Consorzio di Tutela del Prosecco DOC e Fondazione Cortina presentano l’esclusiva area Prosecco DOC Sparkling Corner posizionata a ridosso del traguardo di Rumerlo, un’area con accesso dedicato per tutti coloro che vorranno godersi le gare in prima fila, a ridosso dei campioni, degustando Prosecco DOC e Prosecco DOC Rosé delle aziende associate al Consorzio e assaggiando alcuni prodotti tipici del territorio.

Prosecco DOC è da sempre al fianco di società e manifestazioni sportive con l’obiettivo di promuovere il proprio territorio attraverso i grandi eventi e i rilevanti valori dello sport. Anche quest’anno sarà infatti al fianco di Fondazione Cortina in qualità di Official Partner e Official Sparkling Wine per la AUDI FIS Ski World Cup – Women e la FIS Para Alpine Ski World Cup di Cortina.

Quella del 2023-24 sarà una stagione ricca di eventi sportivi organizzati da Fondazione che vedrà le bollicine protagoniste a Cortina e sui podi per festeggiare con gli atleti e gli ospiti della Tofana Lounge e della città, aprendo la stagione con il recente Cortina Fashion Weekend per poi proseguire con la Cortina Snowboard World Cup e il torneo del World Curling Tour fino all’Alpinathlon.

“Grazie al nostro posizionamento a ridosso del traguardo, alla partecipazione di oltre 25 nazioni e almeno 12mila presenze attese per l’occasione a Cortina, abbiamo l’opportunità di mostrare al mondo intero le bollicine di Prosecco DOC e Prosecco DOC Rosé, un’eccellenza tutta italiana prodotta in un territorio generoso che custodisce gioielli culturali e ambientali tra cui le stesse Dolomiti, riconosciute patrimonio dell’Umanità dall’Unesco”, commenta il presidente del Consorzio Stefano Zanette. “Dalla vela allo sci, dal ciclismo al rugby, ma anche volley, podismo, motociclismo e molto altro: Prosecco DOC è spesso sul podio a festeggiare la conclusione della gara e a premiare l’impegno dei campioni nelle varie discipline. Affianchiamo e sosteniamo ambiti sportivi che ai massimi livelli richiedono forti dosi di coraggio, pazienza, perseveranza, spirito di sacrificio. Doti che appartengono anche al mondo contadino e comportano la condivisione di valori umani tipici dello sport ma trasversali e intergenerazionali come la solidarietà e l’inclusività. In quest’ ottica di impegno sociale”, conclude Zanette, “va letto anche il recente accordo siglato dal Consorzio con FISIP (Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici) e con FISI Veneto”.

“Da sempre lavoriamo in stretta sinergia con le realtà del territorio, le istituzioni e le imprese con l’obiettivo di creare progetti capaci sostenere lo sviluppo del territorio e di Cortina ma anche di esprimere al meglio i valori di tutti quei brand che scelgono lo sport e la montagna come vetrina. Non si tratta solo di generare visibilità e networking ma di creare un vero e proprio parterre di eccellenze e ‘luoghi’ di collaborazione per costruire una legacy duratura e ad alto valore sociale, perché capace di generare opportunità per il territorio e per le nuove generazioni. La partnership con Consorzio Prosecco DOC va proprio in questa direzione e siamo felici di averli al nostro fianco anche per questa stagione, che saprà valorizzare ancora di più uno dei prodotti iconici del nostro territorio”, ha dichiarato Lorenzo Tardini Responsabile Sales & Marketing di Fondazione Cortina.

Con Prosecco Doc si conferma dunque il grande parterre di imprese attive in diversi settori – dallo sport, alla logistica, all’enogastronomia – che hanno deciso di contribuire all’attività della Fondazione, creando una famiglia in continua crescita e un network d’eccellenza. Ad oggi, le realtà coinvolte, sia locali sia internazionali, sono: Almaviva, Audi, Cortinabanca, Howden, Lavazza, Umana, Acqua Dolomia, Arzanà, Atomic, Busforfun, Da Canal Trasporti e Logistica, DBA Group, Demaclenko, Dolomiti Strade, Formaggio Piave, Forst, La Cooperativa di Cortina, Leitner, Liski, My Venice, Parkforfun, Prinoth, PWC, Streetvox, VISA Gruppi Elettrogeni; più quattro licenziatari: Appodia, Cilento, Energiapura ed Exclama e Trudi.

Aziende Associate al Consorzio di tutela PROSECCO DOC partecipanti: Bosco del Merlo, Ca’ di Rajo, Cabert, Cantine Maschio, La Marca, Perlage, Pitars, Ponte 1948, Ruggeri, Sacchetto, Serena 1881, Tosti1820, Villa Sandi / La Gioiosa, Vini Dufour, Vini Molon.

Per acquistare i biglietti https://www.cortinaskiworldcup.com/ticketing/

Redazione Centrale TdG