Reunion della Valanga Azzurra all’hotel Bella Vista di Trafoi

L’emozione di Gustav Thoeni: «Ritrovarsi 50 anni dopo è una grande gioia»

Reunion a sorpresa della Valanga Azzurra all’hotel Bella Vista di Trafoi: Thoeni, Gros, Schmalzl, Pietrogiovanna, con Tomba, De Chiesa e tanti altri amici per celebrare insieme il 50° anniversario della mitica impresa sportiva di Berchtesgaden del 1974.

Gustav Thoeni chiama, la Valanga Azzurra risponde. Nella giornata di domenica 14 gennaio i campioni dell’ormai leggendaria impresa sportiva di Berchtesgaden nel 1974 si sono ritrovati per festeggiare questa importante ricorrenza insieme ad alcuni ospiti d’eccezione: cornice della reunion l’hotel Bella Vista di Trafoi, fondato dal bisnonno del campione di sci alpino nel 1875 e tutt’ora, dopo 5 generazioni, gestito dalla famiglia Thoeni.

Ospiti d’onore i compagni della “Valanga Azzurra”, Piero Gros, Helmuth Schmalzl e Tino Pietrogiovanna, Herbert Plank, Franco Bieler, Marcello Varallo, Paolo De Chiesa, oggi giornalista e commentatore sportivo, e il mito che ha saputo portare avanti l’eredità sportiva di quella generazione, Alberto Tomba. Un’occasione per ricordare anche chi non ha potuto festeggiare questo traguardo: in memoria di Erwin Stricker, Roland Thoeni e Fausto Radici, erano presenti le rispettive mogli Linda Stricker, Flopsy Thoeni ed Elena Matous-Radici, infine Chicco Cotelli che ha ricordato il fratello Mario, storico commissario tecnico della Valanga Azzurra scomparso nel 2019. Presenti anche il regista Giovanni Veronesi e il produttore Domenico Procacci, al lavoro in questi mesi sul docufilm “La valanga azzurra”, che testimonierà anche questo storico evento.

Una rimpatriata d’eccellenza per ricordare quell’inedita impresa sportiva in cui, per la prima volta, 5 sciatori azzurri occuparono le prime 5 posizioni della gara di slalom gigante di Coppa del mondo. Risultato che consacrò lo sci di fronte al grande pubblico tanto da farlo diventare un fenomeno sociale e culturale nell’Italia degli anni ’70: la “Valanga Azzurra” fu capace di emozionare gli italiani e soprattutto di rendere popolare uno sport fino a quel momento considerato “elitario”.

«Ritrovarsi 50 anni dopo è una grande emozione: con alcuni tra loro ci siamo visti e incontrati negli anni, ma è sempre difficile trovare un’occasione in cui siamo tutti quanti insieme, come stavolta» ha dichiarato Gustav Thoeni. «Sarà un segno del destino, ma in questi giorni c’è una bellissima neve qui a Trafoi: faremo una bella sciata insieme come ai vecchi tempi».

