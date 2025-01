Taste 2025 – Firenze  con Caviar Giaveri

Nella costellazione del Gusto brilla il caviale Caviar Giaveri

8 – 10 febbraio – Pad. Centrale – Piano Terra – P11

Dall’ 8 al 10 febbraio 2025 Firenze diventa la capitale del Food & Beverage italiano.​ In questa occasione, l’invito è a scoprire la prelibatezza della collezione unica di caviale Giaveri, composta da ben 8 tipologie diverse, tra cui i rarissimi caviali Beluga Imperial e Persian Osietra di Caviar Giaveri, protagonisti di una degustazione guidata esclusiva condotta dal nostro brand ambassador Maurizio Barcella.

Il 2025 è l’anno delle stelle, ovvero le eccellenze da bere e da mangiare, anima del Pitti Taste, che si accendono come astri solitari oppure si uniscono, formando costellazioni. Questo è il tema e la filosofia scelta dagli organizzatori: un bel cielo stellato popolato di prelibatezze, tanto che il titolo del tema del salone è “Nato sotto il segno del gusto”.

Le proposte Caviar Giaveri sono protagoniste in questo firmamento: il Beluga Imperial è per veri intenditori, celebre per la sua qualità ineguagliabile e il sapore delicato e raffinato. Le uova morbide coccolano il palato, regalando sensazioni sublimi e afrodisiache. Il Persian Osietra è una delle tipologie più rare al mondo, produzione esclusiva di Caviar Giaveri, dall’esperienza sensoriale eccelsa: le perle sono grandi e succose, con un gusto marino pieno ma incredibilmente delicato. Insieme, rappresentano un’opportunità unica per immergersi nella qualità superiore, frutto di una tradizione di famiglia.

Per vivere un’esperienza sensoriale alla scoperta dei segreti dell’eccellenza più autentica, in una cornice preziosa come la città di Firenze, è possibile acquistare il biglietto e scoprire tutte le informazioni sul sito di riferimento: taste.pittimmagine.com/it/contacts​

Per chi, invece, desiderasse conoscere più da vicino Caviar Giaveri, realtà a totale filiera interna e controllata che le permette di impegnarsi da sempre nel rispetto dell’ambiente, la salvaguardia della specie e la sostenibilità, è possibile consultare il sito www.caviargiaveri.com

Caviar Giaveri

Dalla fine degli anni ‘70 Caviar Giaveri alleva gli storioni e trasforma il caviale totalmente nei suoi possedimenti ittici a San Bartolomeo di Breda (TV). La salatura segue il tradizionale metodo russo malossol (poco sale), la selezione delle uova avviene rigorosamente a mano, come anche il confezionamento. Ogni esemplare di storione vive come in natura: è accudito e seguito in ogni fase della sua crescita, ogni aspetto è curato minuziosamente per ricreare il miglior habitat garantendo il massimo rispetto per gli equilibri della specie. Lo storione è attualmente una delle specie in pericolo di estinzione incluse nella Convenzione di Washington appunto, il cui allevamento e commercializzazione sono tutelati dal CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) che controlla il commercio internazionale delle specie di flora e fauna minacciate di estinzione. E Caviar Giaveri naturalmente opera nel totale rispetto di tali norme per la completa salvaguardia delle specie. Inoltre, le moderne tecnologie di acquacoltura permettono anche la piena sostenibilità degli impianti e del territorio circostante. Oggi l’azienda è condotta da Jenny, Giada e Joys Giaveri, tre giovani imprenditrici che, con grande passione, continuano la tradizione di famiglia a fianco del padre Rodolfo. Gli allevamenti Caviar Giaveri si trovano nel comune di San Bartolomeo di Breda (in provincia di Treviso), a pochi chilometri da Venezia.

Redazione Centrale TdG