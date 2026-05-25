“Orizzonti aperti”: la terrazza con la vista più esclusiva di Firenze riapre al pubblico

Redazione Centrale TdG –

Al via la stagione del B-Roof in una serata tra alta cucina e suggestioni artistiche

Sabato 30 maggio il ristorante al quinto piano del celebre hotel del gruppo Carattere Toscano inaugura la nuova stagione con una cena-evento sospesa sui tetti di Firenze

Tra riflessi notturni, musica dal vivo e scorci sulla città illuminata, la serata sarà un invito a vivere Firenze da una prospettiva privilegiata, in un’atmosfera elegante e cinematografica

Ci sono luoghi che, al calare della sera, smettono di essere semplici spazi e diventano scenografie. È da questa suggestione che nasce “Orizzonti Aperti”, l’evento con cui sabato 30 maggio il B-Roof inaugura ufficialmente la nuova stagione delle sue terrazze panoramiche nel cuore di Firenze (dalle ore 20, cena con menù degustazione).

Per una notte il rooftop del Grand Hotel Baglioni si trasformerà in una terrazza cinematografica a cielo aperto: un palcoscenico elegante dove il panorama della città illuminata farà da sfondo a un’esperienza dedicata al gusto, all’arte e alla convivialità. Le terrazze rimarranno aperte fino al 30 ottobre.

Come in una pellicola che si svela scena dopo scena, gli ospiti saranno accompagnati in un viaggio gastronomico dove i piatti del menù degustazione diventeranno vere opere d’arte contemporanea: composizioni pensate per emozionare lo sguardo prima ancora del palato, racconti gastronomici da vivere con tutti i sensi.

Il menù degustazione

Ad aprire l’esperienza gastronomica sarà un amuse-bouche, un primo assaggio di benvenuto dello Chef, pensato per introdurre gli ospiti nell’atmosfera dell’evento. Il percorso prosegue con una panzanella 2.0, reinterpretazione contemporanea di uno dei grandi classici della tradizione toscana: sapori riconoscibili che si trasformano in una composizione nuova, essenziale e sorprendente. Al centro della narrazione gastronomica arrivano i plin al ragù toscano, piccoli scrigni ripieni accompagnati da lattuga e nocciole tostate, in un equilibrio di intensità e delicatezza che richiama la cucina più autentica attraverso un linguaggio raffinato e moderno. Il secondo atto è dedicato al mare, con il pescato del mercato: il pescato del giorno arrosto incontra la dolcezza delle susine, la freschezza della scarola bianca e la morbidezza di una beurre blanc al Franciacorta, in un piatto costruito come un paesaggio di contrasti armonici. A chiudere l’esperienza, il dessert pesca bianca e mandorla: una composizione delicata e luminosa dove la dolcezza della pesca bianca si intreccia alla morbidezza della quenelle alla mandorla e alle note leggere dell’estratto di tè verde, lasciando in bocca la sensazione sospesa di un finale aperto (la cena ha un costo di 95 euro a persona).

La parte musicale dell’evento sarà affidata alla voce di Isotta Carapelli, in arte Isotta, cantautrice senese classe 1992, che si esibirà insieme alla band Iso & the wild card, accompagnando il pubblico con una performance intima e suggestiva, in sintonia con l’eleganza dell’evento.

Carattere Toscano è un gruppo italiano attivo nell’hotellerie che riunisce hotel, resort e residenze selezionate che mira a esprimere l’autenticità dell’ospitalità toscana. Il brand rappresenta un equilibrio tra tradizione e modernità, valorizzando strutture dal fascino storico e dal gusto contemporaneo, e promuovendo esperienze legate al territorio, alla cultura e all’enogastronomia locale. Tra le principali strutture del gruppo figurano il Grand Hotel Baglioni e gli Oltrarno 1881 Apartments a Firenze, il Roccamare Resort a Castiglione della Pescaia, il Borgo di Pietrafitta Relais e la Pietrafitta Winery nel Chianti, oltre al ristorante panoramico B-Roof. Più che una semplice collezione di strutture, Carattere Toscano è un invito a vivere la vera essenza della Toscana attraverso accoglienza, qualità del servizio e rispetto delle tradizioni.

Informazioni e prenotazioni: www.b-roof.it.