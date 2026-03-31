Al via la terza edizione al Castello Boncompagni Viscogliosi

«Questa straordinaria manifestazione conferma che quando si mettono a terra le giuste sinergie, si raggiungono ottimi risultati e si può crescere insieme. Il progetto Oltre Roma è diventato un brand eccezionale per il nostro territorio, una vetrina autorevole e, soprattutto, una strategia di sviluppo su cui la Camera sta investendo con continuità. Questi riscontri concreti sono frutto di un percorso che abbiamo costruito insieme a una squadra: il Tavolo per la valorizzazione del settore vitivinicolo del Basso Lazio, che rappresenta un modello che mette al centro le eccellenze dei nostri territori». Così il Presidente della Camera di Commercio di Frosinone-Latina, Giovanni Acampora, ha aperto oggi, 30 marzo 2026, la terza edizione di Oltre Roma Wine, Beer & Spirits, in scena fino a domani al Castello Boncompagni Viscogliosi di Isola del Liri – «Un impegno che portiamo avanti in sinergia con le istituzioni, come stiamo facendo con la Regione, grazie a una grande convergenza su progettualità condivise, come dimostra l’accordo che abbiamo siglato con Arsial per la partecipazione delle imprese dei nostri territori alla prossima edizione del Vinitaly. Anche grazie al contributo dell’ente camerale, che ha stanziato 40.000 euro, ben 20 aziende dell’area vasta Frosinone Latina, su un totale di 61 produttori laziali, saranno al Vinitaly a rappresentare i nostri territori. Il 12 e 13 giugno, inoltre, andrà di nuovo in scena “Vini d’Abbazia”, una manifestazione unica in Italia. La Camera di Commercio, grazie al grande supporto dell’Azienda Speciale Informare, è e sarà sempre al fianco delle imprese, perché la competizione si gioca sulla capacità di un territorio di sostenere il processo di crescita, superando le logiche della frammentazione e queste alleanze vanno proprio in questa direzione».

Alla cerimonia inaugurale non ha voluto far mancare la sua presenza il Sindaco di Isola del Liri, Massimiliano Quadrini, che ha commentato: «Accogliere “Oltre Roma” a Isola del Liri significa valorizzare il nostro territorio come punto d’incontro tra imprese, qualità e tradizione. Questo evento rappresenta un’opportunità concreta di crescita e promozione per le eccellenze locali e per l’intero sistema produttivo. La nostra città si conferma luogo ideale per iniziative che uniscono sviluppo economico e attrattività culturale».

Carla Picozza, Consigliere dell’Azienda Speciale Informare, ha aggiunto: «Voglio puntare l’attenzione sui numeri in crescita delle aziende che partecipano a questa edizione di Oltre Roma, un dato che rispecchia l’andamento positivo registrato in tutte le azioni che stiamo mettendo in campo in materia di promozione e internazionalizzazione. Questi numeri racchiudono una mission ben precisa: non si tratta soltanto di offrire alle aziende opportunità di scambi meramente economici, bensì di accompagnarle in un percorso di costruzione di identità e riconoscibilità sui mercati nazionali e internazionali. L’obiettivo è dare forma a un vero e proprio brand di settore per le province di Frosinone e Latina, territori che vantano produzioni di eccellenza e che meritano una collocazione distintiva e competitiva nello scenario globale».

Elena Palazzo, Assessore a Turismo, Ambiente, Sport, Cambiamenti climatici, Transizione energetica, e Sostenibilità della Regione Lazio, ha evidenziato: «Oltre Roma incarna pienamente la visione che stiamo portando avanti con il Piano Triennale del Turismo: puntare sulle eccellenze enogastronomiche per valorizzare i territori e la loro identità, coinvolgere le comunità e attrarre visitatori. Si tratta infatti di un appuntamento che valorizza le produzioni, sostiene le imprese e contribuisce a rafforzare l’attrattività turistica dei nostri territori. Un risultato reso possibile grazie alla sinergia tra istituzioni e mondo produttivo, che rappresenta la chiave per costruire percorsi di crescita solidi e duraturi».

