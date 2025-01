Sagna S.p.A. racconta il 2024, tra sfide e adattamenti per il settore vini e Champagne in Italia

Sagna S.p.A., azienda di riferimento nella distribuzione di vini e distillati di qualità, rappresentata da Leonardo e Carlo Alberto Sagna, riflette sull’andamento economico del 2024.

L’anno si è caratterizzato per un contesto di mercato altalenante, segnato da profondi cambiamenti e sfide complesse, ma anche da opportunità di evoluzione per il nostro catalogo.

Normalizzazione dei consumi e razionalità negli acquisti

Ristoranti ed enoteche hanno adottato un approccio più razionale negli acquisti, preferendo strategie orientate alla qualità e all’efficienza. Il mercato ha visto una crescita delle vendite in valore nonostante un calo dei volumi venduti. I consumatori hanno privilegiato vini di fascia alta confermando la polarizzazione verso prodotti di qualità.

Impatto delle incertezze globali

Le crisi geopolitiche e le incertezze economiche hanno influito sui mercati globali, creando sfide significative soprattutto per le esportazioni di Champagne, che hanno registrato un calo attorno al ventuno percento nei principali mercati europei e americani. Tuttavia, le cuvée di fascia alta continuano a trainare il segmento in valore, grazie a una crescente domanda nei mercati asiatici ed emergenti. “L’anno che volge al termine è stato caratterizzato da luci e ombre, ma anche un’occasione per leggere diversi elementi positivi: il primo è la normalizzazione degli acquisti, necessaria dopo il boom vissuto nel 2022 e nel 2023, motivata da ragioni più sociali che economiche; il secondo elemento positivo è la stabilità dei nostri clienti serviti, che nonostante il calo dei consumi, sono rimasti invariati. A ciò si lega il terzo punto: risultati migliori rispetto alle statistiche di categoria, che si traducono in una crescita in termini di quote di mercato. In sintesi, dopo un biennio di euforia, accogliamo quasi con sollievo un anno di “normalizzazione”, nel quale, tuttavia, non è mancato il dinamismo, anche grazie a nuovi inserimenti internazionali. A livello di tendenze, abbiamo osservato un fisiologico calo dei consumi di Champagne e una buona tenuta dei vin nazionali, soprattutto dei bianchi. Sorprendentemente, il consumo fuori casa ha mostrato una resistenza migliore rispetto alla vendita a corpo.” – afferma Leonardo Sagna.

Effetti del cambiamento climatico

Il 2024 è stato segnato da eventi climatici avversi, come le piogge incessanti in primavera che hanno impattato i ricavi derivanti da un tipo di turismo escursionistico e di permanenza nelle attività di villeggiatura, riducendo consumi e vendite al dettaglio nelle località turistiche.

Prospettive future: ottimismo per un percorso di crescita. Continua l’ampiamento del catalogo con prodotti stranieri

Nonostante le difficoltà, l’azienda resta ottimista. “La capacità di adattarsi ai cambiamenti del mercato e di rispondere alle esigenze dei consumatori con prodotti di qualità rimane la nostra priorità.” – afferma Carlo Alberto Sagna. Con un focus crescente sulla sostenibilità e sull’innovazione, Sagna S.p.A. si impegna a consolidare la propria posizione di leadership nel settore. Quest’anno, l’azienda piemontese ha inserito nel proprio portfolio tre aziende australiane (Yarra Yering, Kaesler e Saint&Scholar) e Composition, Spirit drink unico, a base di Moscatel spagnolo e 3 diversi Rum (dal Nicaragua, dal Guatemala e Venezuela), che si affiancano all’ultima, prestigiosa, realtà della Nuova Zelanda selezionata: Craggy Range.

Info: www.sagna.it

Redazione Centrale TdG