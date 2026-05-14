Sulla spiaggia di Cesenatico la vacanza diventa un thriller

Un’iniziativa di marketing turistico trasforma la lettura in esperienza: i lettori di “Una seconda possibilità” potranno vivere l’esperienza dei personaggi con un aperitivo in riva al mare

Ci sono libri da leggere tutti d’un fiato, altri che rivelano l’anima dei luoghi narrati, altri ancora capaci di farci entrare letteralmente dentro la storia… per diventarne i protagonisti. Appartiene a tutte e tre le categorie Una seconda possibilità (Bookabook, 290 pagine), il nuovo thriller del giornalista cesenate Luca Casadei uscito in libreria e sui bookshop online venerdì 8 maggio. Grazie a un’originale operazione di marketing turistico nata dalla collaborazione tra il Bagno Italia di Cesenatico, la cantina Tenuta Casali di Mercato Saraceno e trenta librerie della Romagna, quest’estata i lettori potranno vivere l’esperienza dei personaggi del libro e godersi un aperitivo sulla scena del delitto.

Si torna sempre sulla scena del crimine

Chiariamolo subito, non si tratta di “black tourism”, quel fenomeno che, in Italia e all’estero, negli ultimi anni ha portato decine di migliaia di persone a visitare luoghi teatro di cronaca nera, spinte da curiosità morbosa o dalla ricerca della trasgressione. Il delitto in questo caso è quello narrato all’interno del romanzo ed è frutto della fantasia dell’autore, che fa partire le indagini dalla spiaggia romagnola, dove una donna scompare all’improvviso senza lasciare traccia.

Dopo il successo de Il caso Matias Ora, risultato nel 2022 tra i gialli più venduti in Italia e premiato in dieci concorsi letterari nazionali, Casadei torna con un nuovo giallo che parte nuovamente dal Bagno Italia e si sviluppa principalmente in Romagna, anche se questa volta il raggio d’azione si allarga a diverse città italiane (Bologna, Mantova e Padova) ed europee. La storia inizia dal punto in cui si era conclusa l’indagine precedente e coinvolge alcuni personaggi che erano stati al centro di essa, a partire dal sommelier Alessandro Dalmo, costretto a improvvisarsi detective. La trama, indipendente, procede tra colpi di scena e salti del tempo, con un intreccio che porta il lettore a cambiare continuamente prospettiva fino all’ultima pagina, facendolo dubitare di tutto ciò che scopre a poco a poco.

La lettura diventa esperienza

“E se il protagonista fossi tu?” Partendo da questa domanda, Una seconda possibilità è il primo thriller italiano a trasformare la lettura in esperienza, facendo entrare i lettori all’interno della storia. Chi acquisterà il romanzo in una delle trenta librerie della Romagna o durante le presentazioni ufficiali con l’autore in tutta Italia riceverà infatti un buono aperitivo per due persone al Bagno Italia di Cesenatico, dove il giallo ha inizio. Qui potrà gustare, vista mare, un calice di Trebbiano o Sangiovese, vini simbolo del territorio presenti anche nei libri. Per l’occasione è stata realizzata una linea speciale di bottiglie che hanno come etichette le copertine dei romanzi.

Chi sceglierà di entrare nella storia facendo visita al Bagno Italia potrà così respirare le atmosfere che hanno ispirato il thriller e avrà accesso anche a contenuti extra che raccontano come sono nati i due libri. Durante l’estate, inoltre, sulla terrazza panoramica dello stabilimento balneare si terranno aperitivi con l’autore e da qui partiranno mini tour alla scoperta dei luoghi citati nei romanzi.

La trama di Una seconda possibilità

L’improvvisa scomparsa dell’ex compagna Sara Antonioli catapulta il sommelier Alessandro Dalmo in una realtà completamente diversa da quella in cui ha creduto di vivere per oltre quindici anni. Deciso a ritrovarla e a capire cosa stia succedendo, Alessandro è chiamato a fare i conti con un passato fatto di finzioni, sotterfugi e bugie e un presente indecifrabile, in cui nessuno è davvero chi dice di essere. Il protagonista del romanzo Il caso Matias Ora torna in scena alla ricerca della verità, in un gioco dove anche il più piccolo errore può rivelarsi fatale.

L’autore

Giornalista classe 1982, è curioso per natura e professione. Sempre alla ricerca di nuove storie, coltiva dubbi e visioni laterali partendo dall’ipotesi che non esistano certezze assolute. Dopo aver scritto tre libri come ghost writer, nel 2022 esordisce come autore con il thriller Il caso Matias Ora. Con Una seconda possibilità (maggio 2026) torna sul luogo del delitto per mostrare come diversi punti di vista possano cambiare il corso di ogni storia.

Per altre info: www.lucacasadeiautore.it/

Redazione Centrale TdG