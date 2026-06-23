– Redazione Centrale TdG –

Per molto tempo il vino rosato ha occupato una posizione difficile da definire. Troppo strutturato per essere considerato semplicemente un bianco estivo, troppo leggero per essere assimilato ai grandi rossi da invecchiamento. Eppure, proprio questa libertà dalle categorie è uno dei motivi per cui continua a conquistare spazio sulle tavole.

Il 26 giugno, in occasione del Rosé Day, abbiamo scelto di raccontarlo attraverso sei etichette molto diverse tra loro. Non una classifica e nemmeno una selezione dei rosati più rappresentativi d’Italia, ma un percorso che mostra quanto possa cambiare volto questa tipologia a seconda del territorio, del vitigno e dell’idea che ne guida la produzione.

C’è il rosato che nasce sulle sponde del Lago di Garda e quello che guarda il mare della Calabria. C’è il Metodo Classico da Pinot Nero e quello ottenuto da Nebbiolo, vitigno che normalmente associamo a tutt’altre espressioni. Ci sono bollicine pensate per accompagnare un intero pasto e vini che trovano la propria dimensione ideale all’ora dell’aperitivo.

Sei bottiglie diverse per carattere, provenienza e stile, accomunate da una sola caratteristica: dimostrare che il rosato non è una categoria intermedia, ma un linguaggio capace di assumere forme molto diverse senza perdere la propria identità.

COSTARIPA MATTIA VEZZOLA (LOMBARDIA

MATTIA VEZZOLA BRUT ROSÉ S.A.

Sul Lago di Garda il rosato non è una moda recente. È una tradizione che affonda le radici nella storia della Valtènesi e che trova in Costaripa uno dei suoi interpreti più autorevoli. Qui, sulle colline moreniche modellate dai ghiacciai, Mattia Vezzola lavora da decenni per costruire una visione del rosé capace di andare oltre l’aperitivo.

Questo Metodo Classico nasce da Chardonnay e Pinot Nero provenienti dai vigneti che guardano il versante sud-occidentale del lago. Una parte del mosto fermenta in piccole botti di rovere, scelta che aggiunge profondità senza sacrificare la freschezza, mentre la lunga permanenza sui lieviti contribuisce a definire una bollicina fine e una struttura che accompagna il vino ben oltre il primo calice.

È uno di quei rosati che trovano il proprio equilibrio a tavola. Con un plateau di crostacei, una ricciola cruda o un pesce di lago cucinato con semplicità mantiene sempre una presenza misurata ma costante. Sulle terrazze che si affacciano sul Garda, quando il pranzo si prolunga senza particolare fretta, è facile capire perché questo stile di rosato continui a esercitare un fascino così duraturo.

TERRE D’AENOR (LOMBARDIA

FRANCIACORTA SATEN RICCIOLINA

Il Pinot Nero è uno dei vitigni che più spesso dimostrano quanto il rosato possa essere una categoria complessa. In Franciacorta trova una delle sue espressioni più rigorose, soprattutto quando viene interpretato senza concessioni alla morbidezza e con lunghi affinamenti sui lieviti.

Terre d’Aenòr produce questo Rosé Extra Brut da Pinot Nero in purezza, seguendo una filosofia che privilegia precisione e pulizia espressiva. Il risultato è una bollicina sottile, sostenuta da una tensione gustativa che accompagna il vino dall’inizio alla fine del sorso. Non cerca effetti immediati né aromi ridondanti: costruisce piuttosto un equilibrio fatto di freschezza, profondità e progressione.

A tavola predilige preparazioni che lasciano spazio alla materia prima. Crostacei, pesce crudo, molluschi appena scottati. Piatti che permettono al vino di mostrare la propria capacità gastronomica senza sovrastare il cibo. In una trattoria affacciata sul Lago d’Iseo, davanti a una cucina di acqua dolce e di lago, trova una collocazione naturale.

LA GENISIA (LOMBARDIA)

PINOT NERO BRUT ROSÉ OLTREPÒ PAVESE DOCG

L’Oltrepò Pavese è uno dei territori italiani che più profondamente si identificano con il Pinot Nero. Qui il vitigno ha trovato da tempo un ambiente capace di valorizzarne sia la versione ferma sia quella spumantizzata, costruendo una tradizione spesso meno conosciuta rispetto al suo reale valore.

