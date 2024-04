Sulle orme di Aristotele

E’ stata presentata nella suggestiva Chiesa Greco Ortodossa: Santa Maria Podone (del 830) di Milano, una nuova iniziativa del Tourism Organization Halkidiki, per promuovere la penisola Calcidica.

Un viaggio attraverso i cinque elementi, secondo Aristotele per vivere bene, in greco “Eu Zen” e ottenere “Eudaimonia” (felicità). Un viaggio esperienza alla scoperta di siti archeologici, storici e escursioni naturalistiche e camminate per imparare a riconoscere e utilizzare le erbe selvatiche autoctone della penisola Calcidica.

Eleni Sarikosta, responsabile del TOH, nel presentare l’evento ha evidenziato che è stato programma per tutte le età, in completo relax, oltre che i siti archeologici si potrà degustare le prelibatezze enogastronomiche della Calcidia. L’Archimandrita Ioanni Batsis, ha spiegato che durante il viaggio saranno visitate anche le chiese greco Ortodosse che si incotreranno sul percorso.

Mario Iodice, professore di materie letterarie di Latino e Greco, della Pontificia Università di Roma, nel suo intervento ha spiegato le basi essenziali del viaggio che ha questa combinazione di elementi, la natura l’armonia e il cosmo che abbraccia i partecipanti e il focus sulla cultura e la civiltà greca. A Stagira, si visiterà alcuni luoghi emblematici della calcidica, ovviamente non si potrà che onorare il tema che sta più a cuore a ogni uomo da sempre che è quello della felicità.

Da li si scoprirà cosa hanno detto al riguardo i sapienti greci sulla felicità, da Platone a Socrate, di Pirrone a Diogene, per citarne alcuni. per cercare divedere che cosa intendevano i greci per felicità. Aristotele in modo emblematici ci dice l’uomo da quando nasce ambisce una cosa sola a essere felice. La filosofia greca ha questo di eccezionale ha una finalità pragmatica, io Arisotele scrivo sulla felicità, ma non per teorizzare, perchè concretamente voglio che tu sii felice. Socrate diceva, io non voglio fatti credere felice, io voglio che tu sia felice.

E che sono delle distinzioni terminologiche ma che sono fondamentali e noi possiamo attingere a questo patrimonio inesauribile. Nel percorso che si farà sulle tracce di Aristotele, si andrà proprio a ascoltare la voce dei sapienti in riva al mare con narrazioni mitiche che ci aiutano a vivere bene.

Informazioni: info@viaggioxte.it

Jimmy Pessina

Foto: Jimmy Pessina e Ente del Turismo Calcidia