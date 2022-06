Riconoscimenti internazionali per i vini di Tenute Tomasella

Da Decanter a Falstaff alla London Wine Competition

Una nuova tornata di importanti riconoscimenti internazionali ai vini di Tenute Tomasella

Dai grandi concorsi enologici internazionali e dalle testate estere di settore arrivano nuovi importanti riconoscimenti per i vini di Tenute Tomasella, a testimonianza del grande impegno dimostrato dall’azienda trevigiana nel saper creare vini capaci di suscitare emozioni, con il fermo obiettivo di puntare sempre alla qualità.

DECANTER ha assegnato una Medaglia d’Argento a Le Bastìe Friuli Grave Doc 2013 e due Medaglie di Bronzo rispettivamente al Rigole Rosso Trevenezie IGT 2019 e allo Chardonnay Trevenezie IGT 2020.

La testata austriaca FALSTAFF per il Friul Trophy ha assegnato 91 punti al Rigole Brut Spumante.

Dalla London Wine Competition infine arrivano tre Medaglie d’Oro rispettivamente al Friulano Friuli Doc 2020, Le Bastìe Rosso Friuli Grave Doc 2012, e al Rigole Rosso Trevenezie IGT 2019, e tre Medaglie d’Argento rispettivamente al Cabernet Franc 2019, Carmen 2019 e Merlot 2020.

L’ascolto della terra assecondando i suoi ritmi è un forte segnale di rispetto e cura e solo partendo da qui si può riuscire con tempo e pazienza ad ottenere vini che sanno raccontare ed esprimere le proprie origini, da terre come il Veneto ed il Friuli confinanti ma non divise bensì unite nell’offrire generosamente una ricchezza di sfumature che rende unico ogni vino.

Tenute Tomasella

L’azienda vinicola Tenute Tomasella si trova a Mansué in provincia di Treviso. Si estende tra la DOC Friuli e la Prosecco DOC Treviso su 50 ettari vitati, di cui 10 in Friuli e 40 in Veneto da cui vengono prodotte 120.000 bottiglie l’anno. Terre dove il passaggio tra due confini non crea divisioni, ma porta ricchezze di sfumature in ogni bottiglia, rendendo anche il più tradizionale dei vini un vino unico. Una passione che si tramanda di generazione in generazione da oltre 50 anni, con la convinzione che per suscitare emozioni ci vogliono tempo e pazienza, assecondare i ritmi di natura e ascoltare con pazienza ciò che la terra vuole esprimere e raccontare. Specializzazione assoluta e valorizzazione della cultura vitivinicola, attenzione alla qualità e alla scelta di principi enologici d’avanguardia finalizzati alla pura conservazione di ciò che arriva dal vigneto, il raccolto a mano con delicatezza e rispetto caratterizzano ogni fase della produzione, che per Tenute Tomasella è l’espressione più sincera di un territorio. Il risultato sono vini di elevata qualità, squisitamente genuini eppure non convenzionali, capaci di sorprendere portando in tavola la narrazione di una terra e regalando un’esperienza sensoriale nel segno dell’armonia, della finezza e dell’eleganza.

Redazione Centrale TdG