Il gruppo Terre d’Oltrepò accelera il nuovo corso e punta con decisione sui grandi eventi del vino partecipando da protagonista a due importanti rassegne dedicate alle eccellenze dell’enologia italiana ed internazionale

La cantina guidata dal Presidente Enrico Bardone è presente all’Oltrepò Pavese USA Tour Autun 2022” organizzato dal Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese. Si è iniziato con il primo degli eventi organizzati da Susannah Gold – l’ambassador di Terre d’Oltrepò per la East Coast – che all’esclusivo “The Leopard” in Central Park a New York ha tenuto una Masterclass ed a seguire un pranzo con stampa ed una cena con Blogger e Educator. Stesso programma a Filadelfia e Washington, a Miami invece Terre D’Oltrepo parteciperà invece alla “Preview of Italian Wines’ 2023 guide” del Gambero Rosso dove tutto il territorio dell’Oltrepò sarà “special guest” della giornata grazie al Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese. Durante tutti questi appuntamenti il Gruppo sarà presente con i propri marchi di punta ad iniziare dal La Versa Testarossa, Pinot Nero (quale), Pinot Grigio, Moscato, Sangue di Giuda.

La destinazione USA per il mercato del vino è sicuramente interessante: secondo la IEM che ha da poco organizzato l’edizione 2022 del Simply Italian US Tour cui ha partecipato il Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese – confrontando i dati del periodo gennaio novembre 2021, l’import negli Stati Uniti è cresciuto in generale del 21% rispetto allo stesso periodo del 2020 per un valore di 5,5 milioni di euro e del 7% rispetto al 2019 pre-pandemia.

Come sottolinea in nuovo direttore commerciale di Terre d’Oltrepò Enzo Vogliolo “la presenza in questi eventi vuole essere un segnale forte del nuovo corso intrapreso da Terre d’Oltrepò. Un progetto che vede una totale discontinuità rispetto al passato e punta con decisione verso un posizionamento qualitativo trainato dai marchi storici e qualitativamente molto importanti come La Versa e Casteggio, quindi su metodo classico e Pinot Nero. Quest’ultimo – oltre ad essere simbolo dell’Oltrepò è un varietale in ascesa negli States – dove attualmente esportiamo il 20% del fatturato complessivo – mentre con La Versa cercheremo un inserimento qualitativo nella ristorazione Italiana di medio alto livello in modo da creare un traino a tutta la gamma”.

Sono concetti ribaditi anche dal Direttore Generale di Terre d’Oltrepò Corrado Gallo “l’obiettivo è Incrementare la redditività delle bottiglie e aumentarne le vendite. La cantina ha, oggi, un imbottigliato che supera i 3 milioni di bottiglie e un patrimonio importante di clienti per il vino sfuso: questa è la base di partenza. Ma dobbiamo guardare avanti con una prospettiva che porterà Terre d’Oltrepò ad aumentare il numero delle vendite in bottiglia con una precisa strategia commerciale che abbraccia l’intera Italia ed il mercato internazionale Solo posizionando il nostro prodotto in determinati segmenti di vendita possiamo incrementare, redditività sulla bottiglia stessa. Partecipare ad eventi come alla rassegna negli USA è un passo concreto in questo senso”.

Carlo Veronese, direttore del Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese evidenzia come “Continuiamo il nostro programma che ci vede concentrati sulla massima promozione all’estero, dopo Tokyo, torna ad essere un obiettivo importante per le nostre DOC e DOCG la presenza negli Stati Uniti. Siamo convinti che sia strategico e importante esserci proprio in questo momento storico, uno scenario economico del vino difficile e aperto allo stesso tempo che ci obbliga ad essere tempestivi e ritagliare spazi di interesse culturale e sostenibile del nostro vino a denominazione”.

A PROPOSITO DI TERRE D’OLTREPO’

Terre d’Oltrepò nasce il 1° luglio 2008 dalla fusione tra due storiche realtà vitivinicole del territorio: la Cantina Sociale Intercomunale di Broni nata nel 1960 e la Cantina di Casteggio nata nel 1907. Nel 2017 ha acquisito, insieme a Cavit, il marchio La Versa, brand che nel 2020 è stato interamente rilevato da Terre d’Oltrepò. Oggi Terre d’Oltrepò è la più importante realtà vitivinicola di tutto l’Oltrepò Pavese e dell’Italia Nord-Occidentale, essendo la più grande cantina cooperativistica della Lombardia con oltre 600 soci e un fatturato che si attesta vicino ai 40 Milioni fortemente legato ai risultati della vendemia.

Info: Terre d’Oltrepò – Vini e spumanti dell’Oltrepò Pavese (terredoltrepo.it)

