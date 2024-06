Il Concorso per i Bartender con voglia di Sognare e Volare lontano

Rinaldi 1957 presenta Road to Sugarlandia – Don Papa Competition, un’opportunità per i bartender di tutta Italia di far conoscere il loro talento nella miscelazione dei cocktail. Il concorso, che si svolgerà dal 20 giugno al 31 luglio 2024, invita i partecipanti a ideare e condividere le loro migliori ricette utilizzando i prodotti targati Don Papa.

Originalità, tecnica d’esecuzione, replicabilità e presentazione visiva sono i criteri secondo cui la giuria, composta da Paolo Vercellis (Brand Ambassador) e Ilaria Bello (Brand Ambassador), Valentina Ursic (Direttrice Marketing) e Monica Traversa (Senior Brand Manager), giudicherà i cocktail.

Per partecipare, è sufficiente pubblicare sul proprio canale Instagram un contenuto (video, post o reel) che mostri la preparazione di un cocktail originale utilizzando il Rum Don Papa. Il contenuto deve includere l’hashtag #DonPapaCompetition e menzionare il profilo @DonPapaRum. Tutte le informazioni e il regolamento completo sono disponibili sul sito competition.concorsodonpapa.it

I premi

Il primo classificato vincerà un viaggio per una persona completo di volo e pernottamento nelle incantevoli Filippine. Il secondo e terzo classificato avranno invece accesso al prestigioso “Bar Convent Berlin” dal 14 al 16 ottobre 2024, con volo e soggiorno inclusi. Infine, per i classificati dal quarto al decimo posto della classifica, Don Papa ha preparato altri premi esclusivi, tra cui biglietti per il “Roma Bar Show 2025” e altre sorprese.

Il Tour “Bar of Masks”

Il Tour “Bar of Masks” punta a celebrare Don Papa Rum e Sugarlandia, luogo d’origine del distillato. Gli ospiti saranno trasportati in un mondo di aromi esotici e sapori intensi, per un’esperienza che coinvolgerà tutti i sensi.

Grazie alle 8 tappe del Tour, che attraversano parte del territorio, verranno serviti cocktail pensati per soddisfare tutti i palati.

Inoltre, Rinaldi 1957 ha indetto un concorso rivolto a tutti coloro che prenderanno parte alle serate. Con l’acquisto di due drink a base Don Papa Rum sarà possibile partecipare al concorso “Road to Sugarlandia“, in palio un viaggio per due persone nelle Filippine. In seguito all’acquisto dei cocktail verrà data una tessera con cui poter partecipare all’estrazione finale del viaggio.

Le date e il regolamento completo sono disponibili sul sito concorsodonpapa.it

I prodotti Don Papa Rum

Don Papa: offre note fragranti di agrumi, mango e nocciole, con un palato ricco di frutta, vaniglia e toffee, e un finale rotondo con aromi di quercia tostata.

Don Papa Baroko: presenta note di vaniglia, agrumi freschi, zucchero muscovado, mango, cocco tostato e crème brûlée, con un palato ricco di frutta candita, ciliegie, miele e vaniglia, e un finale persistente di datteri, uvetta e rovere tostato.

Don Papa Masskara: miscelato con ingredienti tropicali delle Filippine come miele filippino e lime calamansi, offre un aroma di vaniglia dolce, zucchero tostato e lime, con un palato di miele selvatico, cioccolato infuso con arancia e peperoncino Sealing Labuyo, e un finale lungo con note di frutta e cioccolato fondente.

RINALDI 1957

La distribuzione in Italia è affidata alla casa bolognese Rinaldi 1957 SpA, capitanata da Giuseppe Tamburi. Rinaldi è riconosciuto come uno dei più dinamici importatori e distributori di alcolici e vini in Italia che si contraddistingue per l’empatia e l’attenzione nei confronti dei clienti e dei brand owner. La sensibilità e la gentilezza dello staff Rinaldi contribuiscono alla crescita continua del portfolio.

