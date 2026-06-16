Poderi Einaudi annuncia accordo di distribuzione per l’Italia di Champagne R. Faivre

– Redazione Centrale TdG –

La storica cantina piemontese si lega, grazie ai valori comuni di forte identità territoriale e un approccio produttivo autentico e contemporaneo, a una maison artigianale della Vallée de la Marne, interprete autentica del Meunier e del terroir di Belval-sous-Châtillon.

Poderi Luigi Einaudi annuncia il nuovo accordo per la distribuzione esclusiva sul mercato italiano degli Champagne R. Faivre, piccola maison indipendente situata a Belval-sous-Châtillon, nella Haute Vallée de la Marne.

L’intesa rappresenta un nuovo tassello nel percorso di selezione e valorizzazione di realtà vitivinicole accomunate da una forte identità territoriale, da una visione artigianale della produzione e da una cultura agricola rispettosa dell’ambiente.

Fondata nel 1953 da Robert Faivre, la maison R. Faivre è oggi guidata da David Faivre, che ha avviato un profondo percorso di rinnovamento agronomico ed enologico, orientato alla preservazione del suolo, alla resilienza della vite e alla valorizzazione delle singole parcelle. Dal 2017 la maison adotta una vinificazione parcellare e un approccio minimamente interventista, con utilizzo ridotto di solfiti e lavorazioni rispettose dell’equilibrio naturale del vigneto.

Situato tra boschi, vallate e suoli argilloso-calcarei, il terroir di Belval-sous-Châtillon conferisce agli Champagne R. Faivre uno stile distintivo, caratterizzato da freschezza, tensione ed eleganza cremosa. Il vitigno simbolo della maison è il Meunier, che rappresenta circa l’80% del vigneto aziendale e trova qui una delle sue espressioni più autentiche e contemporanee.

Le cuvée protagoniste della distribuzione italiana sono: “Les Reflets du Clocher”, Champagne Extra Brut ottenuto da uve 100% Meunier provenienti dalle parcelle storiche della tenuta; Le Reflets de la Haute Vallée, un blend di Pinot Noir, Meunier, Chardonnay e una parte di riserve del 2019 e 2020; Les Confidences de l’Anée 2019, connubio tra Pinot Noir e Meunier.

“L’ingresso di Champagne R. Faivre nella nostra distribuzione nasce dalla volontà di collaborare con produttori capaci di raccontare il territorio attraverso vini autentici e contemporanei”, dichiara Poderi Luigi Einaudi. “Abbiamo trovato in David Faivre una visione affine alla nostra: rispetto della terra, identità e ricerca della qualità senza compromessi.”

Con questo accordo, Matteo Sardegna Einaudi rafforza il percorso di selezione di maison indipendenti accomunate da una forte identità territoriale e da un approccio produttivo autentico e contemporaneo. Champagne R. Faivre è stato scelto da Poderi Luigi Einaudi come interprete di una Champagne artigianale, elegante e profondamente legata al proprio terroir.

Fondamentale nello sviluppo del progetto è stato il contributo di Jessica e David Faivre, che hanno accompagnato con grande sensibilità e visione la nascita della collaborazione, condividendo fin da subito valori, filosofia produttiva e attenzione alla qualità. Un ruolo centrale è stato inoltre ricoperto da Zvonimir Jurkovic, winemaker di Poderi Luigi Einaudi, la cui presenza costante e il confronto continuo con la maison hanno contribuito a consolidare un rapporto costruito su stima reciproca, coerenza stilistica e ricerca dell’eccellenza.