Prince Experience e POP UP Location WOW insieme per Prince Private

Nasce Prince Private, il polo per realizzare eventi (privati o aziendali) straordinari a Torino e dintorni

Da una parte le location, i catering e l’esperienza nel costruire eventi su misura. Dall’altra la storicità e la capacità unica sul territorio di costruire PR, maturata in decenni di esperienza.

Dall’unione di due realtà d’eccellenza nell’organizzazione e nella costruzione di eventi e spettacoli nasce PRINCE PRIVATE, che mette insieme le competenze di POP UP location WOW e Prince Experience, con l’obiettivo di costruire e lanciare il più competitivo player nel settore eventi privati a Torino e dintorni.

Questa nuova iniziativa rappresenta una sinergia unica tra l’energia creativa di Prince, storica agenzia torinese di pubbliche relazioni che ha firmato memorabili serate e appuntamenti torinesi negli ultimi trent’anni, e l’expertise di POP UP, nota per l’organizzazione di eventi privati in location dall’effetto sorprendente. Insieme, queste due aziende si pongono l’obiettivo di elevare il concetto di eventi privati e aziendali, offrendo esperienze straordinarie che emozionino e stupiscano.

PRINCE PRIVATE combina la capacità di Prince di realizzare show ed entertainment di alto livello con l’efficienza gestionale di POP UP, coprendo ogni aspetto dell’organizzazione: dalla progettazione dell’evento all’allestimento, fino alla selezione dei migliori fornitori.

L’idea è quella di costruire un nuovo polo di settore, unendo le forze per garantire al cliente un intrattenimento di qualità eccellente a prezzi competitivi, senza rinunciare all’eleganza di luoghi esclusivi di Torino e dintorni e di un servizio di ristorazione impeccabile e curato in ogni dettaglio.

Con la nascita di Prince Private Torino dimostra di essere una città capace di fare rete, e di unire le forze per obiettivi imprenditoriali comuni. Il risultato è una nuova joint venture che rivoluziona la proposta delle feste, dei matrimoni e degli eventi aziendali.

“Siamo molto felici di unire le forze per costruire una parte del nostro percorso insieme – dichiarano Fabrizio Bocca e Gegio Savasta, rispettivamente alla guida di POP UP e di Prince – l’obiettivo è quello di proporre al pubblico piemontese un servizio di altissima qualità, venendo incontro alle esigenze di pubblici diversi interessati a realizzare il loro evento privato nel migliore dei modi e con i migliori servizi sulla piazza”.

POP UP location WOW è una realtà giovane e dinamica, attiva da lungo tempo sul territorio piemontese nell’organizzazione di eventi privati in luoghi dall’effetto “WOW”. La filosofia con cui nasce POP UP è quella dello stupore, progettata per uscire dagli schemi dei normali format e sfruttare la propria creatività, grazie al supporto di location particolari e di uno staff di cucina e di sala d’eccellenza e consolidato, capace di costruire un evento ritagliato su misura sulle singole esigenze.

L’offerta di POP UP si distingue per quanto riguarda il catering e le location, entrambi di grande qualità a prezzi competitivi. Tutte le proposte sono disponibile per la consultazione sul sito www.popupdate.it

Prince Experience è un brand di eventi con oltre trent’anni di storia, nato a Torino nel 1995. Il suo obiettivo va oltre il semplice intrattenimento: mira a trasformare la vita notturna in un ecosistema di business. Dalla creazione di format innovativi alla costruzione di una comunità globale, Prince ha pionieristicamente elevato l’industria dell’entertainment. Oggi, con PrinceLAB e PrinceAccelerator, si dedica a formare nuovi talenti e a offrire expertise nel campo della comunicazione e produzione, posizionando Torino come un hub internazionale per l’innovazione nell’intrattenimento.

Redazione Centrale TdG