“Paroleluoghi” approda a Masseria Surani – Cantina Moros: il nuovo romanzo di Andrea Martina protagonista a Guagnano

– Redazione Centrale TdG –

Tra filari, storie e identità del territorio, Masseria Surani continua il proprio percorso di valorizzazione culturale del Salento ospitando un nuovo appuntamento dedicato alla letteratura contemporanea. Venerdì 19 giugno, negli spazi della Cantina Moros di Guagnano, sarà presentato “Questo posto mi sta respingendo” (66thand2nd), il nuovo romanzo dello scrittore pugliese Andrea Martina.

L’incontro, organizzato in collaborazione con Stazione Moros, realtà culturale attiva all’interno della cantina, si inserisce nella terza edizione di Paroleluoghi, la rassegna letteraria itinerante patrocinata dal Comune di Guagnano e curata dal collettivo Tecla e dall’associazione Arci Rubik, con la collaborazione della libreria Il Giardino delle Parole di Campi Salentina.

L’appuntamento rappresenta un’occasione per vivere la cantina come luogo di cultura e condivisione, dove il racconto del territorio si intreccia con le voci della narrativa contemporanea, creando nuove occasioni di incontro tra persone, idee e comunità. Durante l’incontro per i partecipanti sarà anche possibile degustare i vini della Cantina.

IL LIBRO

Lucio parte da Crianza, un paese tra Brindisi e Lecce, col treno notturno per Torino e un pensiero fisso che lo soffoca: non passa più un esame a Ingegneria da molto tempo. Ai suoi genitori non ha ancora avuto il coraggio di dire nulla. Prova a convincersi che saprà rimettere insieme i pezzi, ma non ci riesce e ogni telefonata, ogni ritorno a casa, ogni domanda innocente rischia di smascherare la recita quotidiana che porta avanti con angoscia e ostinazione.

Anche Atena torna a Torino per il suo ultimo anno di Architettura, è amica e coinquilina di Lucio ma a differenza di lui è in pari con gli esami, e i suoi voti sono sempre stati altissimi. Figlia del sindaco di Crianza, il suo futuro sembra già scritto: lavorerà nello studio del padre. Eppure, sotto la superficie di una vita che conferma le aspettative degli altri, trema un’inquietudine silenziosa. Quando i genitori subiscono un’intimidazione, ciò che sembrava lontano – la violenza, il potere, il peso delle scelte – diventa impossibile da ignorare.

Le vite di Lucio e Atena scorrono parallele, incerte e fragili. Insieme scoprono che la rabbia può assumere forme impreviste, come un gesto notturno, una vendetta silenziosa. E scoprono anche che «realizzarsi» può significare molte cose diverse.

Andrea Martina scrive un romanzo di formazione delicato e inquieto, che racconta lo smarrimento e il desiderio di trovare da soli il proprio posto nel mondo.

L’AUTORE

Andrea Martina è nato in provincia di Brindisi, vive e insegna a Modena. Ha realizzato il podcast “Bartali. Una guerra in bicicletta”, finalista agli Italian Podcast Awards 2022, cura la newsletter “Playmaker” e scrive sceneggiature per documentari e spettacoli teatrali. Il suo romanzo “Furia” (66thand2nd, 2024) ha vinto il Premio Dora Nera.

INFO

Cantina Moros di Guagnano in via Provinciale n. 222

moros@masseriasurani.it – TEL +39 342 973 8931

Masseria Surani è la tenuta pugliese della Famiglia Tommasi, situata nel cuore del Salento. Con vigneti distribuiti tra Manduria, Lizzano e Guagnano, Masseria Surani interpreta l’autentico spirito mediterraneo attraverso vini che valorizzano le principali varietà del territorio, a partire dal Primitivo e dal Negroamaro. Accanto alla produzione vitivinicola, la tenuta promuove iniziative culturali, esperienze di ospitalità e progetti dedicati alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico e umano della Puglia.