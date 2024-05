Il Premio EmergenteSala 2024 si è svolto per il secondo anno presso l’Hotel De La Ville e la Villa Reale di Monza. I vincitori ex aequo sono Alessia Rivano del ristorante Hostaria Ducale di Genova e Alessandro Scarsi del ristorante Trattoria Contemporanea* a Lomazzo (Como).

Il Teatrino di Corte della Villa Reale di Monza è stato il luogo di assoluto charme e valore storico che ha visto confrontarsi sul suo palco gli 8 migliori giovani professionisti che avevano precedentemente vinto le selezioni territoriali.

Due i momenti salienti della competizione: La cena di “Gara” domenica 19 maggio, nel Salone delle Feste dell’Hotel De La Ville, nella quale, come d’abitudine, i finalisti hanno allestito la sala, realizzato la mise en place, accolto, coccolato e servito gli ospiti giurati dimostrando una certa abilità nel servizio del menù ideato da Fabio Silva, executive chef del Ristorante Derby Grill dell’hotel.

Al mattino seguente ci siamo ritrovati nel bellissimo Teatrino di Corte della Villa Reale nell’ala sinistra. Qui si è svolta la prova orale: i concorrenti hanno risposto alle domande dei giurati e hanno dovuto inoltre dimostrare la propria preparazione sui temi legati ai partner dell’evento.

Successivamente si è svolto un Talk sul tema Ospitalità e Formazione e su come influenzare positivamente le giovani generazioni affinché si appassionino al mondo dell’ospitalità e ne facciano la loro professione della vita. Molti i professionisti di spicco che si sono avvicendati sul palco.

I Finalisti si sono qualificati nelle due Selezioni: la prima – il Nord – a novembre 2023 svoltasi al Merano

WineFestival e la seconda – Centro-Sud – svoltasi a gennaio 2024 a Palazzo Valentini a Roma.

Angela Magnolo del ristorante Bivium dell’Hotel Six Senses 5*L a Roma, Lazio.

Carla Barone del ristorante Fattoria delle Torri a Modica (Ragusa), Sicilia.

Giorgio Manni del ristorante Pulejo* a Roma, Lazio.

Italo Da Ponte del ristorante Origine a San Gemini, Umbria.

Andrea D’Alonzo del ristorante Il Fenicottero Rosa a Faenza, Emilia-Romagna.

Gianluca Grossi del ristorante Glam** a Venezia, Veneto.

Il Premio EmergenteSala 2024 è andato ex aequo a:

Alessia Rivano del ristorante Hostaria Ducale a Genova.

Alessandro Scarsi del ristorante Trattoria Contemporanea* a Lomazzo, Lombardia.

I concorrenti hanno dimostrato anche le proprie conoscenze tecniche durante il servizio del pane. Ogni concorrente ha presentato una tipologia di pane, preparato dal ristorante di provenienza, con le farine di Agugiaro & Figna Molini, partner del format Emergente ormai di lunga data. Il premio “Miglior Pane” se l’è aggiudicato Giorgio Manni del ristorante Pulejo* a Roma, Lazio.

Non solo la tecnica, ma anche l’estetica conta quando si parla si Sala. I finalisti, infatti, in occasione della cena di gara dovevano preparare per l’occasione un centro tavola che ricordasse il tema della Villa Reale e del suo parco. Il premio “Miglior Centro Tavola” è andato a Carla Barone del ristorante Fattoria delle Torri a Modica in Sicilia.

Sono state due giornate che hanno messo in luce il talento di tutti i giovani Emergenti, durante le quali c’è stato modo di dare al servizio di Sala e dell’accoglienza l’attenzione che merita.

Un sentito ringraziamento va a tutti i concorrenti, ai giurati e a tutti gli sponsor dell’evento che hanno reso possibile la sua realizzazione.

Un grazie speciale anche alla famiglia Nardi, dell’Hotel De La Ville, Francesco Nardi, Tany Nardi e tutto lo staff. Un grande contributo è stato dato anche dai ragazzi dell’Istituto Professionale Alberghiero “A.Olivetti”, guidati da Vincenzo e Antonella Butticè e dalla dirigente scolastica Renata Cumino.

EMERGENTESALA è l’unico evento realizzato in Italia focalizzato sull’accoglienza e servizio di Sala, il settore della ristorazione che forse sta più soffrendo per la scarsità di vocazione e poca qualità dell’offerta.

WITALY Editore di Lorenza Vitali e Luigi Cremona è proprietaria del brand EMERGENTE e realizza da tempo i contest EmergenteChef, EmergentePizza, EmergentePastry e più in generale da un ventennio mette in valore il mondo del lavoro dei giovani.

CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA: Costituito il 20 luglio 2009 per valorizzare il Complesso monumentale Villa Reale e Parco di Monza. Ha tra le sue finalità: garantire la conservazione, il recupero e la valorizzazione del complesso monumentale ed ambientale della Villa Reale di Monza, del Parco Reale e relative pertinenze; concorrere allo sviluppo della ricerca scientifica e delle competenze imprenditoriali, universitarie, professionali e di comprovato valore tecnico scientifico; promuovere ed ospitare attività culturali in partenariato con enti pubblici e privati operanti in Italia e all’estero.

HOTEL DE LA VILLE: Gestito dalla famiglia Nardi dalla fine degli anni ’50 (4 generazioni di albergatori), l’Hotel de la Ville è l’albergo più esclusivo della Brianza, situato proprio di fronte alla Villa Reale di Monza e affiliato alla prestigiosa catena Small Luxury Hotels of the World. In un ambiente ricercato, fra arredi del ’700 e insolite collezioni d’antiquariato, Luigi, Tany e Francesco Nardi fanno dell’ospitalità una vera e propria forma d’arte: le 70 camere, suddivise tra l’edificio storico, la palazzina di fine Ottocento e la dépendance in stile Liberty, sono arredate con estrema raffinatezza e curate nei minimi dettagli. Da sempre considerato la “casa” dei piloti di Formula 1 durante il Gran Premio d’Italia, accoglie al suo interno il rinomato ristorante fine-dining Derby Grill, guidato dal talentuoso chef Fabio Silva.

MAIN PARTNER: BrianzAcque

