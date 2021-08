Nuovo vino di Porto Bianco Graham’s Blend n.5

SAGNA continua a puntare sulla mixologia e inserisce a catalogo il BLEND N° 5, Porto Bianco della storica Casa

Un porto bianco pensato specificamente per la miscelazione, perfetto per il Porto Tonic. Un’esperienza fresca, moderna ed emozionante per avvicinarsi al mondo della Valle del Douro. Prodotto con un’anima artigianale, è tra i vini di Porto più leggeri, croccanti e freschi presenti sul mercato.

Il Blend Nº5 è costituito principalmente da due vitigni portoghesi, la fresca Malvasia Fina e l’aromatico Moscatel Galego. Questi conferiscono al Blend un profilo aromatico fruttato in perfetto equilibrio quando abbinato ad una tonica.

Si presta a diventare il protagonista dell’estate, un’ottima base per drink morbidi ma non per questo privi di complessità, indispensabili e non solo nel Porto Tonic, un cocktail di riferimento in Portogallo, ma anche in alcune curiose ricette:

PORTO SUMMER

– 50 ml di Graham’s Blend Nº5 White Port, tonica e ghiaccio. Guarnire con limone e menta.

THE REFRESHER

– Graham’s Blend Nº5 White Port, Bitter limone & menta

THE GARDEN

– Graham’s Blend Nº5 White Port, fiori di sambuco & ibisco

THE FLOWER

– Graham’s Blend Nº5 White Port, rosa & mirtillo rosso

Redazione Centrale TdG