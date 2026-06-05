Presentata l’edizione 2026 di CUCINAMARE

Redazione Centrale TdG –

Interamente dedicata alla ristorazione balneare – solo su App

All’Hotel de la Ville – Rocco Forte Hotels a Roma, dove si è svolto l’evento, sono stati svelati tutti i premiati della nuova edizione, che si conferma uno strumento formidabile per vivere la miglior esperienza possibile sulla spiaggia

È stata presentata oggi, 4 giugno, a Roma, l’edizione 2026 di CUCINAMARE, la prima guida italiana interamente dedicata alla ristorazione su balneare, consultabile esclusivamente su App. Un progetto nato per raccontare la cucina sul mare in tutte le sue espressioni – dal bistrot in spiaggia al ristorante stellato, dai chioschi alle colazioni con vista mare – e pensato per chi ama vivere il litorale non solo con il costume addosso, ma anche con curiosità e gusto.

Con una selezione di oltre 460 locali da nord a sud della penisola e sulle isole, visitati da un team di giornalisti, critici ed esperti del settore, CUCINAMARE torna con una nuova edizione ancora più completa, dinamica e interattiva, che comprende anche la versione in lingua inglese. Geolocalizzazione, ricerca per servizi, categorie (qui la novità riguarda la sezione dedicata ai ristoranti su “scogliera”), insegne premiate, schede intuitive: uno strumento agile e gratuito, disponibile per iOS e Android, per esplorare l’identità gastronomica delle coste italiane.

“CUCINAMARE, alla sua quarta edizione, è già diventata uno strumento imprescindibile per chi ama vivere il mare durante tutto l’anno, dato che molti dei ristoranti da noi segnalati non hanno chiusura stagionale. Notiamo anche un cambiamento nel pubblico: sempre più persone scelgono la destinazione balneare anche — o soprattutto — per mangiare bene. Il cibo è diventato una delle ragioni del viaggio, non solo un contorno alla giornata in spiaggia. Le spiagge italiane si confermano in una fase molto dinamica, tanto che la guida aumenta i locali recensiti che passano dai 366 del 2025 a oltre 460 nel 2026. Numeri comunque destinati a evolvere, visto che il lavoro continua e la App è in perenne aggiornamento.” – commenta Antonio Boco, fra gli ideatori del progetto.

“Ciò che continua a sorprenderci, anno dopo anno, è l’eterogeneità dei format: accanto a realtà storiche e consolidate, troviamo ogni anno nuovi progetti che ridefiniscono cosa può significare mangiare in riva al mare, dal chiosco informale all’esperienza gourmet con vista sulle onde. Le spiagge italiane si confermano in una fase molto dinamica” – aggiunge Luciana Squadrilli, giornalista gastronomica e curatrice di Cucinamare.

La presentazione si è svolta presso l’Hotel de la Ville – Rocco Forte Hotels a Roma, una delle proprietà più iconiche della capitale, a due passi dalla scalinata di Trinità dei Monti e da piazza di Spagna. Eleganza senza tempo, ospitalità impeccabile e una cucina d’autore – supervisionata, come per tutti gli hotel del gruppo Rocco Forte, dallo chef Fulvio Pierangelini

– hanno fatto da sfondo perfetto al lancio della nuova edizione: valori che risuonano con quelli che CUCINAMARE promuove ogni anno lungo le coste italiane.

Per l’occasione, l’executive chef dell’hotel Christian Marra ha curato un light lunch servito nella bella corte interna dell’hotel, preparando una selezione di piatti realizzati con i prodotti dei partner della guida: Olitalia-Frienn, Pastificio Di Martino, Consorzio Tutela Vini d’Acqui DOCG, Contadi Castaldi, Molino Dallagiovanna, EcoPesce e Consorzio della Mozzarella di Bufala Campana DOP hanno messo a disposizione le proprie eccellenze, permettendo allo chef di raccontare l’identità gastronomica costiera italiana che la guida celebra ogni anno.

COME FUNZIONA LA GUIDA

La Guida CUCINAMARE si presenta come una APP gratuita, accessibile e pensata per l’estate: veloce da navigare, aggiornata, fruibile in ogni momento dal proprio smartphone. È il modo ideale per scoprire le migliori esperienze gastronomiche in riva al mare, grazie a un sistema che consente di localizzare facilmente i locali sulla costa, consultare la loro offerta e, in molti casi, prenotare direttamente.

Ogni scheda offre un ritratto immediato del locale: dallo stile della cucina ai piatti rappresentativi, dalla qualità delle materie prime alla proposta di bevande, fino ai servizi offerti dallo stabilimento balneare (fasce di prezzo, opzioni vegetariane o gluten free, adatto a famiglie, presenza di animali, colazioni e aperitivi, etc.).

Le informazioni sono presentate con chiarezza, accompagnate da icone intuitive che aiutano nella scelta e nella comprensione. Un focus speciale è riservato all’esperienza balneare vera e propria: ogni locale selezionato permette di godere del mare senza interruzioni, con possibilità di relax in loco o di trascorrere l’intera giornata sulla spiaggia.

Accanto alla sezione dedicata alla ristorazione più accessibile, non mancano selezioni speciali: i ristoranti d’autore affacciati sul mare, i suggestivi trabocchi sulla costa adriatica, chioschi e indirizzi nascosti che valorizzano anche le spiagge libere e ristoranti su porti e darsene, per attraccare con la barca o salpare dopo pranzo. Novità di questa edizione sono i ristoranti su scogliera e i locali ospitati in casoni della laguna veneziana.

Main Sponsor 2026: Enel Horeca, SumUp.

Enel Horeca, SumUp. Official Sponsor 2026: Olitalia-Frienn, Pastificio Di Martino, Contadi Castaldi, Molino Dallagiovanna, Consorzio Tutela Vini d’Acqui DOCG

Olitalia-Frienn, Pastificio Di Martino, Contadi Castaldi, Molino Dallagiovanna, Consorzio Tutela Vini d’Acqui DOCG Event Partner 2026: Hotel de la Ville Roma Rocco Forte Hotels, EcoPesce, Consorzio della Mozzarella di Bufala Campana DOP

Hotel de la Ville Roma Rocco Forte Hotels, EcoPesce, Consorzio della Mozzarella di Bufala Campana DOP Location: Hotel de la Ville Roma Rocco Forte Hotels

I premiati dell’edizione 2026

https://www.turismodelgusto.com/wp-content/uploads/Premiati-2026-Cucinamare.pdf