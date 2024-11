Restworld: la startup torinese che sta rivoluzionando il mondo della ristorazione

Restworld è finalmente pronta a fare il suo ingresso nel campo dei player internazionali. Dopo 4 anni di affinamento e crescita esponenziale, oggi la piattaforma è utilizzata da oltre 800 imprenditori e imprenditrici, e più di 150.000 lavoratori in tutta Italia. L’obiettivo dichiarato per il 2025 è di aggiungere quota 3.000 ristoranti iscritti alla piattaforma e di espandersi sul mercato europeo e nordamericano, guardando al posizionamento globale entro il 2027.

Restworld è un servizio dalla doppia valenza che risponde alle esigenze di domanda e di offerta nel mondo della ristorazione e dell’hotellerie: da una parte è una piattaforma di ricerca e selezione innovativa del personale nel settore Ho.Re.Ca., dall’altra è una mappa interattiva e trasparente delle offerte di lavoro disponibili sul territorio. Nel primo caso, grazie al supporto di Customer Success Manager dedicati e all’aiuto della tecnologia, si prende in carico la ricerca e la selezione di personale qualificato da proporre a ristoratori e manager. Ciò permette non solo un importante risparmio in termini di tempo, ma soprattutto una ricerca accurata e in target grazie all’ampio bacino d’utenza dal quale selezionare i candidati e all’ausilio della tecnologia avanzata che garantisce velocità e precisione.

Allo stesso tempo, Restworld è una mappa interattiva delle posizioni aperte – filtrabili attraverso una serie di parametri – che permette ai candidati di trovare autonomamente le strutture presso le quali candidarsi con la sicurezza che le realtà presenti sulla piattaforma siano state selezionate in base a requisiti etici e sostenibili. Principi questi che rappresentano la vera differenza tra i servizi offerti dalla startup torinese e tutte le altre tipologie di ricerca del personale.

Restworld ha deciso poi di dotarsi di un Codice Etico che si configura come una carta dei valori e una dichiarazione di intenti. Un documento che ha il duplice scopo di comunicare all’esterno gli obiettivi e i princìpi della società, ed essere al tempo stesso una guida interna per tutti coloro che, a vario titolo, entrano in relazione con le attività dell’azienda. Tutto questo si traduce in maniera molto semplice: “Garantiamo ai lavoratori un trattamento equo dal punto di vista personale e professionale, e ricerchiamo per le aziende i migliori candidati possibili”, dichiara il CEO Luca Lotterio.

I punti cardine del Codice Etico sono: accrescere la consapevolezza delle imprese che operano nel settore Ho.Re.Ca., migliorare il benessere operativo, raggiungere le pari opportunità, investire sulla formazione del personale, fornire supporto alla digital transformation del settore. Garantire onestà, innovazione e rispetto. E promuovere ambienti di lavoro sicuri, equi e inclusivi dimostrando, dati alla mano, che è questo il migliore investimento che si possa fare sulla propria attività.

Chi cerca lavoro, così come l’imprenditore, è tutelato dalla piattaforma che mira a creare sinergie durature e soddisfacenti. Il supporto tecnologico coadiuvato dal tocco umano, rendono Restworld un servizio tanto efficiente quanto sensibile alle esigenze di tutti, un player fondamentale nel mondo del recruiting.

Chi c’è dietro Restworld?

Un gruppo giovane di psicologi, ingegneri ed economisti costantemente alla ricerca di nuove tecnologie da implementare e partnership che possano agevolare la vita personale e lavorativa di tutti coloro che prendono parte a questa grande “rappresentazione”, fatta di ristorazione e di accoglienza. Partnership che presto si concretizzeranno, dando vita ad un sistema ancora più evoluto di ricerca del personale.

Redazione Centrale TdG