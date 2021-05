Nuova linea dedicata alla Mixology: l’Atelier dei Rhum J.M

La gamma di Rhum dai nomi esotici, Jardin Fruité, Fumée Volcanique e Epices Créoles si rivolge ai barman professionisti che desiderano esplorare il savoir-faire della Maison Rhum J.M attraverso queste nuove referenze. Frutto di un utilizzo inedito delle botti, sapientemente orchestrato dalla Maître de Chai J.M, Karine Lassalle, la quale, esplorando le molteplici possibilità offerte dai diversi succhi, dalle tecniche di riscaldamento, dal tipo di legno, dalle dimensione delle botti, ha creato tre assemblaggi dai profili aromatici eccezionali e singolari, perfetti per la miscelazione.



RHUM J.M AGRICOLE EPICES CRÉOLES – IG Antilles Françaises – VO – 46%

Il più speziato dei rhums vieux agricoles delle Antille francesi

Particolarità: rum Agricole invecchiato in legno per 3 anni in botti di rovere francese e americano, tostatura diversa e meticolosa delle botti che permette di sviluppare un profilo aromatico intensamente speziato.

RHUM J.M AGRICOLE FUMÉE VOLCANIQUE – IG Antilles Françaises – ESB – 49%

Un rum potente e intenso proprio come un’eruzione vulcanica

Particolarità: rum invecchiato in legno per 12/14 mesi in botti di Bourbon, tostatura delle botti all’intorno della tonnellerie della distilleria J.M, profilo aromatico intenso.

RHUM J.M AGRICOLE JARDIN FRUITÉ – IG – Antilles Françaises – ESB – 42%

Un rum dalle note di frutti esotici e di frutti flambé

Particolarità: rum invecchiato in legno per 24 mesi in botti di rovere francese e americano, tostatura diversa delle botti, consistenza golosa e rotonda.

Distribuito da SAGNA S.p.A. dal 1928

