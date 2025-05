Sulle colline di Oriolo dei Fichi è ancora tempo di Trat-Tour

Sabato 24 e domenica 25 maggio torna l’appuntamento enoturistico più atteso della Romagna. Diversi percorsi tra vigne e strade di campagna da percorrere a piedi, in bicicletta, sul trenino o su un carro panoramico trainato dal trattore con degustazioni indimenticabili nelle cantine faentine

Una nuova edizione del Trat-Tour di Oriolo dei Fichi, tradizionale due giorni all’insegna dei migliori sapori del territorio e dell’incontro con vignaioli e artigiani del gusto locali, tornerà sabato 24 e domenica 25 maggio. Per il nono anno consecutivo le campagne che circondano l’antica torre medievale ospiteranno un’esperienza di turismo slow capace di coniugare paesaggi unici, tradizioni genuine e divertimento.

Punto di ritrovo sarà come sempre la Torre di Oriolo con il suo ampio parcheggio: da qui il sabato dalle ore 12 alle 19 e la domenica dalle ore 10 alle 19 si potrà partire a piedi, in bicicletta o a bordo di un trenino per andare a visitare le otto cantine del territorio: Calonga, San Biagio Vecchio, La Sabbiona, Poderi del Nazareno, Zoli Paolo, Leone Conti, Spinetta e Ancarani. Si potrà scegliere tra percorsi di varia lunghezza e facilità riportati su una cartina che verrà consegnata al momento della partenza insieme al calice per le degustazioni in cantina. I diversi itinerari passeranno su strade di campagna o all’interno di vigne in fioritura, consentendo una full immersion tra i colori e i profumi della primavera e portando i partecipanti a degustare il Centesimino di Oriolo, il Famoso, l’Albana, il Sangiovese e gli altri vini tipici di questo angolo di Romagna.

I trenini faranno la spola tra le cantine per tutta la durata dell’evento e faranno tappa anche alla Torre di Oriolo per il solo rientro a partire dalle ore 17. Il biglietto giornaliero del trenino (5 euro) deve essere prenotato online sul sito della Torre di Oriolo (www.torredioriolo.it) I biglietti sono disponibili in numero limitato e devono essere ritirati entro le ore 15 il sabato ed entro le ore 14 la domenica; eventuali biglietti prenotati ma non ritirati dopo questi orari saranno messi in vendita direttamente alla Torre.

Chi vorrà vivere un tour speciale tra le cantine con trasporto personalizzato potrà prenotare un posto riservato su un carro panoramico trainato da un trattore (solo maggiorenni) in partenza dalla Torre di Oriolo in entrambe le giornate, vivendo così un’esperienza esclusiva durante la quale avrà la possibilità di degustare i vini di diverse cantine. Il trattore farà due partenze al mattino, alle ore 10 e alle 10.30, e due al pomeriggio, alle ore 14 e alle 14.30. I posti disponibili sono prenotabili fino a esaurimento sul sito della Torre di Oriolo (www.torredioriolo.it).

Nel parco della Torre di Oriolo i partecipanti troveranno un punto ristoro attivo il sabato dalle ore 12.00 alle 21.30 e la domenica dalle ore 12 alle 21.30 con piatti tipici del territorio da gustare sul luogo o consumare durante il tragitto (non occorre prenotare). Sono disponibili anche altri punti ristoro presso l’agriturismo La Sabbiona (3358343313), Ca’ de Gatti (3392848391), Locanda della Fortuna (0546642318) e la Casetta Rio del Sol (3398088302) per cui è invece necessaria la prenotazione.

Chi desidera muoversi tra le cantine sulle due ruote ma non ha un mezzo proprio, grazie alla partnership con Deka Sport Passion, potrà noleggiare una bici muscolare o elettrica e ritirarla direttamente in loco, dove dovrà essere riconsegnata a fine percorso: info e prenotazioni sulle due ruote: tel. 054545411 o 3488112611 (Devis).

In entrambe le giornate sarà attivo un servizio di navetta gratuito offerto da Viaggi Erbacci che collegherà la stazione di Faenza alla Torre di Oriolo con fermata intermedia al parcheggio della Palestra Lucchesi: la navetta partirà dalla stazione alle ore 10, 11 e 12 ed eseguirà il percorso inverso alle ore 18.30, 19.30 e 20.30.

All’interno della Torre di Oriolo sarà visitabile la mostra “Presenze nella Torre”, una collettiva degli allievi dei corsi della scuola d’arte di Faenza Tommaso Minardi.

