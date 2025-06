Smashers: a Torino apre la catena italiana dedicata allo Smash Burger

Il progetto architettonico è firmato Boffa Petrone & Partners

Apre a Torino “Smashers”: la catena italiana dedicata allo Smash Burger, il cui progetto architettonico, dallo stile contemporaneo, è firmato dallo studio Boffa Petrone & Partners. Dal capoluogo piemontese, in Via Maria Vittoria 37/D, dove ha inaugurato il primo locale, il piano di espansione è tracciato: entro la fine dell’anno è prevista una nuova apertura a Milano, seguita nel 2026 da Genova, Firenze e Verona. L’obiettivo dei quattro fondatori – Marco Radovic, Davide Axerio, Carmelo Cito e Andrea Vendola – è dare vita a una community della corrente “smash”. A sostegno del progetto anche il contributo della famiglia Boffa e dalla famiglia Oglino, coinvolte con entusiasmo fin dalle prime fasi dello sviluppo.

Torino diventa così la prima città a ospitare il format gastronomico interamente dedicato allo smash burger. Una tecnica in cui la carne non viene semplicemente cotta, ma “schiacciata” (dall’inglese smashing) direttamente sulla piastra rovente. Questa pressione fa espandere la superficie dell’hamburger e innesca la reazione di Maillard, caramellizzando le proteine e gli zuccheri della carne, per renderla croccante fuori e incredibilmente succosa dentro.

La base è un soffice pane con patate, la cui ricetta segreta è creata in esclusiva per Smashers da un panificio artigianale di Pinerolo, con farine locali. Una proposta ricercata e di qualità, con ingredienti a chilometro zero a partire dalla carne di Fassona piemontese, servita con quattro tipi di salse originali e studiate ad hoc.

Lo smash burger acquisisce così un’identità precisa, un’estetica distintiva e una proposta di qualità accessibile a tutti. Smashers punta a fare dello smash burger un concept coerente e replicabile, fortemente caratterizzato sotto il profilo qualitativo.

Il nuovo locale ha inoltre inaugurato nel cuore creativo di Torino con un layout architettonico e d’interni firmato da Boffa Petrone & Partners, lo studio torinese noto per la sua sensibilità progettuale e per i numerosi progetti iconici curati per il Gruppo Building. Un’architettura d’impatto, che combina suggestioni industriali e minimalismo grafico con un forte richiamo all’immaginario pop e digitale del brand, che rende l’ambiente piacevole e divertente, adatto ad accogliere un pubblico urbano, ironico e attento alle novità e ai trend del settore food.

Il menù è essenziale, la proposta quattro tipi di smash burger: classic, cheeseburger, fried onion e chicken, proposti in versione singola o doppia, accompagnati da fries, nuggets, milkshake e soft drinks. Ogni panino è preparato espresso, con carne selezionata e bun artigianale, per garantire croccantezza e gusto ad ogni morso.

Smashers è un Retrofuture Burger: un’esperienza che guarda al passato e punta al futuro con spirito pop e iconico, reinterpretando il burger con audacia e stile in chiave contemporanea. Thin but bold. Essenziale ma potente.

Il locale sarà aperto tutti i giorni, con servizio a pranzo (12:00- 15.00) e a cena (19.00-23.00), per accompagnare ogni momento della giornata con gusto e qualità.

