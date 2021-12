Si chiude la prima WINTER EDITION di Torino Wine Week

Un’edizione riuscita che conferma il festival diffuso del vino come uno degli eventi legati all’enoturismo di maggiore rilievo nazionale e cittadino

Si è chiusa la prima WINTER EDITION di Torino Wine Week 2021: “Un’edizione riuscita grazie ad un’ampia partecipazione di pubblico, che ha registrato il sold out dei biglietti venduti prima dell’apertura del Salone del Vino. Il controllo dei green pass e il contingentamento hanno consentito lo svolgimento dell’evento nel pieno rispetto delle norme di distanziamento sociale. Un evento riuscito anche nel segno del coinvolgimento di un pubblico diversificato, che ha contato anche numerosi giovani capaci di apprezzare la formula di un connubio che al vino affianca il patrimonio storico e museale della città, confermando la kermesse fra gli eventi enoici di maggior coinvolgimento per la città che si svolge a cadenza annuale” commenta Patrizio Anisio, tra gli organizzatori di Torino Wine Week.

Tra i numeri dell’edizione 2021, oltre 15 mila bicchieri degustati nel corso della settimana diffusa e un palinsesto in grado di coinvolgere tutta la città con 40 appuntamenti fra cene e degustazioni, e più di 500 etichette presentate all’interno della manifestazione. Alta anche la qualità della proposta nell’ambito del Salone del Vino grazie agli oltre 70 produttori presenti, che hanno confermato l’appeal locale e nazionale dell’evento, con la possibilità non solo di conoscere produttori del territorio di Torino e Piemonte grazie all’Enoteca Regionale dei vini della Provincia di Torino, ma anche l’opportunità di conoscere vignaioli provenienti da altre regioni d’Italia, come Toscana, Liguria, Sardegna, Lazio e Molise.

Tanti anche gli eventi, le masterclass, e le degustazioni che hanno costellato il Salone del Vino, a partire dalla presentazione della nuova Guida Cantine d’Italia 2022 a cura di Go Wine, e le 15 cantine selezionate dalla Guida Vini d’Italia a cura della preziosa collaborazione con Città del Gusto Torino – Gambero Rosso e la premiazione delle aziende celte da Camera di commercio di Torino e dal suo Laboratorio Chimico tra i produttori delle 7 DOC e DOCG torinesi per la selezione Torino DOC 2021-22. Senza dimenticare la Notte delle Bollicine nell’Enoteca di Eataly Lingotto che ha dato il via all’evento, in un grande omaggio ai vini spumantizzati del Piemonte conosciuti in tutto il mondo.

Torino Wine Week è riuscita nell’intento di dare centralità ai produttori, con una formula rinnovata e di successo testimoniata anche dai numeri delle precedenti edizioni. Un format in grado di diffondere una filosofia del bere che permette di accostarsi consapevolmente al vino conoscendo sempre più da vicino i produttori e le loro etichette, valorizzando le filiere enogastronomiche dal produttore al consumatore.

Grande attenzione anche per i social dell’evento che hanno totalizzato 1, 5 milioni di persone raggiunte, 30 mila visite uniche al sito nella settimana diffusa, con una permanenza media di un minuto, e oltre 5 mila contatti registrati sul sito.

Alla regia della settimana torinese del vino l’associazione KLUG Bonobo Events e Orticola Piemonte – tre realtà tra le più importanti del territorio legate al mondo della valorizzazione del bere bene – rilanciano al 2022 e ci danno appuntamento con una nuova edizione che punta ad inserirsi sempre di più nel calendario degli eventi nazionali dell’enoturismo.

L’evento, patrocinato dalla Città di Torino, è realizzato con il supporto di Camera di Commercio di Torino, il contributo di Regione Piemonte e il sostegno del Museo del Risorgimento. Partner della Torino Wine Week sono la Città del Gusto Torino – Gambero Rosso, Go Wine, Fisar Torino, Eataly Torino, Torino DOC, Enoteca Regionale dei Vini della Provincia di Torino.

Tutti gli eventi e gli appuntamenti si sono svolti nel pieno rispetto delle norme di distanziamento sociale e sanificazione previste dalle disposizioni per la prevenzione del Covid-19.

Redazione Centrale TdG