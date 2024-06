“Tappi x Tappi”, campagna promossa da Winelivery e Amorim Cork Italia

Tappi x Tappi: oltre 3.000 tappi raccolti per una seconda vita e un grande impatto sociale

La campagna “Tappi x Tappi”, promossa da Winelivery e Amorim Cork Italia in occasione della Giornata Mondiale della Terra, è stata un’iniziativa accolta con grande entusiasmo dalla community e un’ottima occasione di sensibilizzazione sul tema del riciclo del sughero. In queste quattro settimane, sono stati raccolti più di 3.000 tappi di sughero grazie alla generosità e alla partecipazione attiva dei clienti di Winelivery.

“È stato bello vedere quanto entusiasmo i nostri clienti abbiano dimostrato verso questa iniziativa, accogliendo l’opportunità di dare una seconda vita ai tappi di sughero e sostenere una causa così importante. Questo progetto ha mostrato che insieme possiamo fare la differenza, anche con piccoli gesti,” ha dichiarato Francesco Magro, CEO di Winelivery.

Il prossimo passo del progetto prevede la donazione da parte di Winelivery dei tappi di sughero raccolti alla Onlus A Braccia Aperte. Questa organizzazione senza scopo di lucro si dedica al sostegno delle famiglie in difficoltà attraverso diverse iniziative, tra cui la distribuzione gratuita di vestiario usato per l’infanzia, l’accoglienza di famiglie con bambini ospedalizzati e la promozione del volontariato. La Onlus consegnerà poi i tappi ad Amorim Cork Italia, dalla quale riceverà un compenso a sostegno della loro causa.

Infine, Winelivery si impegnerà a inserire nei propri locali i raccoglitori di tappi di sughero forniti da Amorim Cork Italia per continuare a contribuire al progetto di corretto riciclo e supporto benefico.

Amorim Cork Italia, leader mondiale nella produzione di tappi di sughero, si occuperà della gestione del riciclo dei tappi raccolti. Il sughero sarà ridotto in granina, che verrà utilizzata come nuova materia prima per svariate applicazioni, dalla bioedilizia al design, dimostrando ancora una volta che il sughero è un materiale riciclabile al 100%.

“Un risultato notevole, frutto dello spirito di iniziativa ma anche della sensibilità di Winelivery. Questi 3.000 tappi in sughero raccolti sono solo all’inizio della loro seconda vita, che ora tramite la filiera sostenibile di Amorim Cork Italia prende il via. Siamo grati a realtà così attente e vivaci, che fanno rete per un bene ben più grande della visibilità o del profitto, sono anzi capaci di vere e proprie relazioni destinate a rendere migliore il mondo. Ci auguriamo che collaborazioni così siano sempre più numerose nel panorama italiano” ha dichiarato Carlos Veloso dos Santos, A.D. di Amorim Cork Italia.

Winelivery e Amorim Cork Italia, con il progetto “Tappi x Tappi”, hanno dimostrato come le aziende possano essere motrici di cambiamento positivo, promuovendo pratiche di sostenibilità e impegno sociale e offrendo ai clienti un modo tangibile di contribuire al bene comune.

Amorim Cork Italia

Amorim Cork Italia, con sede a Conegliano (Treviso), filiale italiana del Gruppo Amorim, si è confermata nel 2023 azienda leader del mercato del Paese. Con i suoi 75 dipendenti, nel 2023 ha registrato oltre 633 milioni di tappi venduti per un fatturato di 77 milioni di euro, pari al +2,5% rispetto all’anno precedente. La leadership di Amorim è dovuta ad una solida rete tecnico-commerciale, ad un efficace servizio di assistenza e all’avanguardia dei suoi sistemi produttivi, al quale si associa una spiccata sensibilità per la tutela dell’ambiente e delle risorse umane, con una serie di iniziative di work-life balance. Tra gli ultimi grandi traguardi raggiunti, il compimento perfetto dell’economia circolare grazie alla linea SUBER, arredo di design nato dalla granina dei tappi raccolti dalle onlus del progetto ETICO (di Amorim stessa) e riciclati.

Cos’è Winelivery?

Winelivery non è solo un leader riconosciuto nel settore della consegna di vino e bevande a domicilio, ma rappresenta anche un innovatore nel panorama del Bev-Tech italiano. Con il servizio distintivo di consegna rapida e a temperatura controllata, offerto in circa 30 minuti, Winelivery ha ridefinito l’esperienza di acquisto di vini e bevande per i suoi clienti. Dal 2022, l’azienda ha ampliato la propria offerta con l’apertura di digital bar in tutta Italia, molti dei quali operano in franchising.

Con il lancio di Wedia, Winelivery ha esteso ulteriormente il suo impatto nel settore, affermandosi come una delle agenzie di marketing digitale più influenti e specializzate nel settore wine & beverage, guidando l’innovazione e stabilendo nuovi standard per l’esperienza dei consumatori nel mondo del vino e delle bevande.

Redazione Centrale TdG