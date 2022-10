Nuovi sapori da Bacalhau Osteria, il baccalà incontra il mare

Bacalhau Osteria, il locale aperto poco più di 5 anni fa (il 29 settembre del 2017) dallo chef Fabio Montagna, rinnova alcuni piatti della sua carta

Il merluzzo dei mari del Nord, la razza più pregiata e apprezzata al mondo, incontra nuovi sapori dando origine a piatti gustosi e intriganti. Entrano in scena, per i mesi autunnali e invernali, le cozze, le vongole, i calamari, il tonno, lo spada e il salmone e… sua maestà il tartufo.

Accanto ai piatti classici – come il sashimi di baccalà, il mantecato di stoccafisso, le polpette di baccalà e i tondelli ripieni di baccalà e ai piatti che caratterizzano la cucina portoghese come il caldo verde e il bacalhau a braz – il menu si arricchisce di nuovi piatti: la tartare di salmone e baccalà con salsa guacamole, il tris di crudi (tonno, spada e baccalà) con salsa di mango; tra i primi, il baccalà s’inserisce in un piatto della tradizione ligure, le trofie al pesto, accompagnate da cozze e pomodorini confit ed esalta la cataplana, zuppa portoghese di pesce con pomodoro, baccalà, gambero, cozze, vongole e crostini, o ancora, gli gnocchi al nero con zucca, vongole, amaretto e baccalà.

E per i secondi? Trancio di baccalà con crema di porri e biscotto di polenta ai crostacei, calamaro ripieno di baccalà, con carote al cardamomo, senza dimenticare la deliziosa frittura di baccalà, calamari, gamberi e zucchine o l’invitante spiedo di baccalà, salmone, verdure e salsa verde su crema di ceci.

“Bacalhau Osteria è un ristorante di pesce – sottolinea Fabio Montagna patron e chef del locale – che sin dall’apertura nel 2017 ha scelto il merluzzo come protagonista; è stato quindi naturale dopo 5 anni rendere alcuni piatti maggiormente intriganti con l’aggiunta dei molluschi (cozze, vongole e calamari) e altri tipi di pesce amati ai più come il tonno, il pesce spada e il salmone con l’intento di offrire alla clientela nuovi sapori e, permettetemi una battuta, nuovi compagni per il merluzzo”.

E dulcis in fundo, i dolci: per citarne alcuni, l’immancabile cheese cake di baccalà al mango con gelato al mango e la Nuvola al cioccolato bianco, lime, frutto della passione accompagnati da un calice di Vodka e la pastel de nata accompagnata da un calice di Ginja, il liquore tipico portoghese alle amarene.

Accanto ai piatti à la carte, Bacalhau Osteria propone due menu degustazione: uno d’ispirazione italiana e portoghese, composti rispettivamente da 4 portate.

A pranzo, dal lunedì al venerdì, la proposta “Bacalhau ore 12” prevede un monopiatto a scelta, l’antipastino del giorno, il coperto, mezzo litro d’acqua e un dessert. La scelta dei piatti è per tutti i gusti: dall’insalata di polpo tiepida, al panino con baccalà croccante e guacamole, passando per i paccheri con ragù di salsiccia in bianco, le polpette di pesce in umido di peperoni e le alici fritte con patate.

Altra grande novità è la linea dedicata a sua maestà il tartufo, con preparazioni che prevedono l’accostamento con il baccalà e non solo. Accanto ai classici abbinamenti (uovo al tegamino e tartufo, tajarin con burro d’alpeggio e tartufo), si può assaggiare un flan di baccalà con fonduta di taleggio e tartufo e il filetto di baccalà, crema di porro e tartufo.

Bacalhau Osteria è aperto sette giorni su sette: pranzo (12,30-15,00) cena (18,30-23,00).

Info e prenotazioni: 011 8397975 (anche delivery e asporto)

www.bacalhau.it

Redazione Centrale TdG