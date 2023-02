OSCAR.697: rispetto per il Pianeta

Innovare, giocare con le regole non scritte, pensare fuori dagli schemi, elevare la categoria del Vermouth. Rispettare il nostro Pianeta. Sempre. Per celebrare il nostro 10° Anniversario siamo orgogliosi di presentare un innovativo restyling altamente tecnologico dei nostri prodotti oggi in commercio.

Queste alcune delle peculiarità tecnologiche per noi molto importanti:

Bottiglia da 75cl: vetro riciclato al 100%. Vetro Scuro per OSCAR.697 Rosso e Vetro Quercia per OSCAR.697 Bianco. 450gr di peso soltanto per limitare il più possibile l’impatto ambientale durante la produzione a monte e la movimentazione del prodotto finito. La nostra tela bianca.

CMCV (Cambio Molecolare del Colore del Vetro): applicazione a caldo della polvere di vetro sul vetro grezzo standard per creare il nostro look accattivante e unico. E’ un metodo di colorazione alternativo all’acidatura e alla sabbiatura solitamente usate che ha come obiettivo ultimo il preservamento della natura del vetro. É progettato per evitare l’uso di acidi, inchiostri, lacche, vernici e solventi e si serve solamente di polvere di vetro colorata, naturale e riciclabile. Questa polvere è composta da minerali esistenti in natura quali silicio ed altri elementi, che in forni ad alta temperatura fondono con il vetro donando un risultato sostenibile, resistente e permanente. Del totale delle polveri di scarto usate, abbiamo recuperato il 35% per la lavorazione delle nostre nuove bottiglie mentre il 25% è stato invece destinato al recupero in altri settori per la produzione di graniglie. Le nuove bottiglie di OSCAR.697 sono composte dal 55% del materiale precedentemente recuperato ed il restante 45% è composto da polvere di vetro naturale nuova che permette di bilanciare il giusto colore per poter donare l’effetto scuro senza coprire la visibilità del contenuto della bottiglia. Una soluzione innovativa brevettata che è 100% priva di sostanze chimiche, 100% sostenibile e rende il nostro vetro grezzo standard 50% più resistente.

Decorazione serigrafica: Anche il processo di decorazione in serigrafia delle bottiglie che sostituisce definitivamente l’etichetta è composto da polvere di vetro ecosostenibile e tutti i forni di cottura utilizzati sono collegati ad un impianto per l’abbattimento delle emissioni in atmosfera. Questo processo serigrafico brevettato rende la serigrafia parte integrante del vetro stesso rendendola inscalfibile. 100% naturale e 100% sostenibile perché le vernici a base d’acqua selezionate sono recuperi di produzioni precedenti.

Tappo a vite: 100% alluminio riciclato.

Distribuito in Italia da Rinaldi 1957

Redazione Centrale TdG