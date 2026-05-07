Relais Poderi Luigi Einaudi, a Dogliani il fascino autentico delle Langhe

A Dogliani, nel cuore delle Langhe patrimonio UNESCO, il Relais dei Poderi Luigi Einaudi nasce da una dimora di fine Settecento, storica residenza estiva della famiglia Einaudi, oggi trasformata in relais di charme e profondamente legata all’eredità della storica azienda vitivinicola fondata da Luigi Einaudi nel 1897. Immerso tra vigneti e colline, accanto alla cantina di famiglia, il relais conserva l’identità di una casa privata dove eleganza, memoria e cultura del vino definiscono ogni dettaglio del soggiorno.

Il relais offre un’ospitalità raccolta ed esclusiva: otto camere doppie e due suite arredate con mobili originali provenienti dalle dimore storiche della famiglia Einaudi, pensate per mantenere intatto il fascino di una residenza privata. Le Suite Il Monviso e I Noccioli, entrambe di 60 mq, rappresentano la proposta più ampia, mentre la Junior Suite La Lavanda e le camere Superior e Standard raccontano la stessa filosofia di accoglienza autentica, tra materiali originali, luce naturale e viste aperte sulle colline doglianesi e sulla corona alpina.

Tra gli elementi più distintivi del relais spicca la piscina outdoor panoramica dalla celebre forma a bottiglia, affacciata sul paesaggio vitivinicolo delle Langhe: uno spazio scenografico e rilassato che interpreta il legame diretto tra ospitalità e cultura enologica. A completare l’esperienza, il giardino d’inverno per la colazione, il salotto con camino, gli spazi verdi e la possibilità di vivere il soggiorno con il ritmo lento di una dimora di campagna raffinata.

Il cuore dell’esperienza resta però il rapporto privilegiato con la cantina Poderi Luigi Einaudi, adiacente alla struttura, dove gli ospiti possono approfondire la storia di quattro generazioni di famiglia attraverso visite guidate, percorsi in vigna e degustazioni dedicate al Nebbiolo, al Barolo e alle principali etichette della maison. La visita consente di entrare nel cuore della produzione, dalla coltivazione alla vinificazione, trasformando il soggiorno in una vera immersione nella cultura del vino delle Langhe.

Da qui, il relais diventa anche punto di partenza privilegiato per esplorare le Langhe: Dogliani con il suo patrimonio architettonico, Barolo, Monforte d’Alba, La Morra e i grandi itinerari tra colline, borghi, tartufo e cultura enogastronomica. Il soggiorno si apre così a un territorio da vivere attraverso esperienze personalizzate, attività outdoor, degustazioni e percorsi che raccontano una delle destinazioni più iconiche del Piemonte.

Relais Poderi Luigi Einaudi interpreta così un’idea di ospitalità colta e profondamente territoriale: non un semplice soggiorno, ma una porta d’accesso privilegiata all’universo delle Langhe, dove storia familiare, vino e paesaggio si fondono in un’esperienza autentica e memorabile.

Redazione Centrale TdG