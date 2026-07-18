Oltre la mappa: i sarti della camminata d’autore

– Redazione Centrale TdG –

Scoprire la montagna segreta con i “concierge della natura” degli hotel

Quando la montagna non si attraversa soltanto, ma si ascolta.

Tra Trentino e Alto Adige, alcuni hotel scelgono di affidare l’esperienza outdoor a guide e accompagnatori che vivono il territorio ogni giorno. L’arte della passeggiata d’autore tra escursioni, forest bathing, trekking e uscite in mountain bike diventa così un percorso guidato di scoperta, benessere e relazione profonda con il paesaggio e un nuovo modo di stare nella natura.

Pensare che la montagna possa annoiare significa non averla mai ascoltata per davvero. Tra escursioni panoramiche, trekking, bicicletta, forest bathing e mille altri modi di stare all’aria aperta, la noia semplicemente non trova spazio. C’è però un elemento che cambia tutto: quando a guidare non è soltanto una mappa, ma qualcuno che quei sentieri li percorre ogni giorno, che conosce i silenzi del bosco, le cime e le storie nascoste dietro ogni curva. Le guide degli hotel nascono proprio da questo spirito: non come un servizio accessorio, ma come un invito gentile a entrare in sintonia con il paesaggio, con il suo ritmo lento e con l’anima dei luoghi.

L’autunno diventa così una stagione perfetta per esplorare con curiosità, alla ricerca di itinerari poco battuti e sentieri lontani dalla folla. Camminate lente tra prati e boschi, respiri profondi sotto le chiome degli alberi dorati, salite e discese in mountain bike. Zaino in spalla, si parte. Per un’esperienza davvero “into the wild”, per staccare la spina e riscoprire il potere quasi taumaturgico della natura. In Trentino e in Alto Adige, alcuni hotel d’eccellenza offrono anche questo: esperienze guidate per vivere la montagna da protagonisti, passo dopo passo. Un viaggio che non si limita a mostrare, ma accompagna. Non corre, osserva.

Con Michaela, ascolto e benessere: Gnollhof – Mystic Place Dolomites, Gudon (Alto Adige)

Al Gnollhof – Mystic Place Dolomites, affacciato sul piccolo borgo di Gudon, a 1.160 metri di quota e a pochi minuti da Chiusa, la montagna si scopre con lentezza, ascoltando ciò che accade dentro e fuori di sé. È qui che prende forma la collaborazione con Michaela, wellness trainer con oltre vent’anni di esperienza, che accompagna gli ospiti in percorsi pensati per creare un legame autentico con il territorio. Tra le esperienze più intense c’è il forest bathing creativo: un’immersione consapevole tra gli abeti rossi che circondano l’hotel. Si parte insieme, senza fretta, e per circa due ore e mezza ci si lascia guidare tra brevi momenti attivi (esercizi semplici, studiati in modo funzionale al percorso), percorsi “al buio”, intensi momenti a osservare e ascoltare la foresta, pause di esplorazione profonda. In un ampio spiazzo, Michaela invita poi a cercare i “tesori del bosco”: foglie, fiori, piccoli rami, sassi, elementi naturali da raccogliere e comporre in un quadro effimero. Il silenzio diventa parte integrante dell’esperienza. Ognuno è libero di seguire il proprio ritmo, di toccare, osservare, respirare. Michaela accompagna con delicatezza, facendo propria una parola chiave che torna spesso: “puoi”, mai “devi”. È così che si percepisce con maggiore intensità l’effetto benefico della natura, allo stesso tempo stimolante e rasserenante, capace di riequilibrare corpo e mente. Un altro modo per entrare in sintonia con questo angolo d’Alto Adige è l’escursione attiva nei dintorni di Gudon: una passeggiata di circa un’ora e mezza che unisce ginnastica total body leggera e pilates da fare in movimento. Dopo una prima fase di riscaldamento, il cammino prosegue verso diverse “stazioni”, dove ci si ferma per muoversi in armonia e osservare il paesaggio. Gudon, con i suoi cinquecento abitanti, è noto come il “paese sui sette colli”, modellato da dolci sommità e segnato da una storia antichissima. Tutta da scoprire.

