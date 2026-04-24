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Primi giorni di apertura e di grande soddisfazione per il nuovo  “Forno Moretti” in Piazza della Chiesa a Valleggia

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Ha aperto martedì mattina, con la coda fuori dal negozio sin dalle prime ore del giorno, Forno Moretti, la nuova avventura professionale del 33enne Alberto Moretti, dopo quasi 15 anni di esperienza maturata nelle cucine di ristoranti stellati in Liguria, sul territorio nazionale e all’estero. Con la passione per il pane e i lievitati, Alberto Moretti ha realizzato così il suo sogno: quello di aprire una propria attività  con l’obiettivo di offrire un prodotto legato alla tradizione, ma anche innovativo e con ricette particolari, realizzate con lievito madre e sempre all’insegna della più alta qualità a partire dalla selezione  delle materie prime.
Laboratorio, punto vendita  e caffetteria al mattino, dalle 6.00 alle 14.00,  ma anche luogo di incontro per gustosi aperitivi a partire dalle 18.00: questa è l’offerta di Alberto Moretti, per l’occasione coadiuvato dal giovane Lorenzo Panerati, anch’egli reduce da importanti esperienze in ristoranti  stellati in Liguria, Piemonte e Spagna, con la curiosità e la voglia di cimentarsi in una nuova, stimolante  esperienza. Tra le cose che  Alberto e Lorenzo hanno in comune la più importante, oltre a una grande amicizia, è  la formazione sul campo, creativa,  certo,  ma anche volta a ordine e disciplina, impartita loro dallo chef stellato Giuse Ricchebuono del ristorante Vescovado a Noli, dove entrambi hanno lavorato maturando un’esperienza di cui hanno fatto tesoro e che oggi più che mai sarà loro estremamente utile.
Redazione Centrale TdG
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