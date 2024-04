Novità in casa Bosca: nuove bollicine per l’HO.RE.CA e la GDO e GLAMTÌ il primo e unico sparkling tea italiano

Prosegue l’attività di riposizionamento della storica casa spumantistica di Canelli conosciuta per le sue “bollicine controcorrente”.

A pochi anni dalle celebrazioni del 190esimo anniversario, la gamma prodotti si amplia ulteriormente con nuove proposte per l’Ho.re.ca e per la GDO.

In occasione del Vinitaly, Bosca ha presentato agli addetti ai lavori e ai wine lover le esclusive novità di bollicine Metodo Classico e Metodo Charmat che segnano un ulteriore passo nel percorso di riposizionamento del brand avviato nel 2021.

“Il nostro viaggio è iniziato oltre 190 anni fa e, di generazione in generazione, ci passiamo il testimone per portare con maestria e creatività l’entusiasmo delle bollicine italiane a tutti. Una responsabilità che rappresenta una continua sfida da cogliere e superare. Da sempre affiniamo i Metodo Classico nelle nostre cantine storiche di Canelli, Patrimonio Mondiale dell’Umanità per l’Unesco e simbolo di tradizione, eccellenza e passione. Allo stesso tempo il nostro sguardo volge al futuro e al mercato contemporaneo.” commenta Pia Bosca, CEO.

“Oltre a stare al passo con le evoluzioni delle abitudini di consumo, vogliamo rompere gli schemi generando nuovi stili. Il brand è animato da questo spirito pionieristico che racconteremo al Vinitaly attraverso le novità che lanceremo nel corso dell’anno.” conclude Polina Bosca, CMO.

Le proposte dedicate all’Ho.re.ca fanno parte della “Collezione Luigi Bosca” e puntano alla ristorazione di qualità. Si tratta di sette referenze tra Metodo Classico (Alta Langa DOCG, Mille Notti, Mille Notti Rosé) e Metodo Charmat (Asti DOCG, Valdobbiadene DOCG, Piemonte DOC Chardonnay Blanc de Blancs, Piemonte DOC Pinot Nero Rosé). A completamento delle nuove proposte spumante, anche tre vini fermi: Langhe DOC Nebbiolo, Langhe DOC Rosso e Langhe DOC Arneis.

Per quanto riguarda il canale GDO, si consolida il riposizionamento iniziato lo scorso anno con Alta Langa DOCG e Gran Cattedrale, entrambi Metodo Classico, che vedranno un restyling a livello di packaging. Nei prossimi mesi, i consumatori troveranno a scaffale ulteriori cinque proposte. Si tratta di vini spumante Metodo Charmat: Asti DOCG, Prosecco DOC, Ribolla Gialla, Pinot Nero Rosé e Chardonnay.

Al Vinitaly è stato possibile degustare alcune delle nuove referenze insieme ai vini, aperitivi e proposte low e no alcol dell’azienda.

Lo stand è stato animato, oltre al classico passaggio di operatori di mercato e consumatori, da musica live e dalle visite di wine influencer, giornalisti, appassionati e una delegazione della Pro Recco, il club di pallanuoto più titolato del mondo di cui Bosca è sponsor.

Nel loro stand è anche andato in scena uno spettacolo di flair con il pluripremiato bartender Giorgio Chiarello che ha presentato un inedito cocktail a base di Glamtì, la nuova referenza a brand “It’s B” dedicata al mondo no e low alcol.

“Glamtì” – primo e unico sparkling tea italiano – è una miscela di tè nero, vino e succo di “Limone di Sorrento I.G.P.”, a bassa gradazione alcolica (5%) e delicatamente dolce. A base di ingredienti naturali, è prodotto per essere consumato liscio o miscelato in cocktail come nuova alternativa di carattere per tutto il mondo della mixology.

“Da quasi 200 anni la nostra famiglia si dedica alla continua ricerca di prodotto, allo studio del mercato e delle nuove tendenze. Le bollicine e il tè hanno origini antiche e accompagnano da tempo, in modo trasversale, la nostra quotidianità. Partendo da questa riflessione, abbiamo deciso di studiare un nuovo prodotto in grado di innovare il mercato. Non solo una bollicina, non solo un tè. È Glamtì, lo sparkling tea orgogliosamente italiano.” commenta Pia Bosca.

“Negli anni ‘70, siamo stati i primi a produrre uno spumante fuori dagli schemi, di facile beva e in grado di coinvolgere persone che il vino non riuscivano a berlo. Successivamente, siamo stati i primi a lanciare le bollicine a base di cereali e vino e poi a farle evolvere con aromi naturali al profumo di frutta. Al Vinitaly, con emozione, abbiamo presentato il primo sparkling tea italiano”, dichiara Polina Bosca.

Per raccontare nella sua totalità il mondo valoriale di Glamtì sono stati creati il sito web glamti.com/it/ ed il profilo IG @glamti_official.

Bosca. Bollicine controcorrente dal 1831

Fondata a Canelli nel 1831 da Pietro Bosca, la storica casa spumantistica è una realtà familiare giunta alla sesta generazione con Pia, Gigi e Polina Bosca. L’azienda è nota in Italia e nel mondo, grazie alla presenza in oltre 40 Paesi e per l’attitudine all’innovazione e la costante ricerca di nuovi prodotti. Tale propensione ha portato ad affiancare all’offerta tradizionale di spumanti, vini e aperitivi diverse proposte innovative no alcol e low alcol.

Le cantine Bosca, site nel centro di Canelli, fanno parte delle Cattedrali Sotterranee di Canelli dichiarate dall’UNESCO, nel 2014, Patrimonio Mondiale dell’Umanità nel 50° sito italiano intitolato “I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe, Roero e Monferrato”.

La produzione di decine di milioni di bottiglie è suddivisa nei 2 stabilimenti produttivi, a Costigliole D’Asti in Italia e a Kaunas in Lituania.

Info:

www.bosca.it

FB @cantine.bosca

IG boscaspumanti

LINKEDIN Bosca SpA

Paolo Alciati & Enza D’Amato

Fonte: Ufficio Stampa