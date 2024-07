Spirits&Colori in crescita e ci sono ancora novità a catalogo

La società di Reggio Emilia punta a un gin innovativo, al Rum Copalli e al rilancio di Opificio Fred

L’azienda di distribuzione di distillati e alcolici in generale, Spirits&Colori – fondata da Dick Ten Voorde nel 2016 e da gennaio guidata da Gabriele Rondani nel ruolo di Direttore Commerciale e Marketing ­- chiude un ottimo primo semestre che conferma il trend di crescita dettato dall’introduzione a catalogo di nuove importanti etichette. “E’ un risultato premiante – conferma Rondani – frutto dell’impegno costante nell’offrire nuovi brand e creare interesse per quelli già presenti nel portafoglio. Il mercato non è favorevole, spaventa giovani agenti che non hanno mai vissuto cali così notevoli, ma non abbiamo timore quando la rotta è tracciata: prima o poi il mare diventerà più calmo o semplicemente capiremo meglio come navigare nelle onde”.

Se Spirits&Colori si è sempre distinta nella capacità di presentare vere e proprie chicche provenienti da tutte le parti del mondo ed eccellenze da piccole produzioni italiane artigianali, le ultime acquisizioni puntano a qualcosa di inedito e molto particolare.

È il caso di Holywatergin, frutto dell’estro e della creatività di alcuni imprenditori milanesi, ispirati dai ricordi d’infanzia e decisi a creare qualcosa di inedito, non solo nella bottiglia. Ricorda Gabriele Rondani “Vicino a casa mia a Milano c’è un’enoteca molto nota e frequentata da giovani all’aperitivo e ho notato come le vendite di questo gin fossero notevoli, parliamo di almeno 12 bottiglie in due settimane, in asporto. Ci siamo incontrati e al Roma Bar Show la bottiglia è andata esaurita in poche ore. È un gin che piace sia la mondo del bartending, alla ristorazione, alle enoteche ma soprattutto ai giovani consumatori”. Al primo assaggio si percepisce immediatamente il “marchio di fabbrica” che contraddistingue il gin, racchiuso in un poema liquido che si esprime al palato con equilibrio ed eleganza, in cui la capacità di stupire è insita nel prodotto stesso, senza nessun eccesso o forzatura. Un bere audace e visionario per chi sceglie di esplorare nuovi orizzonti gustativi grazie a note aromatiche delicate e al tempo stesso di carattere. Del resto, Holywatergin non è un semplice distillato, ma un nuovo linguaggio gustolfattivo, elitario nella sua eleganza, sofisticato nella sua classe e prezioso nella sua unicità. Se la base nasce da un classico dry gin in cui ginepro, coriandolo e cardamomo lasciano spazio a una punta di liquirizia, le botaniche dell’area di Lourdes trasportano nel cuore dei Pirenei con il distillato di iris e l’estratto di pino. Una composizione che si arricchisce da acqua marina distillata, collegando l’azzurro del cielo a quello del mare, fondendo dolcezza e sapidità, esaltata da un sentore di incenso che accresce la ricercatezza dell’esperienza sensoriale. Un gusto sublime custodito in una bottiglia che in ogni curva esalta il pregio del contenuto, trasformandosi in uno scrigno e in un simbolo di purezza ed eccellenza. Si tratta infatti dell’effige della Madonna, con quell’eleganza delle raffigurazioni più chic che invitano all’incontro con il sublime che incanta, incutendo meraviglia e rispetto. Arte e natura si fondono in qualcosa che sfugge a ogni definizione, se non l’incanto di trovarsi al cospetto di qualcosa di assolutamente straordinario.

Di seguito le linee definite per le diverse gamme di Opificio Fred, distribuite da Spirits&Colori:

Fred Jerbis : la nostra gamma di Gin, tra cui Gin43, Gin Double Finish Cask, Gin7 Camomilla Limited Edition

: la nostra gamma di Gin, tra cui Gin43, Gin Double Finish Cask, Gin7 Camomilla Limited Edition Jerbaris: gli amari, con Amaro 16, Bitter34 e Fernet25

gli amari, con Amaro 16, Bitter34 e Fernet25 Sagrestan : la nostra nuova linea di Vermut, attualmente con Vermut25

