Secondo posto a Barcolana 56 per il Maxi Prosecco Doc Shockwave3, timonata da Mitja Kosmina. Un risultato ottenuto dopo una straordinaria partenza che l’ha vista al comando e in un testa a testa per il secondo posto alla prima boa con Woodpecker, mentre nel finale di regata non ha mai rinunciato ad inseguire il primo posto arrivando al traguardo con poco più di 2′ dalla rivale Arca.

«Abbiamo fatto una bella regata – è il commento di Claudio Demartis, armatore con Pompeo Tria di Prosecco DOC Shockwave3 – provando sin da subito ad attaccare Arca e per un po’ siamo riusciti a stargli davanti grazie ad un’ottima partenza. Quindi siamo soddisfatti di essere riusciti quantomeno a impensierire il suo equipaggio. Complimenti a tutti, ai miei ragazzi, ai vincitori e a tutte le barche che hanno reso possibile questa festa.»

Il progetto sportivo di Prosecco Doc Shockwave3 rispecchia in toto la filosofia del Consorzio Prosecco DOC, alla sua tredicesima presenza alla Barcolana e nuovamente confermato nel ruolo di Gold Sponsor e Official Sparkling Wine della più partecipata manifestazione velica al mondo, quest’anno presente con proposte e attivazioni che hanno caratterizzato l’intero calendario dal 4 al 13 ottobre, giornata clou della grande manifestazione triestina.

Privilegiate le postazioni destinate a Prosecco DOC e ai numerosi appassionati di mare e bollicine. A cominciare dalla centralissima Lounge Prosecco DOC innalzata sulle Rive di fronte in Piazza Unità in prossimità della Scala Reale per passare alla Terrazza Prosecco al Pier The Roof, location esclusiva dove numerosi ospiti hanno potuto vivere le “Prosecco Experience” godendosi bollicine di Prosecco DOC in purezza o sapientemente miscelate con altri ingredienti, in compagnia di deejay set, rendendo ancora più entusiasmante il seguire la regata in diretta dai maxischermi.

Ben 35 le etichette selezionate per l’occasione, fornite da 18 Cantine associate, interessate ad accompagnare a Trieste il Consorzio quale partner della manifestazione e relativi eventi collaterali. Come Barcolana Seachef, stuzzicante competizione che ha visto 10 Chef stellati sfidarsi, prima in mare e poi ai fornelli del Portopiccolo Pavillion, accompagnati dalle bollicine veneto-friulane fin dall’aperitivo della cena gourmet allestita per oltre 200 fortunati convitati.

Tina e Milo, mascotte di Milano Cortina 2026

Sabato 12 ottobre, ‘Tina e Milo’, Mascotte ufficiali di Milano Cortina 2026, hanno animato Piazza Unità d’Italia attirando l’attenzione dei presenti: momento dedicato a selfie e divertimento per i due teneri ermellini al termine di una giornata a bordo della Prosecco Doc Shockwave3. Alla vigilia della grande regata e nell’ambito del programma Italia dei Giochi, Il Comitato Organizzatore dei prossimi Giochi Invernali, di cui Prosecco Doc è Sparkling Wine Sponsor, ha portato a Trieste i valori Olimpici e Paralimpici, intrattenendo il pubblico grazie alla simpatia e alla vivacità delle due Mascotte.

“Siamo lieti di aver ospitato le Mascotte dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici invernali 2026, a bordo del Super Maxi PROSECCO DOC Shockwave3 – commenta Giancarlo Guidolin, Presidente del Consorzio di Tutela della DOC Prosecco – dove abbiamo accolto personaggi illustri, come Marina Lubian, medaglia d’oro per il volley alle recenti olimpiadi di Parigi, e Matteo Parenzan, medaglia d’oro paralimpica di tennis da tavolo. Tina e Milo, questi simpatici ermellini, richiamano valori importanti che DOC Prosecco e Barcolana condividono: passione, impegno, cura dell’ambiente e solidarietà. Quest’ultima intesa anche come inclusività, dato che, in continuità con le edizioni precedenti, anche quest’anno siamo scesi in gara aderendo al progetto “Vela senza Barriere” a bordo della Prosecco DOC Flying Dragon, imbarcazione condotta da paratleti straordinariamente bravi. Tra questi anche Davide Di Maria, campione mondiale di classe paralimpica, e Flavio Gaudiello, paraciclista di Obiettivo3, progetto fondato da Alex Zanardi”.

“Italia dei Giochi è il programma firmato Milano Cortina 2026 che vuole celebrare chi ama e promuove lo sport, rendendolo partecipe dell’organizzazione stessa. Un’iniziativa che consente a tutto il Paese di dare un messaggio di appartenenza, attraverso la condivisione dei valori Olimpici e Paralimpici e dell’attività sportiva. Il Comitato Organizzatore di Milano Cortina 2026 è felice che Tina e Milo, le Mascotte ufficiali dei prossimi Giochi Invernali, possano partecipare alla Barcolana, che ha reso la città di Trieste capitale europea della vela”. Le parole di Nevio Devidé, Chief Revenue Officer di Milano Cortina 2026.

Italia dei Giochi è il programma con cui Milano Cortina 2026, in collaborazione con CONI e CIP, vuole celebrare su tutto il territorio nazionale la presenza delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali italiane del 2026. Un’iniziativa che abbraccia l’Italia intera sostenendo gli eventi sportivi organizzati sul territorio da enti pubblici e associazioni sportive che promuovano i valori dello sport, dell’Olimpismo e del Paralimpismo, dell’inclusione, della sostenibilità e della pratica sportiva. Un programma per far vivere la magia delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi invernali del 2026 anche al di fuori delle sedi di gara, un network pieno di energia, una legacy per il futuro dell’intera comunità nazionale.

Aziende produttrici partecipanti a Barcolana 56: Bosco Viticultori, Ca’ Bolani, Brilla!, Cabert, Cantine Maschio, Col De Mar, Fantinel, Giusti Wine, Italian Wine Brands, La Delizia, La Gioiosa, La Marca, Masottina, San Simone, Serena Wines, Val D’Oca, Villa Sandi, Viticoltori Ponte.

