Il trend sempre in positivo del comparto, sia a livello nazionale che internazionale, è di buonissimo auspicio e fa da traino per il “Salone del Camper 2025”, giunto alla 16^ edizione, in programma dal 13 al 21 settembre 2025, organizzato come di consueto nei padiglioni da Fiere di Parma, in collaborazione con APC (Associazione Produttori Caravan e Camper).

La manifestazione, prima in Italia e seconda in Europa per numero di visitatori e espositori, è un appuntamento irrinunciabile per la community di viaggiatori che ama la vacanza open air. Un fenomeno in crescita in tutta Europa, che ha valenza polisemantica, in quanto legata al crescente bisogno di benessere e alla riscoperta del rapporto con la natura, ma è anche una vetrina accreditata sul tema della filosofia di viaggio: turismo lento, sostenibile e responsabile, questa è la nuova frontiera del turismo, che sarà il tema conduttore alla Fiera di Parma. L’edizione 2025 della rassegna avrà un’area espositiva di 110.000 mq. suddivisa in 5 padiglioni, con oltre 300 espositori e 600 veicoli ricreazionali esposti e visitabili, 13 diverse aree per eventi ed attività esperienziali e, naturalmente, ospiterà il gotha del caravanning mondiale.

Gli organizzatori saranno pronti a ricevere, come ogni anno, più di 100.000 appassionati che affolleranno i padiglioni durante i nove giorni della kermesse. Sarà un’edizione “green” del Salone del Camper, cioè all’insegna dell’attenzione per la sostenibilità ambientale, ma non solo. Infatti, le muove tendenze, prospettive di sviluppo, mezzi ed idee di viaggio: il turismo open air con 71 milioni di presenze nel 2024, un aumento del 16% sul 2023; 8 miliardi di fatturato; oltre 2.000 le aree sosta e oltre 2.000 i campeggi pronti ad accogliere la community dei camperisti. Questi sono i dati del turismo open air in Italia, che saranno rappresentati “plasticamente” al Salone del Camper, grazie ai mezzi ricreativi esposti, alle attrezzature e agli eventi che animeranno l’area dedicata alle destinazioni e al viaggio. Secondo uno studio condotto nel 2024 da Visa in collaborazione con Ipsos, cresce l’attenzione alla tutela dell’ambiente da parte dei turisti, che nella pianificazione delle proprie vacanze, indipendentemente dalla destinazione, ricercano soluzioni green. Dallo studio emerge come il 46% dei turisti italiani è disposto a pagare fino al 5% in più per beni e servizi ecosostenibili. In questo scenario, oltre l’80% dei viaggiatori, nella pianificazione della vacanza, considera importante avere accesso a piattaforme capaci di suggerire mezzi, alloggi, servizi di ristorazione, percorsi turistici e attività eco-friendly sul territorio, sia in Italia che all’estero.

Secondo uno studio ENIT del 2024, natura e arte sono le due principali attrattive per un viaggio, seguite dall’enogastronomia e dall’escursionismo. Un italiano su due ha infatti effettuato weekend escursionistici negli ultimi 2 anni. Ai camperisti piace mangiare bene, sia fuori che dentro il mezzo, e al Salone del Camper si parlerà anche di questo. Come realizzare piatti in poco tempo e con ingredienti del territorio, come organizzare la cambusa ideale nel minimo spazio e con la minima spesa. Grazie agli show-cooking, realizzati in collaborazione con gli chef dei Ristoranti del Buon Ricordo, provenienti da varie regioni italiane, si potrà imparare (gratuitamente) a sfruttare al meglio tempi e attrezzature. Cucinare in camper può essere un’avventura divertente, e si possono creare ricette gourmet anche con poche cose a disposizione e in uno spazio ristretto. Una volta parcheggiato il camper, meglio muoversi a piedi o in bici, sicuramente una scelta più sostenibile e responsabile, ma anche un’esperienza più vicina alla natura e alle comunità locali.

L’ultima frontiera del divertimento dei viaggiatori in camper che sarà tra i protagonisti del Salone è il “geocaching”, avventura tecnologica che combina gioco e natura, una caccia al tesoro moderna che consente ai partecipanti, tramite una app, di trovare le “cache” nascoste nell’ambiente: oggetti, gadget, piccoli premi. Si tratta della caccia al tesoro più grande del mondo, una sfida adatta sia ai figli che ai genitori, un’esperienza da condividere con amici e parenti, anche utilizzando i social media. Il Salone del Camper sarà anche momento di aggiornamento su tutto ciò che è moda e stile, sia per l’abbigliamento che per le attrezzature esterne del camper, come tende parasole, tavolini e sedie pieghevoli, stuoie, pannelli solari, antenne satellitari, verande gonfiabili. Tante idee ed un solo contenitore dove trovare veicoli, attrezzature, idee di viaggio: questo è il Salone del Camper.

Jimmy Pessina

Foto Studio EIDOS