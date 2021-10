Prosecco Doc pronto per la 53^ Barcolana

Torna in scena il Prosecco DOC a Trieste per la più partecipata delle regate veliche, la Barcolana, evento che tradizionalmente si disputa nel secondo weekend di ottobre per sancire la chiusura della stagione estiva con una gran festa che coinvolge tutta la città. E non solo.

Per il Consorzio di tutela Prosecco DOC si tratta della decima presenza, risale infatti al 2012 la prima partecipazione alla Barcolana a bordo dell’Ancilla Domini che gli valse il primo premio nella categoria e segnò l’inizio di una stagione di soddisfazioni che trova continuità in questo 10° anniversario.

‘Fin dalla nostra prima edizione -ricorda il presidente Stefano Zanette – abbiamo coniugato sport e promozione affiancando la nostra partecipazione alla regata attraverso una serie di iniziative mirate a meglio far conoscere il Prosecco DOC in tutte le sue sfaccettature, dai luoghi di produzione fino al prodotto finale attraverso degustazioni guidate in parte rivolte al trade, in parte aperte al pubblico. La vela -prosegue Zanette- è uno sport al quale ci sentiamo particolarmente affini per comunanza di valori, e con la Barcolana -grazie al suo clima festoso e conviviale- si è creato un legame davvero speciale. E non dimentichiamoci che la località alla quale deve il nome la nostra Denominazione si trova proprio nel comune di Trieste, ragione in più per sentirci legati a questa manifestazione di richiamo internazionale”.

Quest’anno, alla 53^ Barcolana, il Consorzio di tutela del Prosecco DOC partecipa come Gold Sponsor e Official Sparkling Wine. Interviene, nel festoso contesto del ‘Villaggio Barcolana’ con una Prosecco DOC Lounge allestita in Piazza Unità a Trieste e al cui interno si svolgeranno le premiazioni delle varie gare collaterali alla regata principale di domenica 10 ottobre. E’ qui che si potrà degustare un’ampia selezione di etichette di Prosecco DOC e Prosecco DOC Rosé.

Il Consorzio presenzia anche sostenendo come naming sponsor l’evento “Barcolana Sea Chef presenting by Prosecco DOC”.

Ovviamente non mancherà di uscire in mare e quest’anno parteciperà con ben tre imbarcazioni: la Portopiccolo – Prosecco DOC, la Selene, e la Swanderful.

Sabato sera, vigilia della gara, sarà lo chef Matteo Bottega ad augurare buon vento all’equipaggio di “Portopiccolo Prosecco – DOC” con un menu che proporrà una sapiente rivisitazione dei sapori del Golfo di Trieste nel corso di una cena di gala allestita all’interno del Centro Congressi Portopiccolo Pavilion.

Iniziata giovedì scorso 7 ottobre, si concluderà domenica 10 ottobre la volata di aperitivi in rassegna: dalle 18:00 alle 20:00 degustazione di Prosecco DOC presso Terrazza Prosecco del Ristorante Bris di Portopiccolo.

E per chi fosse interessato, da venerdì 8 a domenica 10 ottobre dalle ore 18.30 alle ore 19.30 sarà possibile salire a bordo e visitare la barca “Portopiccolo Prosecco DOC” ancorata in Piazzetta Portopiccolo.

La conclusione della regata verrà festeggiata da un brindisi a Prosecco DOC con l’equipaggio della “Portopiccolo Prosecco DOC”, sempre in località Portopiccolo.