Il Brut Rosé di La Genisia nasce da questa vocazione. La lunga permanenza sui lieviti contribuisce a definire una bollicina fine e una struttura equilibrata, dove freschezza e materia convivono senza cercare protagonismi. È un vino che punta più sull’armonia che sull’impatto, qualità che lo rende particolarmente versatile a tavola. Con salumi, giardiniere, torte salate e antipasti della tradizione lombarda si muove con naturalezza. È il genere di bottiglia che compare al centro della tavola all’inizio del pranzo e che spesso continua ad accompagnare le portate successive senza che nessuno senta la necessità di cambiarla. Una presenza discreta ma affidabile, proprio come molte delle migliori espressioni dell’Oltrepò.

SAFFIRIO (PIEMONTE)

NEBBIOLO D’ALBA SPUMANTE BRUT ROSÉ DOC

Nelle Langhe il Nebbiolo è il vitigno dell’attesa. È quello che dà origine a vini pensati per attraversare gli anni, capaci di cambiare lentamente in bottiglia e di raccontarsi con calma. Vederlo trasformato in uno spumante rosé produce per questo un effetto quasi sorprendente. Josetta Saffirio parte dallo stesso Nebbiolo che cresce sulle colline tra La Morra, Monforte e Serralunga e lo conduce in una direzione diversa, senza rinunciare ai tratti che lo rendono riconoscibile. La rifermentazione in bottiglia e il lungo affinamento sui lieviti alleggeriscono il vitigno senza cancellarne la personalità: rimangono la struttura, la profondità e quella leggera presa sul palato che distingue il Nebbiolo da quasi tutte le altre varietà. A tavola si presta a interpretazioni più ampie di quelle normalmente associate a un rosato. Carne cruda all’albese, pasta fresca ripiena, risotti saporiti, salumi della tradizione piemontese. È una bottiglia che invita a guardare il rosato da una prospettiva diversa, dimostrando come anche un vitigno celebre per i grandi rossi possa trovare nuove forme senza perdere la propria identità.

CANTINA RAUSCEDO (FRIULI VENEZIA GIULIA)

PROSECCO ROSÉ BRUT MILLESIMATO

Il Prosecco Rosé è una delle interpretazioni più recenti del panorama spumantistico italiano, nato dall’incontro tra la Glera e una piccola quota di Pinot Nero. Cantina Rauscedo, storica cooperativa friulana, ne propone una versione che punta sulla leggerezza e sull’immediatezza, senza rinunciare alla precisione che caratterizza le migliori produzioni della denominazione. La spumantizzazione con metodo Martinotti preserva il carattere più fresco e fragrante delle uve, dando vita a un vino dalla bollicina delicata e dal profilo diretto. È il rosato della selezione che meno cerca la complessità e che più si concentra sul piacere del sorso. Ci sono vini che chiedono attenzione e altri che accompagnano il momento senza pretendere di dominarlo. Questo appartiene alla seconda categoria. Una terrazza nelle ore che precedono la cena, qualche piatto da condividere al centro del tavolo, la luce che si abbassa lentamente: è in situazioni come queste che trova la propria dimensione più naturale. Non perché sia semplice, ma perché conosce perfettamente il ruolo che vuole svolgere.

LIBRANDI (CALABRIA)

TERRE LONTANE CALABRIA ROSATO IGT

In Calabria il rosato è una presenza antica, molto precedente alle mode che negli ultimi anni hanno riportato questa tipologia al centro dell’attenzione. In una regione affacciata sul mare e caratterizzata da estati lunghe e luminose, il vino rosato ha sempre occupato uno spazio preciso nella cultura della tavola.

Terre Lontane nasce dall’incontro tra Gaglioppo e Cabernet Franc, due varietà che trovano nella costa ionica calabrese un equilibrio particolarmente efficace. Il primo porta struttura, energia e carattere mediterraneo; il secondo contribuisce a definire il profilo aromatico e la freschezza del vino. Il risultato è un rosato fermo che si distingue nettamente dalle bollicine presenti in questa selezione, offrendo una lettura diversa del colore rosa.

Con il pesce azzurro, una grigliata di tonno, il pesce spada o la cucina di mare del Sud Italia costruisce abbinamenti naturali. È il vino che accompagna le ultime ore di luce sul lungomare, quando il caldo si attenua e la cena si allunga senza particolare fretta. Una conclusione ideale per questa selezione, perché ricorda che il rosato in Italia non è soltanto una tendenza contemporanea, ma una tradizione che attraversa territori e generazioni.