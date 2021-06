Sushi Home Made? È facile da preparare con il Kit dello chef Domenico Volgare

È arrivato in Italia – precisamente a Milano – poco più di una quarantina di anni fa: il primo sushi-bar fu il Poporoya, fondato nel 1977 dal giovane giapponese Hirazawa Minoru. Poi ci fu la conversione commerciale dei ristoranti cinesi in giapponesi che intuirono il grande successo di queste pallotte di riso coperte da una fettina di pesce crudo, due ingredienti amati da tutti e che sono parte importante anche della dieta mediterranea. Infine, da qualche anno, anche alcuni paladini dell’italica cucina si sono accostati a questo aspetto della cucina orientale, ognuno con una visione diversa, più nazionale nei gusti e nelle preparazioni, ma tutti hanno contribuito alla diffusione, oramai trasversale nel gradimento, del sushi.

In Torino lo chef Domenico Volgare, seguendo la sua passione per la cucina orientale, si è dedicato allo studio delle diverse preparazioni e alla conoscenza approfondita degli ingredienti tipici della cucina del sud est asiatico presentando la sua filosofia di cucina nel ristorante Fuzion di via Alessandro Volta 4B, in cui applica il concetto di “melting food” alle sue creazioni, sperimentando, interpretando e creando senza abbandonare del tutto la tradizione ma contaminandola con suggestioni straordinarie, da vero “alchimista del gusto” qual è.

Ogni creazione dello Chef nasce infatti dall’incontro tra la cucina mediterranea e quella asiatica, due mondi che convivono armoniosamente nei suoi piatti, mai banali e sempre nuovi.

I roll preparati dallo Chef non sono avvolti dall’alga Nori, ma da un foglio di soia che esalta i sapori e gli ingredienti mediterranei. Lo Chef utilizza il riso della qualità Selenio dell’azienda Gli Aironi. Uno dei piatti più famosi di Domenico Volgare è infatti diventato il sushi al Moscato d’Asti DOCG: un esperimento di gusto nato dall’incontro tra Fuzion e Mongioia, cantina delle Langhe attiva da oltre sei generazioni nella produzione di questo vino dolce ormai famoso in tutto il mondo.

Nel 2020, spinto dal grande successo dei suoi piatti e dalla voglia di sperimentare nuove preparazioni, Domenico ha avviato la produzione dei primi due prodotti della linea “Chef Domenico Volgare”: il digestivo Zio Pho – ottenuto dalla fermentazione della zuppa Pho della tradizione vietnamita – e il kit “IL SUSHI” che ha lo scopo di portare nelle case di tutti una nuova visione di cucina e di permettere agli appassionati di aggiungere all’esperienza della degustazione anche il processo creativo e culturale dell’ideazione e della preparazione del piatto.

“IL SUSHI” è un contenitore di idee e cultura, di tradizione e innovazione, dove trovare tutto l’occorrente per preparare a casa, in totale autonomia, la base del sushi da farcire con il pesce, la carne, le verdure o con qualsiasi altro ingrediente si voglia utilizzare e sia a disposizione nel proprio frigorifero.

Domenico Volgare propone un sushi “buono per tutti”. È il cliente infatti a decidere come realizzarlo a seconda dei propri gusti o delle proprie esigenze o preferenze alimentari.

A differenza degli altri kit in commercio che si limitano a fornire gli strumenti “del mestiere”, chi deciderà di acquistare “IL SUSHI” si misurerà con questa preparazione guidato dalle video-ricette dello chef, consultabili al link www.chefdomenicovolgare.it/il-sushi-kit, realizzando così un percorso gastronomico che abbina all’esperienza gustativa la ricerca e la sperimentazione tipiche della cucina fusion.

Il kit è anche un regalo originale adatto a tutte le occasioni, può diventare un perfetto omaggio aziendale o un pensiero inaspettato e divertente per amici, familiari e colleghi.

La confezione, rigorosamente ecocompatibile, contiene il riso varietà Originario dell’azienda Gli Aironi, il riso tondo da sushi per eccellenza, che viene utilizzato per la realizzazione di questo tipico piatto giapponese nei ristoranti italiani; il condimento è realizzato con aceto di riso, Moscato d’Asti DOCG prodotto dalla Cantina Mongioia, sale integrale di Trapani IGP Presidio Slow Food e zucchero 100% italiano; ovviamente non possono mancare le tipiche e croccanti Alghe Nori giapponesi, tostate, di qualità Gold, la migliore, e infine la tradizionale stuoia in bambù, indispensabile per la preparazione dei sushi roll.

Gli ingredienti permettono di realizzare circa 100 pezzi di sushi per tre differenti tipologie: HOSOMAKI, FUTOMAKI e URAMAKI.

Qualche suggerimento?

Sunshine Roll – Riso sushi “Gli Aironi” con mozzarella di bufala, pomodorino datterini, basilico fresco, olio EVO, origano di montagna.

– Riso sushi “Gli Aironi” con mozzarella di bufala, pomodorino datterini, basilico fresco, olio EVO, origano di montagna. Salsiccia Roll – Riso sushi “Gli Aironi”, salsiccia cruda di bovino piemontese, rucola bio, scaglie di Parmigiano Reggiano 18 mesi, olio EVO, pepe di Sichuan.

Un abbinamento insolito ma di grande soddisfazione: provatelo con un Moscato d’Asti freddo, vi stupirà!

Quindi, spazio alla fantasia e…buon divertimento!

Paolo Alciati