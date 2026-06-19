Tenuta Tomasella: tornano gli aperitivi del martedì sera

– Redazione Centrale TdG –

Sei appuntamenti tra vino, food e musica nel cuore dell’estate

Con l’arrivo della bella stagione tornano gli attesi Aperitivi del Martedì Sera di Tenute Tomasella, l’appuntamento estivo che ogni anno anima le serate in cantina con un’esperienza dedicata al buon vino, alla convivialità e alla musica.

L’edizione 2026 prenderà il via martedì 23 giugno e proseguirà ogni martedì fino al 28 luglio, per un totale di sei serate all’interno della suggestiva cornice della cantina di Via Rigole 103 a Mansuè (TV).

Dalle 19:30 fino a mezzanotte, gli ospiti potranno vivere un’esperienza all’aria aperta tra i vigneti e gli spazi della tenuta, degustando i vini Tenute Tomasella accompagnati da proposte gastronomiche selezionate e da una colonna sonora sempre diversa grazie ai DJ set che si alterneranno durante il calendario degli eventi.

La formula, ormai consolidata e molto apprezzata dal pubblico, prevede per ogni appuntamento la presenza di partner food differenti, con l’obiettivo di offrire ogni settimana nuove combinazioni di sapori e rendere ogni serata unica.

Ad inaugurare il ciclo di appuntamenti, martedì 23 giugno, saranno Fermento di Sacile, Trattoria Borgo Peressine e Nuova Gianduia.

La selezione musicale della prima serata sarà affidata al DJ Nicola Flumian, che accompagnerà il pubblico con un set pensato per creare la giusta atmosfera tra relax, convivialità e divertimento.

I posti sono limitati e, pur non essendo obbligatoria, la prenotazione è fortemente consigliata. L’ingresso sarà consentito fino alle ore 22:00.

Anche quest’anno Tenute Tomasella invita il pubblico a vivere il fascino delle serate estive in cantina, tra calici condivisi, sapori del territorio e momenti di incontro in un contesto autentico e accogliente.

Per informazioni e prenotazioni:

Tel. 0422 850043 | Cell. 338 6618051