Sud Salento, un ventaglio di emozioni da regalare alla BIT 2024

Dal 1980, la BIT (Borsa Internazionale del Turismo) di Milano è la vetrina internazionale del turismo. In questa edizione, tutti i Paesi del pianeta sono pronti per presentare le loro attrattive. L’Italia, da sempre una meta ricercata per le sue peculiarità storiche, paesaggi e l’enogastronomia. da tutti i “viaggiatori”.

Infatti, tutte le Regioni hanno preparato il meglio della loro offerta, tra queste la Puglia, in modo particolare il Sud Salento, che vuole essere anche per il 2024 l’attrattiva più ricercata per i turisti di tutta Europa e non solo. Scogliere a picco sul mare, sentieri selvaggi delimitati dai muretti a secco, spiagge morbide e dorate lambite da un mare caraibico, borghi ricamati nella pietra, feste, tantissime feste di tradizione ed eventi con musica e gastronomia tipica che riscaldano il cuore e che rendono una vacanza nel Sud Salento un vero Ventaglio di Emozioni.

Ben 16 Comuni del Sud Salento e i loro Sindaci, hanno aderito all’iniziativa: Alessano: Osvaldo Stendardo, Castrignano del Capo: Francesco Petracca, Corsano: Biagio Raona, Gagliano del Capo: Gianfranco Melcarne, Miggiano: Michele Sperti, Montesano Salentino: Giuseppe Maglie, Morciano di Leuca: Lorenzo Ricchiuti, Patù: Gabriele Abaterusso, Presicce-Acquarica: Paolo Rizzo, Ruffano: Antonio Rocco Cavallo, Salve: Francesco Villanova, Specchia: Anna Laura Remigi, Taurisano: Luigi Guidano, Tiggiano: Giacomo Cazzato, Tricase: Antonio De Donno e Ugento: Salvatore Chiga.

Il progetto, realizzato da Area Interna Sud Salento è stato finanziato dal POC PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 ASSE VI- Azione 6.8. “Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. Spiega il presidente dell’Assemblea dei Sindaci, Giacomo Cazzato: “Il nostro è un progetto strategico che rientra nella Misura Turismo, approvata dall’Agenzia della Coesione assieme a Regione Puglia e diretta a centri ad alto spopolamento e carenti di servizi. È un’azione complessa che vede la partecipazione a fiere, attività di animazione on site e soprattutto la creazione di un brand unico. Speriamo che possa continuare con la prossima programmazione per tutti coloro che credono in questo progetto e si sono messi a disposizione e lavorare insieme per creare un futuro migliore per la nostra terra”. Durante la BIT, una delegazione presenterà un affascinante itinerario da vivere lentamente tra borghi, cammini solcati dai pellegrinaggi, feste ed eventi di tradizione organizzato dalla rivista di turismo e cultura del Salento, Spiagge, diretta da Carmen Mancarella.

Tra turismo lento, il profumo del pane appena sfornato, i borghi ricamati di pietra, gli eventi e le feste di tradizione, il Sud Salento vi aspetta per farvi vivere un ventaglio di emozioni. Ancora tutte da scoprire.

Jimmy Pessina