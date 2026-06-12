OVUM REGALE: a Torino il debutto del primo dessert firmato Tartufo Regale

– Redazione Centrale TdG –

L’Ovum Regale è il tangibile e ulteriore passaggio di una partnership nata nel tempo – tra Giuseppe Bernocco e Sebastiano Astegiano che presiedono il GRUPPO TCN – a cui appartengono tutte le aziende del comparto Food della holding GLP tra cui Galup con il brand Streglio. Una collaborazione importante scaturita da una amicizia tra Giuseppe Bernocco e Ugo Alciati che vede la concretizzazione di progetti che nascono e si sviluppano sempre nell’ottica dell’unicità e dell’eccellenza.

OVUM REGALE è una creazione di Ugo Alciati ed Emmanuele Guido che reinterpreta uno dei simboli più perfetti della natura attraverso il linguaggio della Chocollery, originale gioielleria in cioccolato.

È la riproduzione perfetta di un uovo di gallina, ma dentro il suo guscio di cioccolato bianco nasconde molto di più. Ovum Regale, presentato ieri, 10 Giugno 2026, a Torino al Flagship Store Galup di Via Andrea Doria 7, è un’opera dell’ingegno che va ben al di là del semplice concetto di dessert.

Creato dagli chef Ugo Alciati ed Emmanuele Guido per il brand Tartufo Regale, già noto per aver ridefinito la categoria tartufi di cioccolato, Ovum Regale è un dolce innovativo che unisce tecnica, ingegno, ricerca e territorio, in una forma elegante e immediatamente riconoscibile.

Il progetto nasce da una domanda semplice: come sorprendere gli ospiti con un dolce creativo, ma al tempo stesso concreto e comprensibile? La risposta di Alciati e Guido prende le mosse da uno degli elementi più iconici e perfetti che la natura abbia creato: l’uovo.

“Ovum Regale non è soltanto un dessert – spiega Emmanuele Guido – ma una vera e propria esperienza gastronomica. Una creazione che non va confusa con l’attuale tendenza della frutta realistica: la sua realizzazione segue un processo produttivo diametralmente opposto, con un livello di complessità che potrebbe, per certi versi, essere superiore”.

Il lavoro ha avuto origine dall’ingegnerizzazione di un sistema – per questo motivo è stata fondamentale la sinergia con il Gruppo TCN che fonda le sue basi sulla meccanica di precisione – che consente di realizzare calchi direttamente da uova fresche di gallina. Solo in questo primo lotto di produzione sono state utilizzate oltre cento uova differenti, ciascuna con le proprie forme, imperfezioni e caratteristiche naturali.

Gli stampi in silicone vengono realizzati internamente, proprio a partire da quei calchi: tutte le porosità, le irregolarità e le sfumature della superficie originale, vengono trasferite all’interno dello stampo. Ciò rende impossibile applicare successivamente una glassa correttiva, come avviene comunemente in molte produzioni contemporanee. L’obiettivo è preservare ogni dettaglio della forma naturale, rispettandone la sinuosità e l’autenticità.

L’intero dessert viene “costruito” attraverso un’apertura di appena 20 millimetri. Trattandosi di un prodotto distribuito congelato e servito a temperatura frigo, la sfida più complessa è stata partire dal guscio stesso: una sottile camicia di cioccolato in grado di riprodurre f edelmente la superficie dell’uovo.

A complicare ulteriormente il processo, concorre la composizione del ripieno: panna cotta e zabaione, due preparazioni con buona parte di acqua libera che, durante il congelamento, aumenta di volume e tende a esercitare pressione interna sul guscio di cioccolato, fino a comprometterne l’integrità. Trovare il giusto equilibrio tra struttura, consistenza e stabilità è stato uno degli aspetti più impegnativi dell’intero sviluppo.

Ovum Regale è anche un omaggio al Piemonte. Ogni elemento che lo compone affonda le proprie radici nella tradizione gastronomica del territorio: la panna cotta, lo zabaione, la nocciola Piemonte IGP e, naturalmente, il tartufo reinterpretato attraverso il linguaggio di Tartufo Regale.

L’Ovum Regale, l’innovativo dessert presentato a Torino, è soltanto il primo capitolo di un progetto più ampio, dedicato agli abbinamenti gastronomici con Tartufo Regale. Un percorso che continuerà a evolversi attraverso nuove creazioni, nuove forme di stupore e nuove esperienze da condividere.

Ovum Regale sarà disponibile in carta al ristorante “Guido” di Serralunga d’Alba, 1 stella Michelin nella tenuta di Fontanafredda, e potrà essere richiesto contattando direttamente Tartufo Regale, all’indirizzo mail: info@tartuforegale.it.