla bottiglia è ripreso anche il logo ufficiale del centenario della nascita del Maestro, mentre la chiusura in elegante ceralacca nera ne sottolinea il carattere esclusivo e prezioso.

Con “Carapace Centenario”, Tenute Lunelli rinnova il dialogo con il mondo dell’arte e il legame con la Fondazione Arnaldo Pomodoro, nel segno di una visione comune, nata dalla lunga amicizia fra il Maestro e la famiglia Lunelli, che unisce bello e buono, creatività e cultura del territorio. Un omaggio a un artista straordinario e al suo lascito, che continua a vivere anche attraverso il Carapace: un’opera unica al mondo, nata dall’incontro fra scultura, architettura e vino.