: la nostra nuova linea di Vermut, attualmente con Vermut25 Fred Alkemil: i nostri liquori artigianali: Cherry Ratafià, Rosolio Bergamotto, Alchermes, Creme Violette, Elixir Cassis, Dry Curacao e Maraschino

Innovazione quindi nel pack e nel nome del Vermut 25 di Opificio Fred, Sagrestan: una celebrazione dei sapori autentici che richiamano il passato e il territorio del Friuli Venezia Giulia. Il nome Sagrestan è un omaggio al nonno del proprietario Federico Cremasco (aka Fred), Piero, sagrestano del paese, un tempo proprietario dei terreni dove Federico Cremasco coltiva tutte le sue erbe e spezie. La nuova etichetta di Sagrestan, disegnata a mano dall’artista friulana Marta Lorenzon, omaggia anch’essa la figura parentale, rappresentata con una testa da gufo, animale tipico delle montagne friulane, simbolo di saggezza e di legame con la terra.

La voglia di stupire e offrire qualcosa di speciale caratterizza anche il ritorno della ricetta storica del Bitter34, però “potenziata”: più intensa sia nel colore sia nei sentori. È l’inizio di una nuova era per Opificio Fred con un autentico capolavoro, realizzato con ben 34 botaniche sapientemente equilibrate, un mix che crea un amaro profumato e rotondo ben distinguibile dal suo colore naturale, privo di coloranti artificiali, in linea con la filosofia aziendale. Bitter34 è frutto di tre metodi estrattivi tradizionali: la macerazione a freddo di pianta essiccata, la macerazione a caldo e la distillazione in corrente di vapore. Un processo che garantisce l’estrazione delle essenze più pure dalle 34 componenti botaniche utilizzate, tutte rigorosamente di origine italiana che includono genziana, angelica, assenzio, arancio e limone che conferiscono al Bitter le sue caratteristiche tonalità aranciate e il suo profilo aromatico erbaceo e agrumato, per un risultato equilibrato e complesso, dal finale morbido e rotondo grazie alla presenza degli agrumi, perfetto per essere utilizzato nei cocktail tradizionali.

Nuovo brand in portafoglio è Rum Copalli. Evitare la deforestazione, fornendo un lavoro duraturo per la comunità di Punta Gorda è la missione di Rum Copalli. Un percorso economico che onora le persone, la terra e la biodiversità unica di questa regione del Belize meridionale, in Centro America. L’azienda è composta da tre attività principali che lavorano in sinergia tra loro: Copal Tree Farm, che coltiva e raccoglie la canna da zucchero, Copal Tree Distillery, la distilleria a rifiuti zero che produce il Rum Copalli, e infine, Copal Tree Lodge, un villaggio eco-turistico che promuove la spettacolare regione e gli sforzi compiuti per preservare e conservare questo ambiente della foresta pluviale. Non un centimetro della foresta pluviale è stato eliminato per costruire queste tre strutture. Il Rum Copalli è realizzato con soli tre ingredienti. Il cuore del rum è il succo di canna da zucchero appena spremuto, estratto in loco, da canna da zucchero biologica coltivata in modo sostenibile nella Copal Tree Farm, adiacente alla Copal Tree Distillery: solo varietà nera e rossa “Noble” perché sono apprezzate per il loro contenuto zuccherino elevato. Il secondo ingrediente è l’acqua piovana, grazie al clima semi-tropicale, raccolta con cura senza impatti sull’habitat. Il terzo e ultimo ingrediente è il lievito non OGM. Questo viene utilizzato per avviare la fermentazione dell’acqua piovana combinata al succo di canna da zucchero all’inizio della distillazione. Il Rum Copalli Cacao è già famoso presso quei bartender che l’hanno già degustato e che apprezzano la provenienza del cacao dalla piantagione vicino alla distilleria. Black Cane è la novità assoluta, monovarietale della canna da zucchero nera, appunto.

Spirits&Colori conferma così l’arte di creare emozioni, una bottiglia alla volta.

Spirits & Colori è un’azienda italiana con sede a Reggio Emilia specializzata dal 2016 nella selezione, importazione e distribuzione sul territorio nazionale di distillati destinati a cocktail bar, trendy lounge bars e ristoranti. Il suo catalogo comprende un assortimento di elevata ricercatezza, caratterizzato da piccoli produttori di acclarata qualità a livello mondiali, capaci di stupire con i propri distillati i palati più esigenti.

Redazione Centrale TdG