L’hotel

Sospeso tra le cime della Valle Isarco, il Gnollhof – Mystic Place Dolomites **** è un rifugio per il corpo e per l’anima, lontano dal rumore del mondo ma facilmente raggiungibile con una breve salita da Chiusa. Gestito dalla famiglia Verginer dal 1888, l’hotel unisce ospitalità e autenticità con una forte attenzione all’ambiente, testimoniata dalla certificazione del Global Sustainable Tourism Council. Nelle 54 camere e suite dal design essenziale, ogni dettaglio invita al riposo. In spa, il tempo rallenta ulteriormente tra piscina panoramica a sfioro, idromassaggio esterno e trattamenti dedicati al benessere profondo, tra cui il Rituale del Sonno.

Gnollhof – Mystic Place Dolomites ****

Gudon 81, 39043 Chiusa, Alto Adige

Internet: www.gnollhof.it

e-mail: info@gnollhof.it

Tel: 0472 847323

Con Karen, cammino e continuità: Schneeberg Family SPA Resort, Val Ridanna (Alto Adige)

In autunno la Val Ridanna si racconta camminando. I sentieri si allungano tra pascoli, malghe e valichi d’alta quota, e il modo migliore per entrarci in sintonia è affidarsi a chi la conosce davvero. Con Karen, le escursioni guidate proposte dallo Schneeberg Family SPA Resort diventano un viaggio progressivo nella montagna, che cresce giorno dopo giorno, alternando passi lenti e panorami ampi. La settimana prende avvio dolcemente, con una prima uscita verso la malga Mart, a 1.750 metri. È un’escursione pensata per rompere il ghiaccio, abituare il corpo al cammino e lo sguardo all’orizzonte alpino. Il giorno successivo si entra nel cuore dell’alta quota, toccando la malga Joggele, il lago Fuchssee, limpido specchio d’acqua incastonato a oltre duemila metri, e la malga Valtigl. Il pranzo al sacco, immersi nel silenzio, diventa un momento quasi rituale. A metà settimana il ritmo rallenta con l’escursione verso la chiesa di Santa Maddalena, ideale per una mattinata più contemplativa. Il giovedì è dedicato all’acqua e al movimento, seguendo il sentiero che conduce alle cascate di Burkhard. Il venerdì è il momento più intenso: si attraversa la valle Lazzacher, si supera la Geigenscharte a 2.200 metri e si raggiunge la malga Staudenberg, a quota 2.100. Il sabato, infine, la settimana si chiude con leggerezza, verso la malga Stadlalm, per salutare la montagna senza fretta.

L’hotel

Accoccolato a 1.417 metri di altitudine, nel cuore verde della Val Ridanna, lo Schneeberg Family SPA Resort **** è un vero e proprio borgo alpino pensato per le famiglie. Fattoria didattica, giardino delle erbe, attività sportive all’aperto (tra cui il padel), playground e un’area wellness di oltre 10.000 mq convivono in perfetto equilibrio. Gli adulti trovano silenzio e relax nella zona Adults Only, mentre i più piccoli vivono un mondo da fiaba nel BergiLand, il family acquapark con scivoli e piscine dedicate.

Schneeberg Family SPA Resort ****

Ridanna/Masseria 22

39040 Racines – Valle Isarco – Alto Adige

Internet: www.schneeberg.it

e-mail: info@schneeberg.it

Tel: 0472 656232

Con Federico, energia e tecnica: Hotel Vioz – Family Hotel & Apartments, Val di Sole (Trentino)

Attorno all’Hotel Vioz, in autunno, la montagna non si ferma. I prati diventano campi di gioco, i sentieri una trama continua di possibilità, l’aria fresca la compagna ideale per muoversi insieme, grandi e piccoli. La Val di Sole si trasforma così in una palestra a cielo aperto che ogni giorno offre un’avventura diversa, con una varietà sorprendente di itinerari: passeggiate verso il Lago di Covel o il Lago di Pian Palù, sentieri tra larici secolari, cammini tra i masi della Val di Pejo o fino al Forte austro-ungarico Barba di Fior. Ogni mattina si parte dall’hotel per escursioni di bassa o media difficoltà, adatte alle famiglie, utilizzando mezzi pubblici o impianti di risalita. Per chi desidera alzare l’asticella, c’è Federico. Accompagnatore di Media Montagna e istruttore di mountain bike, guida adulti e bambini (dai 6 anni) in escursioni più impegnative e tiene i corsi base di mountain bike. Il Vioz Bike Park, uno dei pochi bike park interni a un hotel in Trentino, permette di imparare le tecniche di discesa in un ambiente protetto. A questo si aggiungono tour guidati in MTB ed e-bike per esplorare la valle. Tra le esperienze più apprezzate dagli ospiti c’è anche la pista ciclabile della Val di Sole: 35 chilometri facili e panoramici, percorribili anche solo in discesa, con rientro grazie ai servizi BikeTrain e BikeBus. Non mancano le proposte più avventurose – dal rafting all’arrampicata – e le attività pensate per i bambini, tra natura e fattorie didattiche.

