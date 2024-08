Prosecco DOC a Casa Italia Parigi 2024: nuove opportunità guardando a Milano Cortina 2026

Giunti alla conclusione della trasferta a Casa Italia per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, Prosecco DOC saluta Casa Italia orgoglioso di aver omaggiato gli atleti dell’“Italia Team” vincenti e di aver appagato il palato dei tanti visitatori di Casa Italia con le proprie bollicine.

Dopo tre giorni trascorsi nella Ville Lumière, rientrano anche il Presidente del Consorzio di Tutela Giancarlo Guidolin e il Direttore Luca Giavi, volati nella capitale francese per meglio comprendere le potenzialità offerte da questi eventi nell’ottica della promozione, della valorizzazione e della comunicazione ai consumatori del Prosecco DOC, in vista dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il Consorzio, così facendo, ha avuto l’opportunità di incontrare alcuni tra i più importanti stakeholders, con cui si cercherà di avviare delle collaborazioni in vista dell’appuntamento italiano del 2026.

Nella fitta agenda di appuntamenti, vanno di sicuro evidenziati la conferenza stampa e l’evento serale organizzato a Casa Italia da On Location – Official Hospitality Provider, leader mondiale nell’ospitalità esperienziale di alto livello in eventi quali i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, Milano Cortina 2026 e Los Angeles 2028 – che ha presentato tutte le potenzialità che potranno essere espresse in occasione delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali del 2026, risorse che potranno essere utilizzate sia dal Consorzio nella sua attività istituzionale che dall’intero sistema produttivo in un’ottica di promozione B2B.

Oltre ad offrire delle “hospitality experiences” per i target privilegiati del Consorzio e dell’intero sistema, On Location preparerà pacchetti esperienziali che coinvolgeranno le cantine associate e il territorio di produzione, favorendo la valorizzazione del Prosecco DOC e del legame prodotto-territorio.

“Sono stati tre giorni incredibili, è inimmaginabile la macchina che lavora dietro le quinte di un evento di questa portata – commenta il Presidente del Consorzio Giancarlo Guidolin – Questi incontri sono stati forieri di nuove idee e di alcune conferme. Siamo lieti all’idea di partecipare alle prossime Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026; occasione che ci porterà a promuovere un’immagine del nostro sistema produttivo, nello specifico, e del nostro Paese più in generale, coerente con lo spirito e i valori che l’Olimpismo promuove.”

Il commento del Managing Director On Location Italia Emilio Pozzi: “Già qui a Parigi, i nostri ospiti hanno potuto apprezzare il Prosecco DOC nel corso di queste meravigliose settimane olimpiche a Casa Italia e naturalmente alla conferenza stampa che On Location ha organizzato il 6 agosto. Siamo felicissimi di questa collaborazione in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 a cui offriremo la nostra Hospitality Experience”.

Redazione Centrale TdG