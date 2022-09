Nuovo punto vendita Ziccat a Torino

Una golosa e dolcissima novità sta per arrivare in città: da sabato 1 ottobre alle 17 infatti a Torino, negli spazi rinnovati di Via Pietro Micca 2 angolo via XX Settembre, apre le porte un nuovo punto vendita Ziccat, il quinto dello storico marchio del cioccolato torinese.

Una festa per gli amanti del buon cioccolato e delle proposte della tradizione che strizzano l’occhio al contemporaneo: in un ambiente accogliente con arredamenti tra il classico e il moderno rinato grazie al progetto degli architetti Giurbino e Zaniboni, si potranno trovare tutti i prodotti ‘icona’ firmati Ziccat. Dai classici gianduiotti ai cri cri, dalle creme spalmabili alle tavolette, dai dragées alle speciali confezioni in latta dedicate alla città di Torino, fino alle creazioni uniche che vengono realizzate per le festività, come il calendario dell’avvento in collaborazione con H4O e il panettone con il cioccolato Ziccat, tra le prossime novità insieme alla pralina bigusto realizzata con ganache al gianduia e gelee di mandarino e copertura di cioccolato fondente. Ma non solo.

Gli ampi locali nel cuore della città accoglieranno anche una caffetteria aperta fino all’orario dell’aperitivo: si potranno degustare, comodamente seduti all’interno del locale o nel dehors esterno, l’ottimo caffè del Maestro del gusto Boutic Caffe, cioccolate calde particolari o coppe di gelato golosissime con le creazioni dalla gelateria Ziccat in Corso Brunelleschi in collaborazione con Riccardo Serra, tra cui spiccano i gusti gianduiotto e il cremino Ziccat, il fondente all’arancia o i gusti che si rifanno a quelli delle praline come cioccolato bianco e kalamansi o pesca e amaretto.

Anche in questo nuovissimo punto vendita si confermano poi le collaborazioni tra Ziccat e altre firme dell’eccellenza gastronomica piemontese, come la Tenuta Tamburnin che propone la sua selezione di vini acquistabili direttamente a scaffale o in degustazione al calice e il birrificio artigianale Soralamà, azienda di Vaie che produce i suo prodotti con acqua pura di montagna.

Questo nuovo punto vendita si aggiunge a quello storico di via Bardonecchia 185, dove ha sede anche il laboratorio produttivo visitabile, quello di Piazza Francesco Borromini 78, di Corso Svizzera 49 e di Corso Brunelleschi 69, ultimo aperto nel mese di giugno specializzato nella produzione e vendita di gelato e torte fredde.

Questa quinta nuovissima apertura conferma anche la crescita dello staff di Ziccat, grazie al coinvolgimento (e alla passione) di un gruppo sempre più numeroso di giovani cioccolatieri under 30 guidati da Alexis Rosso e Lorenzo Melchiorre.

ZICCAT

Via Pietro Micca 2 angolo via XX Settembre

Opening 1 ottobre ore 17

Orari: Lunedì-domenica 8-20

www.ziccat.it

Redazione Centrale TdG