L’hotel

Storica struttura a conduzione familiare, Hotel Vioz – Family Hotel & Apartments sorge a Peio Fonti, a 1.400 metri di altitudine, immerso in un parco privato di 30.000 mq all’interno del Parco Nazionale dello Stelvio. Le Family Apartsuite dal design contemporaneo e l’area wellness panoramica completano un’offerta pensata per le famiglie che cercano libertà, comfort e un rapporto autentico con la montagna. La nuova area wellness offre 700 mq di benessere con vista sulla Val di Sole, con due piscine interne riscaldate per bambini e una piscina interna ed esterna riscaldata, di 100 mq, adatta a tutta la famiglia.

Hotel Vioz – Family Hotel & Apartments

Via dei Cavai, 10

38024 Peio Fonti – Val di Sole (Trentino)

Internet: www.hotelvioz.it

e-mail: info@hotelvioz.it

Tel: 0463 753146

Curiosità e scoperta con le guide dell’Hotel Hubertus, Valdaora (Alto Adige)

Incastonato tra le vette imponenti del Gruppo del Rieserferner e lo scenario onirico delle Dolomiti di Sesto, patrimonio UNESCO, l’Hotel Hubertus è un capolavoro di design, lusso e ospitalità ai massimi livelli. Situato a Valdaora, nel cuore dell’Alta Pusteria, questo rifugio alpino ridefinisce l’esperienza dell’ospitalità, fondendo con maestria architettura d’avanguardia e natura incontaminata. La visione lungimirante e audace della famiglia Gasser, trasformata in realtà dallo studio bolzanino NOA, pervade ogni angolo dell’hotel. La stagione autunnale all’Hotel Hubertus prende il via con un programma ricco di esperienze dedicate alla natura, affiancato da un fitto calendario di attività giornaliere. Sono 15 le escursioni e i tour ad alta quota proposti dall’hotel. Ci sono per esempio i bagni nella foresta “Shinrin Yoku” con Sonja: si tratta di una pratica giapponese che favorisce il benessere attraverso l’immersione sensoriale nel bosco. O la possibilità di mettersi alla prova con una via ferrata semplice sul Monte Paterno con la guida alpina Toni, tra camminamenti, gallerie e viste spettacolari, in una zona che durante la Prima Guerra Mondiale fu teatro di aspri combattimenti: qui, infatti, si trovava la frontiera tra Austria e Italia. Romantica e decisamente spettacolare l’escursione insieme a Christian Gasser, che accompagna gli ospiti a vedere l’alba sulle vette alpine. Non mancano escursioni guidate in e-bike, che permettono di esplorare i dintorni con facilità e in totale sicurezza.

L’hotel

I dintorni dell’Hotel Hubertus invitano a esplorare paesaggi da cartolina, a vivere esperienze indimenticabili tra le montagne. Il benessere e lo stupore continuano all’interno dell’hotel, grazie al mondo wellness Alpenreych Spa di 7.000 mq, per un totale di 9 piscine e 9 saune diverse, tra cui la nuovissima Sauna Eventi panoramica. Tra gli angoli più iconici c’è senza dubbio la piscina a sfioro Sky Pool: un autentico capolavoro architettonico, sospeso a 12 metri di altezza. E c’è poi la Sky Spa Heaven & Hell, una struttura che ribalta letteralmente il concetto di benessere, con saune e idromassaggi. Icona del benessere alpino e dell’ospitalità autentica, questo eco resort cinque stelle unisce tradizione e avanguardia, natura e visione, architettura e anima. Dalle sue 76 camere, la vista abbraccia un mondo incontaminato, fatto di luce pura, boschi profondi e quiete assoluta.

Hotel Hubertus *****