Massimiliano Raffa, Presidente di Arsial, ha commentato: «Oltre Roma Wine, Beer & Spirits rappresenta un esempio concreto di come il Lazio stia evolvendo nella promozione del proprio patrimonio agroalimentare, ampliando lo sguardo e valorizzando l’intero comparto beverage. Come Arsial, insieme alla Regione Lazio, lavoriamo per rafforzare le filiere, sostenendo l’innovazione e l’internazionalizzazione delle imprese. In questo percorso si inserisce anche il concept che abbiamo scelto per il Lazio al prossimo Vinitaly, “Scopri la Dolce Vita: benvenuto nel Lazio”, che rappresenta il filo conduttore della partecipazione regionale e ne orienta il racconto e l’esperienza. La Dolce Vita diventa così una chiave di lettura contemporanea del vino laziale: non solo prodotto, ma espressione di uno stile di vita, di un patrimonio culturale e di un territorio che unisce paesaggio, storia e tradizioni. Il Lazio oggi non si limita a produrre qualità: la mette a sistema e la porta nel mondo».

Giancarlo Righini, Assessore all’Agricoltura, alla Sovranità Alimentare e al Bilancio della Regione Lazio, ha concluso: «Eventi come Oltre Roma Wine, Beer & Spirits sono l’esempio concreto di come il Lazio sappia valorizzare le proprie eccellenze agroalimentari, trasformandole in opportunità di sviluppo economico e promozione territoriale. Il comparto del beverage è una leva strategica per la crescita delle nostre imprese e per il rafforzamento della competitività sui mercati internazionali. Come Regione Lazio siamo impegnati a sostenere iniziative che favoriscano l’integrazione tra filiere produttive, turismo ed export, contribuendo a raccontare un territorio ricco di identità, qualità e innovazione». In conclusione, l’Assessore ha annunciato che la conferenza stampa di lancio dell’edizione del Vinitaly del prossimo anno si terrà proprio al Castello di Isola del Liri.

Oltre 40 produttori delle province di Frosinone e Latina partecipano alla kermesse che si conferma come uno dei principali appuntamenti dedicati alla promozione delle produzioni territoriali, riunendo produttori, buyer e operatori professionali in due giornate di degustazioni e incontri d’affari.

L’edizione 2026 segna un passaggio chiave per l’evento: accanto al vino entrano ufficialmente in scena anche birre, liquori e distillati, ampliando l’orizzonte della manifestazione e arricchendo l’offerta complessiva, intercettando nuovi mercati e nuove tendenze di consumo. Un’evoluzione che riflette la crescita del progetto Oltre Roma come brand territoriale capace di raccontare la pluralità produttiva del Lazio e di costruire un’offerta integrata.

La manifestazione è organizzata dalla Camera di Commercio Frosinone Latina e dalla sua Azienda Speciale Informare, in collaborazione con la Strada del Vino dell’Olio e dei Sapori della provincia di Latina, la Strada del Vino Cesanese, il Consorzio di Tutela del Cesanese del Piglio DOCG, il Consorzio di Tutela Cabernet di Atina DOP e il Consorzio di Tutela Cori DOC, con il supporto dell’IIS “Cesare Baronio” di Sora – circa 25 studenti hanno messo in campo le loro capacità per coadiuvare il servizio di accoglienza e di sala, collaborando anche per la preparazione e la somministrazione del lunch – e con Acqua Filette in qualità di partner tecnico.

Sinergie che raccontano di una rete territoriale sempre più strutturata e orientata alla promozione condivisa, che consolida Oltre Roma Wine, Beer & Spirits come appuntamento di riferimento per il mondo del beverage nel Centro Italia.

Redazione Centrale TdG