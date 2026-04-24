Primi giorni di apertura e di grande soddisfazione per il nuovo  “Forno Moretti” in Piazza della Chiesa a Valleggia

Laboratorio, punto vendita e caffetteria al mattino, dalle 6.00 alle 14.00, ma anche luogo di incontro per gustosi aperitivi a partire dalle 18.00: questa è l’offerta di Alberto Moretti, per l’occasione coadiuvato dal giovane Lorenzo Panerati, anch’egli reduce da importanti esperienze in ristoranti stellati in Liguria, Piemonte e Spagna, con la curiosità e la voglia di cimentarsi in una nuova, stimolante esperienza. Tra le cose che Alberto e Lorenzo hanno in comune la più importante, oltre a una grande amicizia, è la formazione sul campo, creativa, certo, ma anche volta a ordine e disciplina, impartita loro dallo chef stellato Giuse Ricchebuono del ristorante Vescovado a Noli, dove entrambi hanno lavorato maturando un’esperienza di cui hanno fatto tesoro e che oggi più che mai sarà loro estremamente utile.

Redazione Centrale TdG