Stella Café: la nuova proposta della caffetteria della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo

Colazioni, pranzi, brunch ed eventi tra le opere d’arte

Riparte con una proposta completamente rinnovata lo Stella Café, la caffetteria della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo situata in via Modane 20 a Torino e affidata a POP UP location wow, l’agenzia di Fabrizio Bocca, giovane imprenditore innamorato della sua città, deciso a proporre al pubblico qualcosa di glamour senza perdere il gusto squisitamente torinese, rivolgendosi a chiunque sia alla ricerca dello spazio più adatto per un compleanno, un matrimonio, una festa per un’occasione speciale.

Fabrizio, marketing manager, account per diverse aziende, “PR Creative”, di formazione economica, si è specializzato nel mondo del food & beverage e del catering. Nel corso della sua carriera ha sviluppato la proposta enogastronomioca di importanti festival culturali, mettendo le sue competenze a disposizione di un nuovo modo di pensare gli spazi e gli eventi.

La nuova proposta dello Stella Café prevede un servizio di caffetteria, pranzi, aperitivi ed il brunch del weekend, ideale per famiglie, coppie, o anche gruppi di amici. L’idea è quella di costruire una proposta continuativa che si adatti a esigenze diverse e che offra la possibilità di prendersi una pausa di bellezza tra arte e relax, coniugando l’assaggio di qualcosa di buono con la visita alla preziosa collezione della Fondazione.

Come tutte le location gestite da POP UP, anche lo Stella Café sarà uno spazio non solo aperto al pubblico, ma anche a disposizione per eventi privati, piccole feste o pranzi aziendali, così come lo sono gli altri spazi della struttura, icona della riqualificazione urbana torinese in chiave artistica.

Nel menu inclusivo di Stella Café, oltre alla caffetteria e bar adatti a colazioni, merende, pranzi e spuntini, troviamo tra le proposte piatti vegani, vegetariani, menu baby e un ricco brunch nel fine settimana.

La scelta delle materie prime, come nella filosofia degli spazi gestiti da POP UP è già metà dell’opera, sia in termini di ricerca sia di lavorazione. Infatti, tra le priorità assolute del locale c’è la valorizzazione dei prodotti del territorio. La cucina, come tutte le attività di ristorazione gestite da POP UP, è affidata al giovane chef Flavio Cumali, con una lunga esperienza in Italia e all’estero.ù

L’apertura è dal martedì al venerdì a pranzo, mentre sabato e domenica il brunch è il grande protagonista, accompagnato dall’offerta dell’aperitivo serale.

Oltre a sorseggiare drink e gustare cibi genuini, gli ospiti potranno prendersi del tempo per visitare le mostre.

Nella sede della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, impegnata dal 1995 a favore dell’arte e della cultura contemporanee, si può disporre di uno spazio polifunzionale che insieme alla caffetteria rappresenta lo spazio ideale per eventi standing fino a 250 persone o placée fino a 150 persone, in grado di ospitare anche meeting, piccole esposizioni, incontri riservati ed eventi con rinfreschi.

È disponibile anche un’aula auditorium, strutturata per un totale di 144 posti più una sala adiacente di 56 posti collegata a circuito chiuso, con la possibilità di collegarsi in videoconferenza.

L’auditorium è dotato delle più avanzate tecnologie audiovisive per seminari, presentazioni, convegni e congressi, con cabine e impianti per la traduzione simultanea che viene sempre predisposta in presenza di relatori stranieri.

La sala ristorante può ospitare eventi placée fino a 100 persone. Altri servizi disponibili della location sono: Social Table, coworking, servizio guardaroba, connessione wi-fi e musica d’ambiente, visite esclusive alle mostre.

Gli spazi di Stella Café fanno parte delle location gestite da POP UP, realtà giovane e dinamica, attiva da lungo tempo sul territorio piemontese nell’organizzazione di eventi privati in luoghi dall’effetto “wow”. La filosofia POP UP è la filosofia dello stupore, progettata per uscire dagli schemi dei normali format e sfruttare la propria creatività, supportati da location particolari e dall’eccellenza di uno staff di cucina e di sala consolidato, che si adatta ai vari spazi attrezzati in base alle esigenze del cliente.

L’offerta di POP UP si distingue per quanto riguarda il catering e le location, di grande qualità a prezzi competitivi, per un risultato dall’effetto sorprendente. Grazie a un gruppo di professionisti è possibile poter affidare l’intera filiera organizzativa dell’evento, dalla progettazione all’allestimento, dalla pianificazione dei dettagli all’eventuale scelta dei fornitori migliori.

Altro pregio di POP UP è la creatività e la fantasia nell’organizzazione degli eventi. Sono le location però a fare la grande differenza: nel portfolio di POP UP si trovano infatti alcuni tra gli spazi più belli di Torino e non solo a disposizione di eventi privati, con la possibilità di avere per sé, per i propri amici e familiari o per i propri clienti e dipendenti di volta in volta un luogo unico, che sia un antico palazzo, un castello, una terrazza panoramica o un museo futuristico.

In questi spazi, il gruppo di professionisti di POP UP si occupa dell’intera filiera organizzativa dell’evento, dalla progettazione all’allestimento, dalla pianificazione dei dettagli all’eventuale scelta dei fornitori migliori.

All’interno del portfolio di proposte (disponibile per la consultazione sul sito www.popupdate.it) ci sono, ad esempio, la sede storica del Circolo della Stampa Palazzo Ceriana Mayneri, il Castello della Rovere di Vinovo, la terrazza del FIATcafé500 alla Pinacoteca Agnelli, Cascina Langa tra le colline di Trezzo Tinella, lo Stellacafé, la caffetteria della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo e MAUTOcafé all’interno del Museo Nazionale dell’Automobile di Torino.

Spazi multifunzionali e adattabili alle varie esigenze, con la garanzia dell’effetto “WOW”, caratteristica distintiva degli eventi targati POP UP.

Stella Café

Via Modane, 20 – Torino

Tel. 350 8096350

Redazione Centrale TdG