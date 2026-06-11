Turismo del Gusto
Home / Attualità

Successo per il 2° Merano WineFestival Calabria: l’Essenza del Sud conquista i mercati esteri

by

– Redazione Centrale TdG –

Confermato il successo della prima edizione, con circa 3000 presenze registrate nelle 4 giornate tra Melissa, Cirò e Cirò Marina. Grande esordio per la componente B2B dell’evento, con 10 buyers da 9 Paesi esteri e 150 incontri commerciali a segno nel Buyers’ Club.

Si conclude bissando i risultati dell’esordio la seconda edizione di “Merano WineFestival Calabria – Essenza del Sud, manifestazione diffusa nata dalla sinergia tra Merano WineFestival e la Regione Calabria con Arsac, che si è svolta lo scorso weekend a Melissa, Cirò e Cirò Marina (KR). Con circa 3000 presenze complessive e 150 incontri tra buyers e produttori, l’edizione 2026 di Merano WineFestival Calabria segna una forte svolta internazionale per questo territorio: non più solo una promessa enologica da scoprire, ma una realtà matura e capace di attrarre i mercati del mondo.

Merano WineFestival Calabria ha tracciato un percorso itinerante partito venerdì 5 giugno alla Torre Aragonese di Melissa, con il convegno “Identità Calabria e potenziale per il futuro” che ha visto succedersi gli interventi del fondatore di Merano WineFestival Helmuth Köcher, della direttrice generale dell’Arsac Fulvia Michela Caligiuri, del presidente del Consorzio DOC Cirò e Melissa Carlo Siciliani e delle autorità Luca Mauro, Mario Sculco e Mariagrazia Panebianco, rispettivamente sindaci di Melissa, Cirò e Cirò Marina. Un appuntamento nel quale si è sottolineata la centralità della Calabria del vino, a partire dalla sua storia millenaria e dalla sua preziosa biodiversità.

Sabato 6 giugno, il borgo storico di Cirò ha accolto migliaia di visitatori per lo Street Wine&Food Festival, una vetrina dedicata alle eccellenze del territorio calabrese e non solo: un itinerario tra 8 isole di degustazione vini e le creazioni degli chef del territorio, con momenti di approfondimento, come la masterclass “Magna Grecia Metodo Classico” e i talk dedicati ai mercati internazionali, e di intrattenimento con il palco principale, tra la sciabolata inaugurale, gli spettacoli dal vivo e il dj set.

Nelle giornate di domenica 7 e lunedì 8 giugno, Borgo Saverona ha ospitato 125 aziende dei settori wine, food, spirits e beer. Grande attenzione per le masterclass dedicate ai vini bianchi calabresi e al confronto tra Gaglioppo e Nebbiolo. A comporre l’offerta gastronomica, lo showcooking d’autore firmato dallo chef Nino Rossi (Qafiz, 1 Stella Michelin), nonché la presenza dell’Associazione Regionale Cuochi Pittagorici che ha proposto il meglio dei prodotti agroalimentari calabresi: baccalà, maialino nero, pecorino, pasta fresca e spezzatino di podolica. La vera scommessa vinta dell’edizione 2026 è stata l’introduzione della quarta giornata interamente dedicata al networking professionale e al business. Il focus sui mercati esteri ha visto la presenza strategica di una delegazione di 10 operatori internazionali arrivati da 9 Paesi chiave (Stati Uniti, Brasile, Polonia, Svizzera, Germania, Svezia, Regno Unito, Danimarca e Lettonia), mettendo a segno 150 incontri b2b con i produttori presenti.

«Questa seconda edizione di Merano WineFestival a Cirò conferma la bontà di un percorso iniziato lo scorso anno. Il vino calabrese esprime al meglio un mosaico unico: la forza di un territorio straordinario e la biodiversità di una viticoltura autoctona capace di reggere il confronto con le grandi realtà nazionali e internazionali» ha dichiarato Helmuth Köcher, patron di Merano WineFestival.

Carlo Siciliani, Mariagrazia Panebianco, Gianluca Gallo, Ferdinando Alfì, Helmuth Köcher

Per l’Assessore regionale all’agricoltura Gianluca Gallo, «Merano WineFestival Calabria si conferma un palcoscenico straordinario, capace di accendere i riflettori sull’accresciuta qualità dei nostri vini e sul felice ricambio generazionale in atto, guidato da tanti giovani e donne. Attraverso la promozione del settore vitivinicolo e agroalimentare la Calabria riesce a valorizzare anche il territorio».

Sulla stessa linea Fulvia Michela Caligiuri, direttrice generale dell’ARSAC: «Manifestazioni di questo livello sono cruciali per valorizzare la vitivinicoltura calabrese e, in generale, il comparto regionale dell’agroalimentare. Questa seconda edizione di Merano WineFestival Calabria ha offerto una vetrina d’eccellenza e uno scenario di respiro internazionale in cui i produttori hanno potuto esprimere il valore e l’unicità delle loro produzioni».