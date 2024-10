Selezionati gli altri quattro finalisti per EmergentePastry 2025 Selezione Nord

La Cooperativa Sociale In-Presa ha ospitato il premio EmergentePastry Nord 2025, dal quale sono stati selezionati gli altri quattro finalisti, che si aggiungono ai quattro concorrenti delle selezioni Sud avvenute ad aprile e che concorreranno nella Finale che si svolgerà il prossimo giovedì 27 febbraio al CAPAC di Milano.

È stata una giornata durante la quale sono emerse non solo la qualità e le tecniche di alta pasticceria di tutti i pasticcieri in gara, ma anche la grande volontà e coesione dei ragazzi di In-Presa che si sono resi disponibili e collaborativi.

I concorrenti, tutti giovani professionisti under 30 come da regolamento, hanno realizzato i loro elaborati di pasticceria di fronte ad una giuria di noti maestri pasticceri, chef, pastry chef e giornalisti di settore.

Questi quattro sono stati ammessi alla Finale insieme ai vincitori della Selezione Centro-Sud svoltasi lo scorso aprile alla scuola Dolce & Salato di Maddaloni, in provincia di Caserta.



Ogni concorrente ha preparato due elaborati, uno di pasticcieria moderna al piatto e uno che prevedeva la cottura al forno. Oltre a queste due ricette, i concorrenti in gara hanno realizzato due tipologie di finger, una dolce e una salata.

Alcune di queste preparazioni, ad eccezione di Agugiaro & Figna Molini, main partner dell’evento per quanto riguarda le farine, contenevano degli ingredienti di alcuni partner, come la panna Frascheri, il caffè Club Kavè, i germogli di Koppert Kress, scelti liberamente dai candidati.



La giuria ha tenuto conto non solo della qualità tecnica e di gusto dei vari elaborati, ma anche del comportamento professionale, di come il concorrente si presenta e illustra i propri dessert alla giuria, e di come ha perseguito i dettami della sostenibilità nella loro realizzazione.

Al termine delle varie degustazioni e giudizi si è svolta la premiazione e un momento conviviale con tutti i presenti, nel quale c’è stato non solo modo di avere un confronto con i partner dell’evento, ma anche di assaggiare due dei quattro finger di gara pensati dai concorrenti, uno dolce e uno salato oltre ad un goloso risotto con Riso dei Padri e i formaggi di La Fiorida, fattoria modello della Valtellina brindando con i vini del territorio di Terrazze di Montevecchia Terre Lariane IGT e i moscati di Mongioia.

I finalisti

I concorrenti di EmergentePastry Nord 2025 che si aggiudicano la possibilità di partecipare alla Finale 2025 che si terrà al CAPAC di Milano giovedì 27 febbraio, sono:

– Greta Campione – Villa Naj* di Stradella, Lombardia con il dessert al forno “Cioccolato e agrumi” e quello al piatto “Gianduia, Frutti Rossi e Pinot nero”.

– Alessandro Franchi – Hotel Splendide Royal***** di Lugano, Svizzera con il dessert al forno “L’agrume in frolla” e quello al piatto “Sottobosco” mousse al cioccolato fondente, frolla, crumble al cioccolato e sale, gelato al cardamomo e gelatina al lampone.

– Sophie Varotto – Le Cattedrali Luxury Relais *****L di Asti, Piemonte con il dessert al forno “Torta Bicerin” e quello al piatto “ZZZ” zenzero, zafferano e zabaione.

– Raffael Werner – Lamplstube Gourmet all’interno dell’Hotel Lamm**** di Castelrotto, Trentino Alto-Adige con il dessert al forno “Torta Linzer” e quello al piatto “Valrhona cuvèe, more, grano saraceno”.

Questi, dunque, i finalisti che raggiungono quelli selezionati nel corso della Selezione Centro-Sud e che ricordiamo essere:

– Francesco De Padova del Santa Elisabetta** a Firenze,

– Michele Di Leva del ristorante Un Piano nel Cielo* del resort Casa Angelina a Praiano in Campania

– Nicoletta Nocerino del ristorante Torre del Saracino** a Vico Equense, Campania

– Matilde Morandi del ristorante Arnolfo** a Colle Val D’Elsa, Toscana

I premi speciali

Il premio “Miglior dessert da forno” è stato assegnato a Sebastiano Catalano Puma – 10_11 all’interno del Portrait Milano*****L a Milano, Lombardia con il piatto “Amor Polenta senza confini”.

Il premio “Miglior dessert al piatto” è andato a Sophie Varotto – Le Cattedrali Luxury Relais *****L a Asti, Piemonte con la ricetta “ZZZ” zenzero, zafferano e zabaione.

Il premio “Miglior finger food dolce” è andato a Alessio Novati – Park Hyatt Milano*****L a Milano, Lombardia con il finger “Tartelletta noci pecan, mela cotogna”.

Il premio “Miglior finger food salato” è stato vinto dai Mario Pedicini – Forestis*****L– a Bressanone, Trentino Alto-Adige con il finger “Panino al vapore, fieno e lievito di birra”.

IN-PRESA è una Cooperativa Sociale che prevede la formazione attraverso vari laboratori artigianali, tra i quali la pasticcieria, e l’aggregazione favorire la socializzazione in percorsi di crescita personale, incentivare la cultura della condivisone, rendere i giovani protagonisti del territorio e delle comunità.

