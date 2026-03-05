Prosecco DOC Official Sparkling Wine delle Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 protagonista a Treviso, cuore della Denominazione

“I Giochi Paralimpici esprimono valori in cui crediamo da sempre: la capacità di perseguire l’eccellenza con determinazione, di non fermarsi davanti alle difficoltà, di fare del proprio meglio in ogni condizione” ha dichiarato Giancarlo Guidolin, presidente del Consorzio di Tutela della DOC Prosecco. “Essere Official Sparkling Wine di Milano Cortina 2026 significa per noi portare in una vetrina di risonanza mondiale un prodotto che nasce da un territorio, da una comunità e da generazioni di lavoro condiviso. Non è un riconoscimento che riceviamo: è un impegno che rinnoviamo.”

Una partnership che si estende naturalmente dai Giochi Olimpici Invernali a quelli Paralimpici Invernali, confermando un impegno che per il Consorzio va oltre la presenza del brand. I Giochi Paralimpici rappresentano una delle espressioni più autentiche di quei valori — inclusione, determinazione, capacità di trasformare ogni difficoltà in slancio — che Prosecco DOC ha scelto di mettere al centro della propria comunicazione istituzionale. Essere al fianco di questo evento significa riconoscere negli atleti Paralimpici non solo campioni dello sport, ma esempi di come l’eccellenza si costruisca ogni giorno, spesso partendo da condizioni che altri considererebbero ostacoli insuperabili.

La Fiamma Paralimpica ha attraversato oggi il centro storico di Treviso, città capoluogo tra le nove province della denominazione Prosecco DOC e sede del Consorzio di Tutela. Ad accoglierla in Piazza dei Signori per un brindisi ufficiale con la bottiglia in edizione limitata realizzata per i Giochi il Vicepresidente Alessandro Botter, insieme al Sindaco Mario Conte, al presidente del CIP Veneto Davide Giorgi, al presidente del Comitato Regionale CONI Veneto Dino Ponchio e a Paolo Tonon, atleta Paralimpico di tiro con l’arco, medaglia di bronzo ai Giochi di Parigi 2024: una presenza che ha dato volto e storia a questo passaggio, rendendo concreto il legame tra lo sport Paralimpico e il territorio.

LE ATTIVITÀ DEL CONSORZIO AI GIOCHI

Per tutta la durata dei Giochi Paralimpici (6-15 marzo), Prosecco DOC sarà presente al bar ufficiale di Casa Italia presso la Galleria Farsettiarte di Cortina d’Ampezzo (Piazza Roma 10, aperta dalle 9:00 alle 19:30), dove una carta dedicata raccoglie le referenze delle 16 aziende del Consorzio, e nelle aree hospitality allestite presso le venue di gara. Continuano le attività di comunicazione predisposte dal Consorzio: le grandi affissioni negli aeroporti di Treviso, Venezia, Orio al Serio e Milano Malpensa accolgono turisti e delegazioni internazionali; le luminarie di Via Manzoni nel cuore di Milano celebrano i valori Olimpici e Paralimpici — perseveranza, rispetto ed eredità; i locali presentati nella Guida “Cin Cin Milano Cortina” offrono cocktail in edizione limitata a base Prosecco DOC, estendendo l’esperienza dei Giochi dalla competizione alla scoperta del lifestyle italiano.

Le 16 Aziende che hanno aderito al progetto: Brilla! Cà di Rajo, Cantine Maschio, Casa Vinicola Bosco Malera, Italian Wine Brands, La Marca, Le Rughe, Masottina, Mionetto, Pitars, Ponte 1948, Serena Wines 1881, Torresella, Villa Sandi, Val d’Oca, Valdo.

Redazione Centrale TdG