Rirò new Generation Barbanera: un nuovo modo di bere la Toscana

Il Gruppo Italian Wine Brands ha svelato una nuova e sorprendente etichetta nata nella cantina toscana Barbanera: Riròùù

Rirò è un vino unico che racconta in modo innovativo la sua terra d’origine, la Toscana. Rappresenta un’evoluzione fresca e giovane della tradizione del vino rosso, proponendosi come una scelta moderna, curiosa e accattivante per l’aperitivo all’italiana.

Rirò è il frutto del desiderio di rinnovare il concetto di vino rosso toscano in un’esperienza insolita e sorprendente, che porta la firma di una famiglia ambasciatrice del gusto territoriale dal lontano 1938.

Con Rirò, la nuova generazione della famiglia Barbanera propone infatti un vino che intreccia i valori identitari del miglior made in Tuscany alla freschezza della gioventù e alla voglia di stupire, per un nuovo modo di bere toscano.

Rirò è nato con le premesse di diventare l’aperitivo Rosso Italiano, uno status da legare ad un nome semplice, moderno e di impatto.

Come esistono numerosi cocktail da aperitivo a base di vino bianco e spirit, così la famiglia Barbanera ha avvertito la necessità di produrre un rosso capace di colmare questo gap nell’offerta. Una scelta che vuole intercettare una domanda sempre più importante e curiosa nel settore aperitivi con un prodotto made in Tuscany e, gettare le basi per un futuro Spritzrirò, a testimonianza della versatilità di questo vino rosso.

Con Rirò si è voluto offrire un modo diverso di bere la Toscana e non solo, come traspare dalle parole del CEO di Italian Wine Brands Alessandro Mutinelli: “Abbiamo voluto rinnovare il concetto di vino rosso tradizionale avvicinando la Toscana, ed in particolare il vino rosso, a nuove occasioni di consumo.”

In particolare si fa riferimento all’aperitivo, poiché secondo i dati NielsenIQ si tratta di un settore in forte crescita, sia in Italia che all’estero, con oltre 850 milioni di aperitivi serviti nel Belpaese negli ultimi 12 mesi.

Rirò rappresenta quindi un prodotto nuovo, pensato per intercettare questo trend positivo con ad un vino giovane e accattivante, che grazie al suo stretto legame con il mondo della mixology è in grado di ripensare l’aperitivo in una veste, rossa, moderna e cool.

RIRÒ, CARATTERISTICHE E MODALITÀ CONSUMO

Rirò è un prodotto in grado di catturare la linfa innovatrice insita nel territorio toscano, presentandosi sotto forma di un rosso senza stagione, pensato sia per essere bevuto a freddo grazie alle sue note fresche e vivaci sia all’interno di particolari miscele. L’etichetta è infatti ideale per essere utilizzata come base all’interno di cocktail differenti, siano essi drink estivi o invernali.

L’obiettivo di Rirò è infatti fornire un’alternativa ai classici accompagnamenti alcolici dell’aperitivo all’italiana, con una bevanda peculiare che trascende i confini di semplice vino, per abbracciare il mondo dell’arte della mixology in una maniera moderna e coraggiosa.

Nascono così alcuni drink molto particolari, che spaziano da preparazioni più semplici come il Summer Rirò (Rirò, chinotto, una fetta di arancio e una foglia di menta) o il Fruit Rirò (Rirò, dadi di pesca e ghiaccio) ad altre più complesse.

Tra queste ultime rientrano il Passion Rirò, preparato con succo al Passion Fruit, vino e Acqua limone e menta, o il Pink Rirò, con pompelmo rosa, vino e China Martini.

Altre miscele capaci di rievocare sapori tipici dell’aperitivo all’italiana sono sicuramente il Bitter Rirò, in cui spiccano i sapori del lampone e arancio pestato uniti a vino, chinotto e sciroppo di zucchero, o il Cherry Rirò, che vede l’utilizzo del rabarbaro, dello sciroppo di zucchero e della ciliegia al maraschino.

Le doti organolettiche di Rirò (rosso Toscana IGT) svelano così un vino particolare dotato di una grande complessità di aromi, che ben si adatta alla duplice modalità di consumo: da solo o all’interno di cocktail. Al naso, infatti, si percepiscono immediatamente le note giovani, dolci e fragranti di frutta di bosco, ribes e lamponi, fichi e uva spina, che si mescolano ad una pluralità di altri profumi, come la buccia d’arancia e il pompelmo.

Al palato, Rirò si caratterizza per un gusto inaspettato, si apre infatti con una piacevole freschezza e offre una straordinaria armonia di sapori, che persistono a lungo nel finale.

ITALIAN WINE BRANDS

Italian Wine Brands è il più grande gruppo vinicolo privato italiano e prima azienda vinicola quotata alla Borsa valori di Milano. Produce vini di qualità provenienti dalle più rinomate zone viticole d’Italia e li distribuisce su scala globale in tutti i canali di vendita.

Nasce nel 2015 approdando direttamente in Borsa su AIM grazie al consolidamento di due importanti realtà vinicole (Giordano Vini e Provinco) e diventa così la prima società del mondo del vino italiano ad essere quotata. Sotto la guida di Alessandro Mutinelli e di un team di manager appassionato, il gruppo ha effettuato negli ultimi 4 anni ulteriori acquisizioni (Svinando nel 2018; Raphael Dal Bo nel 2020, Enoitalia ed Enovation Brands nel 2021 e Barbanera nel 2022), rappresentando un esempio di come la finanza industriale, abbinata a capacità e visione imprenditoriali, consenta di conquistare performance nel medio lungo periodo. Oggi IWB è una vera public company che conta centinaia di investitori istituzionali italiani e internazionali di primissimo livello.

IWB ha la forza di un grande Gruppo che opera in tutto il mondo ed in tutti i canali (on-trade, off-trade ed on-line) esportando in oltre 80 paesi. I valori che guidano le persone di Italian Wine Brands sono cinque: il cliente, che è il nostro vero datore di lavoro, la qualità, nel prodotto e nel servizio, il rispetto delle regole, la crescita della nostra squadra e l’innovazione continua. IWB crede in questi valori e si impegna a diffonderli a tutti i livelli dell’organizzazione, perché la forza di un gruppo come il nostro, che è diffuso in differenti siti produttivi e in diverse nazioni, è quello di avere una squadra compatta, affiatata e che segue la stessa direzione.

BARBANERA

Barbanera (Italian Wine Brands) è la cantina Toscana di riferimento del gruppo. Una realtà a carattere famigliare fondata nel 1938 è situata alle pendici del monte Cetona tra le verdi colline e vigneti della Toscana al confine tra la Val d’Orcia e la Valdichiana. Una realtà di prestigio che nel corso degli anni ha ricevuto notevoli e diversi riconoscimenti in ambito nazionale ed internazionale con il suo patrimonio enologico toscano.

Maggiori informazioni su Rirò e sulle ricette consultabili al sito: www.rirowines.com

Redazione Centrale TdG