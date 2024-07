Scannabue Caffè Restaurant 16 anni di attività e un nuovo canale YouTube

Scannabue ha appena festeggiato un compleanno molto importante, sedici anni di attività del ristorante e quattro anni di Gastronomia & Vini.

Da qualche mese il ristorante ha inaugurato un canale YouTube dedicato alla cucina italiana, https://www.youtube.com/@ScannabueUfficiale

Il canale è nato anche grazie allo stimolo di Hitoshi, un ragazzo giapponese che vive e lavora a Tokyo, amico di Gianluigi Desana e grande appassionato di tutto ciò che riguarda l’Italia e in modo particolare della cucina italiana.

Il canale conta 2200 iscritti e vuole raccontare la tradizione gastronomica italiana ai giapponesi (ma non solo). I video hanno i sottotitoli in lingua giapponese e grazie a Hitoshi vengono diffusi in tutto il Giappone.

Le ricette pescano a piene mani dalla cucina del Bel Paese: Carbonara, Pasta al pomodoro, pasta con le vongole, tagliatelle con ragù alla Bolognese, Tiramisù, per citarne alcune.

Scannabue Caffè Restaurant e la gastronomia e vini

Scannabue nasce il 12 Luglio 2008, dalla mente creativa di Gigi Desana e Paolo Fantini, dopo la divertente esperienza con il Choco Wine, il loro primo locale, aperto nel 2005.

Chiusa l’esperienza con il Choco Wine (nel 2007), Gigi e Paolo si sono messi alla ricerca di un luogo dove poter esprimere al massimo la loro creatività tra cucina e sala, la ricerca degli ingredienti, dei vini, la selezione delle materie prime, tra le eccellenze della gastronomia piemontese, ma non solo.

Hanno trovato il luogo perfetto in San Salvario, all’epoca un quartiere ai più sconosciuto, ancora non di moda, un quartiere multietnico dalle mille sfaccettature, in quella parte di Torino che ricorda gli Arrondissement parigini più in voga: Largo Saluzzo, una piccola bomboniera che si affaccia davanti alla chiesa dei martiri Pietro e Paolo.

Scannabue oggi è un ristorante che strizza l’occhio ai bistrot francesi, dove si posso- no degustare i migliori piatti della tradizione gastronomica piemontese, con proposte ricercate e creative, alla portata di tutti.

Nel 2023 alcuni lavori di ristrutturazione hanno visto il locale ingrandirsi con due nuove sale e una nuovissima cucina a vista.

È stata eliminata la struttura all’esterno, sostituita nella bella stagione da un dehors con tavoli, sedie e ombrelloni. Una sorta di ritorno alle origini per Scannabue, a quell’aria di bistrot parigino.

A 12 anni dall’apertura di Scannabue in Largo Saluzzo, Gigi Desana e Paolo Fantini hanno inaugurato, nel mese di Luglio 2020, la loro nuova creatura, la Gastronomia & Vini di Scannabue con il desiderio di portare nelle case dei torinesi (ma non solo) la selezione gastronomica di uno dei locali più apprezzati e conosciuti di Torino.

La Cantina

La Cantina di Scannabue è a disposizione della clientela con le oltre 800 etichette presenti in carta al ristorante. Sarà possibile consultare la carta online sul sito https://www.scannabue.it/menu/ suddivisa tra vini italiani e vini stranieri e scegliere la bottiglia o le bottiglie da acquistare.

Scannabue Caffè Ristorante

Largo Saluzzo 25/H Torino

Telefono 0116696693

https://www.scannabue.it

YouTube https://www.youtube.com/@ScannabueUfficiale

Instagram https://www.instagram.com/scannabuecaffe/

Pagina FB https://www.facebook.com/Scannabue

Redazione Centrale TdG